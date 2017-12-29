Novas soluções para facilitar a mobilidade urbana

O teste de ônibus autônomos 100% elétricos na Esplanada da Défense, realizado com Keolis, atraiu nada menos que 35.000 passageiros, seduzidos por essa nova solução para percorrer o primeiro e o último quilômetros onde ônibus não podem circular. Esse novo serviço foi aprovado por unanimidade, com 97% dos usuários satisfeitos. Esse novo modo de transporte também foi testado com a RATP no Bois de Vincennes desde novembro e por 6 meses.

Ônibus espacial autônomo Vincennes sendo testado
Ônibus autônomos de Vincennes

Lançada em 2017, a operação "Todos juntos para carona" converteu muitos moradores de Île-de-France a essa prática e será estendida até junho do próximo ano. A Île-de-France Mobilités deseja incentivar os residentes da Île-de-France a utilizarem essa solução simples em suas viagens curtas e diárias, pagando um bônus de €2 às plataformas parceiras da operação para cada viagem de carona realizada na região.

Carros de carona nos estacionamentos
Île-de-France Mobilités incentiva o carona

Para facilitar o estacionamento seguro e fácil das bicicletas e incentivar os moradores de Île-de-France a deixarem seus carros na garagem, a Île-de-France Mobilités continuará desenvolvendo Véligo por toda a região em 2018, alcançando 20.000 vagas adicionais de estacionamento criadas até 2021. 85 armários seguros para bicicletas e abrigos de acesso livre ao redor das estações já estão em operação ou estarão em operação nos próximos meses, ou seja, 7.000 vagas.

Vaga segura de estacionamento em Véligo
Espace Véligo na estação Évry-Courcouronnes