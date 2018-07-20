"Todos juntos para carona": a operação continua em 2018

10 empresas de carona em parceria com a Île-de-France Mobilités

A Île-de-France Mobilités criou a operação "Todos juntos para carona" para fornecer assistência financeira de €50.000 às empresas de carona, para que possam desenvolver novas ofertas promocionais para os residentes da Île-de-France.

De 1º de outubro a 31 de dezembro de 2017, algumas das 10 empresas parceiras (Blablalines, Citygoo, Clem, Ecov, iDVROOM, Karos, Klaxit, OuiHop, Covivo-Roulez Malin, Rezo Pouce) concederam €2 por viagem a motoristas ou passageiros. Isso vai acontecer novamente por mais 10 meses em 2018!