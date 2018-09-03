7.000 vagas seguras para suas bicicletas em 2018

As vagas de Véligo garantem aos residentes de Île-de-France estacionamento de qualidade para bicicletas, facilmente identificável, seguro e próximo às estações de trem. A maioria dos espaços é segura e acessível com o cartão Navigo, com uma assinatura anual paga (máximo 30 euros).

O desenvolvimento de Véligo reflete o desejo da Île-de-France Mobilités de tornar as estações mais agradáveis, confortáveis e ambientalmente amigáveis.

141 vagas Véligo (94 das quais seguras) estão planejadas até o final de 2018 (ou seja, mais de 7.000 vagas).