1500 vagas de estacionamento oferecidas aos assinantes do Navigo em instalações Park & Ride

As cinco primeiras instalações Park & Ride em que estacionamento é oferecido aos assinantes da Navigo a partir de março de 2019

A partir de 1º de março de 2019, os proprietários do projeto Park & Ride que solicitarem poderão aplicar gradualmente o estacionamento gratuito em suas instalações identificadas para todos os motoristas com um passe Navigo carregado com um passe anual Navigo. Os municípios de Pontoise (95, 1 park-and-ride), Bures-sur-Yvette (91, 2 park-and-ride), Souppes-sur-Loing (77, 1 park-and-ride) e Longueville (77, 1 park-and-ride) já receberam com entusiasmo essa nova oferta da Île-de-France Mobilités. Portanto, há quase 1.500 assentos disponíveis para assinantes anuais do Navigo disponíveis em 1º de março de 2019.

As instalações Park & Ride de Louvres (95, 1 park and ride), Montereau (77, 1 park and ride), Chelles (77, 1 park and ride), Morêt-Veneux-les Sablons (77, 1 park and ride), Mormant (77, 1 park and ride), Noisy-le Sec (94, 1 park and ride), Boissy-Saint-Léger (94, 1 park and ride) e Sucy-Bonneuil (94, 1 park and ride), foram adicionadas, elevando o total de vagas oferecidas aos residentes da Île-de-France para quase 5.000.

A Île-de-France Mobilités pediu a todas as autoridades locais que administram as instalações rotuladas como Park and Ride que deem sua opinião sobre esse novo esquema e pagarão um subsídio adicional para financiar essa medida. As autoridades locais envolvidas são convidadas a deliberar sobre a implementação dessa nova precificação.