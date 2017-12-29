Novas soluções para facilitar a mobilidade urbana
O teste de ônibus autônomos 100% elétricos na Esplanada da Défense, realizado com Keolis, atraiu nada menos que 35.000 passageiros, seduzidos por essa nova solução para percorrer o primeiro e o último quilômetros onde ônibus não podem circular. Esse novo serviço foi aprovado por unanimidade, com 97% dos usuários satisfeitos. Esse novo modo de transporte também foi testado com a RATP no Bois de Vincennes desde novembro e por 6 meses.
Lançada em 2017, a operação "Todos juntos para carona" converteu muitos moradores de Île-de-France a essa prática e será estendida até junho do próximo ano. A Île-de-France Mobilités deseja incentivar os residentes da Île-de-France a utilizarem essa solução simples em suas viagens curtas e diárias, pagando um bônus de €2 às plataformas parceiras da operação para cada viagem de carona realizada na região.
Para facilitar o estacionamento seguro e fácil das bicicletas e incentivar os moradores de Île-de-France a deixarem seus carros na garagem, a Île-de-France Mobilités continuará desenvolvendo Véligo por toda a região em 2018, alcançando 20.000 vagas adicionais de estacionamento criadas até 2021. 85 armários seguros para bicicletas e abrigos de acesso livre ao redor das estações já estão em operação ou estarão em operação nos próximos meses, ou seja, 7.000 vagas.