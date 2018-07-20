"Todos juntos para carona": a operação continua em 2018
10 empresas de carona em parceria com a Île-de-France Mobilités
A Île-de-France Mobilités criou a operação "Todos juntos para carona" para fornecer assistência financeira de €50.000 às empresas de carona, para que possam desenvolver novas ofertas promocionais para os residentes da Île-de-France.
De 1º de outubro a 31 de dezembro de 2017, algumas das 10 empresas parceiras (Blablalines, Citygoo, Clem, Ecov, iDVROOM, Karos, Klaxit, OuiHop, Covivo-Roulez Malin, Rezo Pouce) concederam €2 por viagem a motoristas ou passageiros. Isso vai acontecer novamente por mais 10 meses em 2018!
Ofertas acessíveis pelo site e aplicativo do Vianavigo
A viagem de carona agora está integrada à calculadora multimodal Vianavigo, que lista e compara os preços de várias empresas de carona. É possível filtrar a busca de acordo com o horário desejado de chegada, ou selecionar ou desmarcar uma empresa de carona exibida. O Vianavigo então redireciona para os locais do parceiro selecionado para finalizar a rota escolhida.
Captura de tela de uma busca de carona da estação de trem Issy, Issy-les-Moulineaux, até a Esplanade de la Défense, Puteaux. Partida em 23/07/2018 às 08:00
A operação "todos juntos para carona" se estendeu e estendeu para dias de picos de poluição e interrupções no transporte
Para incentivar os motoristas a compartilharem carona em suas viagens diárias e ampliar a variedade de viagens disponíveis, a Île-de-France Mobilités ofereceu vantagens concretas aos caronetistas por 8 meses a partir de 1º de outubro de 2017. Após uma avaliação inicial muito animadora, a operação "Todos juntos para carona" foi estendida até outubro.
Tudo isso para carona, extensão até 31 de outubro de 2018. Klaxit, ecov, ouiHop, ID VROOM, Karos, Rezo pouce, Clem, Bla Bla Lines, île-de-France mobilités
Para combater engarrafamentos e poluição do ar, a Île-de-France Mobilités também decidiu tornar o carona de curta distância gratuito durante períodos de grandes interrupções no transporte e picos de poluição. Os dias livres relacionados à poluição serão acionados quando o limite de alerta medido pela AirParif for atingido. A Île-de-France Mobilités então liberará o bônus de €4 para operadores parceiros em troca de viagens gratuitas.
Para acompanhar a evolução do sistema de carona, você pode consultar esta página: O sistema de carona está evoluindo em 2019 para incentivar a mobilidade compartilhada.