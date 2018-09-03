7.000 vagas seguras para suas bicicletas em 2018
7000 vagas para bicicletas em 2018 para incentivar nova mobilidade. Novo para melhorar seu trajeto diário.
As vagas de Véligo garantem aos residentes de Île-de-France estacionamento de qualidade para bicicletas, facilmente identificável, seguro e próximo às estações de trem. A maioria dos espaços é segura e acessível com o cartão Navigo, com uma assinatura anual paga (máximo 30 euros).
O desenvolvimento de Véligo reflete o desejo da Île-de-France Mobilités de tornar as estações mais agradáveis, confortáveis e ambientalmente amigáveis.
141 vagas Véligo (94 das quais seguras) estão planejadas até o final de 2018 (ou seja, mais de 7.000 vagas).
