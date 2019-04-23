O sistema de carona está evoluindo em 2019 para incentivar a mobilidade compartilhada

As vantagens do carona

Além de todas as medidas tomadas para melhorar o transporte público na região, a Île-de-France Mobilités trabalha desde 2017 com profissionais de carona para incentivar motoristas a abrirem suas portas. Embora ainda subdesenvolvido, o carona de curtas distâncias oferece muitas vantagens. Entre outras coisas, isso possibilita:

Combater a poluição reduzindo o número de carros nas ruas, já que atualmente temos em média apenas 1,1 pessoa por carro;

reduzindo o número de carros nas ruas, já que atualmente temos em média apenas 1,1 pessoa por carro; Tornar a rede viária mais fluida , o que se traduz em tempo economizado na estrada e melhor qualidade de vida ao reduzir o estresse;

, o que se traduz em tempo economizado na estrada e melhor qualidade de vida ao reduzir o estresse; Oferecer soluções no caso de obras sustentáveis no transporte público.

Graças às ações já realizadas desde 2017, mais de um milhão de viagens de carona foram realizadas por operadores parceiros. O número de viagens de carona aumentou dez vezes desde 2017, de 10.000 para 100.000 por mês em média em novembro de 2019!

Para apoiar esse crescimento, o sistema evoluiu e melhorou desde 1º de maio de 2019: