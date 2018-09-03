18.000 vagas Park & Ride em 2018
18.000 vagas disponíveis próximas às estações em 2018. Algo novo para melhorar seu trajeto diário, tudo o que você precisa saber: www.iledefrance-mobilites.fr
1500 vagas de estacionamento em instalações Park & Ride estão atualmente sendo estudadas nos portões de Paris para facilitar o acesso à capital e permitir que os moradores de Île-de-France deixem seus carros próximos às estações e estações de trem. Os espaços Park & Ride são garantidos aos assinantes a um preço atraente e próximos a uma estação. Com um cartão Navigo, um motorista dos subúrbios externos ou internos em breve poderá assinar um park-and-ride e estacionar nos arredores da capital para concluir sua viagem de ônibus, metrô ou bonde.
O plano para as instalações de park-and-ride estava previsto nos portões de Paris. 1500 espaços potenciais identificados pela Île-de-France mobilités. 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 75 Paris, 94 Val-de-Marne.
Assim, a Île-de-France Mobilités contribui para promover a complementaridade entre o carro e o transporte público com soluções que promovem o desenvolvimento sustentável
Assim, as vagas são reservadas para carona nas instalações Park & Ride.
Em 2017, a Île-de-France Mobilités também lançou a operação "Todos juntos para carona", que possibilitou a conversão de muitos residentes da Île-de-France a essa prática e que será estendida até junho de 2018.
Instalações de estacionamento e transporte para facilitar o estacionamento nas bordas das estações. 550 estacionamentos próximos a estações de trem, 51 com o selo Pars relais, 18.000 vagas. Um lugar garantido para seu carro, espaços limpos e seguros. Acesso com o cartão Navigo, recepção e informações.
As cinco primeiras instalações Park & Ride em que estacionamento é oferecido aos assinantes da Navigo a partir de março de 2019
A partir de 1º de março de 2019, os proprietários do projeto Park & Ride que solicitarem poderão aplicar gradualmente o estacionamento gratuito em suas instalações identificadas para todos os motoristas com um passe Navigo carregado com um passe anual Navigo. Os municípios de Pontoise (95, 1 park-and-ride), Bures-sur-Yvette (91, 2 park-and-ride), Souppes-sur-Loing (77, 1 park-and-ride) e Longueville (77, 1 park-and-ride) já receberam com entusiasmo essa nova oferta da Île-de-France Mobilités. Portanto, serão oferecidos quase 1.500 assentos para assinantes anuais do Navigo disponíveis em 1º de março de 2019.
Mais informações nesta página.
