1500 vagas de estacionamento oferecidas aos assinantes do Navigo em instalações Park & Ride
"Nos subúrbios periféricos, muitos moradores da Île-de-France não têm escolha: precisam pegar o carro para se locomover. Quero oferecer a eles soluções concretas e econômicas para facilitar suas vidas. Por isso, decidi oferecer assinaturas para vagas de estacionamento rotuladas como Park & Ride nas proximidades das estações. Ao dar prioridade aos portadores de um passe anual Navigo, meu objetivo é incentivar as pessoas a usarem transporte público a longo prazo, economizando tempo, energia e dinheiro, economizando cerca de €40 por mês para acessar um lugar garantido. Valérie Pécresse, Presidente da Região, Presidente da Île-de-France Mobilités.
550 estacionamentos próximos a estações de trem na Île-de-France, 51 estacionamentos com até 18.000 vagas hoje em dia. Economiza até quase €500 por ano.
As cinco primeiras instalações Park & Ride em que estacionamento é oferecido aos assinantes da Navigo a partir de março de 2019
A partir de 1º de março de 2019, os proprietários do projeto Park & Ride que solicitarem poderão aplicar gradualmente o estacionamento gratuito em suas instalações identificadas para todos os motoristas com um passe Navigo carregado com um passe anual Navigo. Os municípios de Pontoise (95, 1 park-and-ride), Bures-sur-Yvette (91, 2 park-and-ride), Souppes-sur-Loing (77, 1 park-and-ride) e Longueville (77, 1 park-and-ride) já receberam com entusiasmo essa nova oferta da Île-de-France Mobilités. Portanto, há quase 1.500 assentos disponíveis para assinantes anuais do Navigo disponíveis em 1º de março de 2019.
As instalações Park & Ride de Louvres (95, 1 park and ride), Montereau (77, 1 park and ride), Chelles (77, 1 park and ride), Morêt-Veneux-les Sablons (77, 1 park and ride), Mormant (77, 1 park and ride), Noisy-le Sec (94, 1 park and ride), Boissy-Saint-Léger (94, 1 park and ride) e Sucy-Bonneuil (94, 1 park and ride), foram adicionadas, elevando o total de vagas oferecidas aos residentes da Île-de-France para quase 5.000.
A Île-de-France Mobilités pediu a todas as autoridades locais que administram as instalações rotuladas como Park and Ride que deem sua opinião sobre esse novo esquema e pagarão um subsídio adicional para financiar essa medida. As autoridades locais envolvidas são convidadas a deliberar sobre a implementação dessa nova precificação.
Assinatura de estacionamento oferecida pela Île-de-France mobilités. Como funciona? Você tem um passe anual Navigo carregado e faz mais de 10 entradas/saídas por mês neste estacionamento? Assim, você pode se beneficiar dessa oferta. Convidamos você a entrar em contato com o gerente da sua unidade de estacionamento para saber todos os termos e condições do reembolso.
Essa nova provisão representa um custo estimado de €6 milhões para o ano de 2019, na forma de um subsídio concedido pela Île-de-France Mobilités.
Ao aumentar o número de vagas Park & Ride próximas às estações de trem, o objetivo da Île-de-France Mobilités é incentivar os moradores da Île-de-France a usarem o transporte público, oferecendo uma solução simples, garantida e segura para estacionar seus carros. As instalações de estacionamento e transporte são equipadas com um sistema de segurança completo (dispositivos anti-intrusão, estacionamento anti-ilegal, videovigilância), vagas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, veículos de duas rodas, car-sharing e caronas, além de pontos de recarga para veículos elétricos.
Mais de 9.800 espaços nos subúrbios externos já foram financiados com os 10.000 espaços adicionais anunciados até 2021, para um investimento de mais de €78 milhões, dos quais 70% são financiados pela Île-de-France Mobilités.
Mais informações sobre instalações Park & Ride em Île-de-France: