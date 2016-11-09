20 novos ônibus elétricos inovadores financiados pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF)

Esse novo equipamento oferece aos ônibus elétricos maior autonomia. O carregamento das baterias no final da linha é, portanto, adicional ao carregamento noturno ao estacionar no depósito. O modelo de referência permanece o carregamento de ônibus elétricos em centros de ônibus e à noite. Outra inovação é que esses ônibus são equipados com um aquecedor que funciona com a energia elétrica do veículo, e não mais com biocombustível.

Para Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités, essas inovações fazem parte do Grand Paris des Buses, um novo plano para melhorar as redes de ônibus.

Em 2017, convocações serão lançadas pela RATP a pedido da Île-de-France Mobilités para uma maior implantação de ônibus elétricos e de biogás na rede Île-de-France, tornando Paris e a região da Île-de-France uma referência mundial em transporte público urbano de muito baixo carbono.

Para saber mais sobre a implantação de ônibus limpos em Île-de-France, você pode visitar esta página.