Trens 100% de dois andares no RER A para maior capacidade e conforto para os passageiros
Esses trens aumentam a capacidade da linha em 30% e, assim, oferecem melhor qualidade de serviço aos passageiros. Equipado com portas mais largas que facilitam a troca de passageiros entre a plataforma e o trem, esse novo equipamento contribui para a regularidade da linha ao controlar os horários de estacionamento na estação.
A renovação dos trens RER A foi necessária devido a um aumento de 20% no tráfego na linha em 10 anos, o mais movimentado da Europa, com 1,2 milhão de passageiros por dia. Entre 2011 e 2017, 130 novos trens do MI09 foram gradualmente implantados como parte de um contrato de €2 bilhões, financiado no valor de €1,35 bilhão pela RATP e €650 milhões pela Île-de-France Mobilités.
A Île-de-France Mobilités também financiou 100% da aquisição de mais 10 trens para aumentar o número de MI09s para 140 na linha A do RER. Esses trens de dois andares do MI09 são além dos outros 43 trens de dois andares do MI2N já circulando na linha, que já demonstraram interesse em equipar essa linha apenas com esses trens de maior capacidade.
As vantagens do hardware de dois níveis
Esses trens de dois andares oferecem aos passageiros melhores condições de transporte, com equipamentos mais espaçosos e eficientes, equipados com:
- Portas mais largas que tornam as trocas de passageiros entre a plataforma e o trem mais fluidas, possibilitando controlar os horários de estacionamento das estações
- mapas dinâmicos de linhas e um sistema de informações sonoras e visuais para anúncios da estação
- ventilação refrigerada e brilho mais eficiente
- Maior capacidade para pessoas com mobilidade reduzida
- um sistema de proteção por vídeo a bordo dedicado a fortalecer a segurança
Um plano de modernização para o RER A já está em andamento
Além da renovação de todos os trens RER A, a RATP e a Île-de-France Mobilités lançaram um vasto plano para modernizar a linha e estão investindo fortemente para melhorar a regularidade, capacidade e confiabilidade da infraestrutura por meio de um plano diretor que inclui:
- Renovação de trilhos e lastro (RGB): um total de 24 km de trilhos e lastro serão substituídos até 2021 entre Nanterre-Université e Vincennes. Este projeto garantirá a confiabilidade e a disponibilidade ideal da infraestrutura da linha e, portanto, contribuirá para a melhoria da qualidade do serviço na linha.
- A implementação do controle automático no trecho central, que aumenta a qualidade do serviço na linha ao melhorar sua regularidade e robustez. Assim, a velocidade dos trens é otimizada e um intervalo constante é mantido entre todos os trens. Isso se traduz em um aumento de 5 km/h na velocidade comercial dos trens na seção central: o tempo de viagem entre Vincennes e La Défense é reduzido em 2 minutos.
- Melhores informações para os passageiros com a instalação de novas telas que indicam o "clima do tráfego" para toda a rede da RATP.