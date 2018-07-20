"Todos juntos para carona": a operação continua em 2018

10 empresas de carona em parceria com a Île-de-France Mobilités

A Île-de-France Mobilités criou a operação "Todos juntos para carona" para fornecer assistência financeira de €50.000 às empresas de carona, para que possam desenvolver novas ofertas promocionais para os residentes da Île-de-France.

De 1º de outubro a 31 de dezembro de 2017, algumas das 10 empresas parceiras (Blablalines, Citygoo, Clem, Ecov, iDVROOM, Karos, Klaxit, OuiHop, Covivo-Roulez Malin, Rezo Pouce) concederam €2 por viagem a motoristas ou passageiros. Isso vai acontecer novamente por mais 10 meses em 2018!

Ofertas acessíveis pelo site e aplicativo do Vianavigo

A viagem de carona agora está integrada à calculadora multimodal Vianavigo, que lista e compara os preços de várias empresas de carona. É possível filtrar a busca de acordo com o horário desejado de chegada, ou selecionar ou desmarcar uma empresa de carona exibida. O Vianavigo então redireciona para os locais do parceiro selecionado para finalizar a rota escolhida.

Captura de tela no smartphone ao procurar carona compartilhada
Captura de tela de uma busca de carona da estação de trem Issy, Issy-les-Moulineaux, até a Esplanade de la Défense, Puteaux. Partida em 23/07/2018 às 08:00

A operação "todos juntos para carona" se estendeu e estendeu para dias de picos de poluição e interrupções no transporte

Para incentivar os motoristas a compartilharem carona em suas viagens diárias e ampliar a variedade de viagens disponíveis, a Île-de-France Mobilités ofereceu vantagens concretas aos caronetistas por 8 meses a partir de 1º de outubro de 2017. Após uma avaliação inicial muito animadora, a operação "Todos juntos para carona" foi estendida até outubro.

Comunicação sobre o esquema de carona, extensão até 31/10/2018
Tudo isso para carona, extensão até 31 de outubro de 2018. Klaxit, ecov, ouiHop, ID VROOM, Karos, Rezo pouce, Clem, Bla Bla Lines, île-de-France mobilités

Para combater engarrafamentos e poluição do ar, a Île-de-France Mobilités também decidiu tornar o carona de curta distância gratuito durante períodos de grandes interrupções no transporte e picos de poluição. Os dias livres relacionados à poluição serão acionados quando o limite de alerta medido pela AirParif for atingido. A Île-de-France Mobilités então liberará o bônus de €4 para operadores parceiros em troca de viagens gratuitas.

 

Para acompanhar a evolução do sistema de carona, você pode consultar esta página: O sistema de carona está evoluindo em 2019 para incentivar a mobilidade compartilhada.