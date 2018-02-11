Trens novos ou renovados e novos ônibus
708 trens novos ou reformados e trens RER até o final de 2021
Graças a esses novos trens, os passageiros se beneficiam de mais conforto e pontualidade (4 pontos a mais na linha H entre 2012 e 2016 e 6 pontos a mais na linha K entre 2016 e 2017).
Em 2018, mais de 300 novos trens circularão em Île-de-France.
- Linha A: 100% equipada com trens de dois andares e logo automática no trecho central, aumentando a capacidade dos trens em mais de 30% (CP: O RER A equipado com piloto automático: uma primeira vez mundial para uma linha ferroviária com mais de um milhão de passageiros por dia)
- Linhas H e K: 100% equipadas com trens novos (CP: Le Francilien leva o K).
- Linha U: 100% equipada com trens renovados
- Linhas B, C, J e L: em processo de equipamento de trens novos ou reformados
- Linha R: equipada com trens Régio2N de nova geração desde dezembro de 2017 (CP: A Regio 2N chega ao eixo Paris-Montereau da linha R – a Regio2N mudará a vida diária dos 70.000 passageiros da Linha R).
Ônibus novos e mais limpos
A Île-de-France Mobilités continua seus investimentos para transformar a frota de ônibus da Île-de-France com veículos limpos.
Esses ônibus representam um benefício real para o meio ambiente, mas também para a saúde de todos os moradores da Île-de-France, sem falar no ganho de conforto dos passageiros.
Em 2018, mais de 270 ônibus limpos estarão em circulação na Île-de-France com o objetivo de alcançar ônibus 100% limpos em todas as áreas densas da região até 2025.
Para alcançar esse objetivo, a Île-de-France Mobilités e a RATP lançaram a maior licitação da Europa para a compra de ônibus elétricos no início de 2018. (CP: Île-de-France Mobilités lança o maior estudo do mundo para medir as emissões de ônibus diesel em condições reais – Île-de-France Mobilités e RATP estão lançando a maior convocatória da Europa para a compra de ônibus elétricos – Ônibus limpos: mais de 2000 ônibus encomendados até 2020 para acelerar a transição energética).
Automação de linhas e eletrificação
Linha de emergência P:
Para agir o mais rápido possível enquanto aguardam as obras de eletrificação na linha, dois novos trens alugados para a Região Grand Est pela Île-de-France Mobilités estão circulando na linha P desde dezembro de 2017. Assim, os passageiros se beneficiam de melhores condições de transporte. Em 2018, a linha P também abrigará 16 trens reformados que fazem parte do plano de renovação para todos os trens da Île de France. (CP: Para responder à emergência na linha P, a Île-de-France Mobilités está alugando 2 novos trens AGC ).
Automação da linha 4 até 2022:
Para aumentar a frequência das metrôs e oferecer melhor qualidade de serviço. O objetivo é ter uma linha mais rápida e regular que opere como as linhas 1 e 14.
Saiba mais sobre trens e ônibus
2016: linha A, C, H, K, U; 2017: linhas A, C, L, R; 2018: linha: C,D,L,P,R; 2019: linhas B, C, D, J, L, N, P, R; 2020: linhas A, B, C, D, J, N, P; 2021: linhas A, B, C, D, E, N, P