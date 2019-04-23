O sistema de carona está evoluindo em 2019 para incentivar a mobilidade compartilhada
Os moradores de Île-de-France aproveitam o programa de carona sem demora:
- Você é passageiro?
Acesse a busca de rotas no aplicativo ou site do Vianavigo
- Você é motorista?
Tudo o que você precisa fazer é baixar e se registrar sem demora em uma das 5 plataformas de carona (BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit e OuiHop').
As vantagens do carona
Além de todas as medidas tomadas para melhorar o transporte público na região, a Île-de-France Mobilités trabalha desde 2017 com profissionais de carona para incentivar motoristas a abrirem suas portas. Embora ainda subdesenvolvido, o carona de curtas distâncias oferece muitas vantagens. Entre outras coisas, isso possibilita:
- Combater a poluição reduzindo o número de carros nas ruas, já que atualmente temos em média apenas 1,1 pessoa por carro;
- Tornar a rede viária mais fluida, o que se traduz em tempo economizado na estrada e melhor qualidade de vida ao reduzir o estresse;
- Oferecer soluções no caso de obras sustentáveis no transporte público.
Graças às ações já realizadas desde 2017, mais de um milhão de viagens de carona foram realizadas por operadores parceiros. O número de viagens de carona aumentou dez vezes desde 2017, de 10.000 para 100.000 por mês em média em novembro de 2019!
Para apoiar esse crescimento, o sistema evoluiu e melhorou desde 1º de maio de 2019:
Île-de-France Mobilités incentiva o carona compartilhada. Uma medida antipoluição, se cada veículo transportasse 2 pessoas, 1/3 a menos veículos na estrada. Assim, menos engarrafamentos e menos poluição. Um complemento ao transporte público. Há milhares de vagas disponíveis nos veículos na estrada. Esses espaços podem ser ocupados por usuários para se locomover. Compartilhar carona é econômico e mais ecológico. Mais segurança, segundo as seguradoras, os caronagens são mais cuidadosos e causam menos acidentes.
Novo sistema de carona montado
Desde 1º de maio, a Île-de-France Mobilités tem oferecido:
- Para os passageiros, são oferecidas 2 viagens por dia para assinantes anuais do Navigo e Imagine R (aberto a todos os residentes da Île-de-France sem restrições em caso de "grandes interrupções no transporte" ou "picos de poluição", graças a um subsídio especial de €4 por viagem). Para aproveitar, acesse o aplicativo Vianavigo (App Store – Google Play) ou o site www.vianavigo.com, onde você encontrará a lista de viagens de carona correspondentes às suas necessidades. Depois de fazer sua escolha, a Vianavigo redirecionará você para o site do parceiro em questão, que finalizará a reserva e colocará você em contato com o motorista.
- Para os motoristas, uma quilometragem por viagem é de 1,5 a 3 euros por passageiro, dependendo da distância percorrida. Assim, é de até€150 por mês para motoristas que fazem carona diária na viagem de trabalho em casa (com um máximo de duas viagens por dia por motorista para evitar fraudes).
Para aproveitar isso, nada poderia ser mais simples
1: Vá ao Vianavigo e encontre sua rota
App disponível no iOS/Android ou vianavigo.com.
2: Clique na aba "carona" e selecione sua carona
O Vianavigo também inclui transporte público e ciclismo.
3: Após redirecionar para o site de um dos parceiros, cadastre para aproveitar a corrida gratuita
Cinco empresas já estão participando: BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit e OuiHop'. Outros terão a oportunidade de se juntar a eles.
4: Vamos!
Saiba mais: Condições do novo esquema de carona
Empresas parceiras terão que assinar um acordo com a Île-de-France Mobilités comprometendo-as a:
- Pagar o subsídio aos motoristas que fazem carona com base em €10 centavos por quilômetro e por passageiro, com mínimo de €1,50 para viagens entre 2 e 15 km e limite de €3 por passageiro para viagens de +30 km. As viagens devem ter pelo menos uma origem ou destino na região da Île-de-France e estar fora de Paris, onde a oferta de transporte é muito desenvolvida;
- Estabelecer um sistema antifraude;
- Todas as viagens disponíveis podem ser visualizadas no Vianavigo.fr
- Em caso de "grandes interrupções no transporte" ou "picos de poluição", os parceiros ofereceram viagem gratuita a todos os passageiros da região de Île-de-France sem restrições