Novas soluções para facilitar a mobilidade urbana

O teste de ônibus autônomos 100% elétricos na Esplanada da Défense, realizado com Keolis, atraiu nada menos que 35.000 passageiros, seduzidos por essa nova solução para percorrer o primeiro e o último quilômetros onde ônibus não podem circular. Esse novo serviço foi aprovado por unanimidade, com 97% dos usuários satisfeitos. Esse novo modo de transporte também foi testado com a RATP no Bois de Vincennes desde novembro e por 6 meses.