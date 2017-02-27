Trens 100% de dois andares no RER A para maior capacidade e conforto para os passageiros

Esses trens aumentam a capacidade da linha em 30% e, assim, oferecem melhor qualidade de serviço aos passageiros. Equipado com portas mais largas que facilitam a troca de passageiros entre a plataforma e o trem, esse novo equipamento contribui para a regularidade da linha ao controlar os horários de estacionamento na estação.

A renovação dos trens RER A foi necessária devido a um aumento de 20% no tráfego na linha em 10 anos, o mais movimentado da Europa, com 1,2 milhão de passageiros por dia. Entre 2011 e 2017, 130 novos trens do MI09 foram gradualmente implantados como parte de um contrato de €2 bilhões, financiado no valor de €1,35 bilhão pela RATP e €650 milhões pela Île-de-France Mobilités.

A Île-de-France Mobilités também financiou 100% da aquisição de mais 10 trens para aumentar o número de MI09s para 140 na linha A do RER. Esses trens de dois andares do MI09 são além dos outros 43 trens de dois andares do MI2N já circulando na linha, que já demonstraram interesse em equipar essa linha apenas com esses trens de maior capacidade.