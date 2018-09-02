+ 270 ônibus limpos em circulação em 2018
Mais ônibus limpos na estrada em 2018. Novo para melhorar seu trajeto diário
Em 2018, mais de 270 ônibus limpos circularão na Île-de-France com o objetivo de alcançar ônibus 100% limpos em todas as áreas densas da região até 2025.
Para alcançar esse objetivo, a Île-de-France Mobilités e a RATP lançaram a maior licitação da Europa para a compra de ônibus elétricos no início de 2018. A Île-de-France Mobilités também está lançando o maior estudo do mundo para medir as emissões de ônibus diesel em condições reais
