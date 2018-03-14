Île-de-France Mobilités e RATP lançam a transição energética dos ônibus

Catherine Guillouard, presidente e CEO da RATP, comenta: "O enorme equipamento da nossa frota com ônibus elétricos demonstra nossa ambição de nos tornarmos um ator-chave na transição energética do setor de transporte público. Nosso objetivo de ter uma frota de ônibus 100% limpa até 2025 em Île-de-France é um verdadeiro desafio tecnológico que exige que nos adaptemos, dentro de prazos muito apertados, nossos depósitos de ônibus. Toda a empresa está mobilizada para vencer esse desafio. »

Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités, explica seu objetivo: "Minha ambição é fornecer à Região veículos 100% limpos até 2025 para a área densa (Paris, cidades nos subúrbios internos e grandes aglomerações regionais). É uma questão de saúde pública e uma grande questão industrial, alinhada com nosso desejo de tornar a região da Île-de-France uma metrópole atraente e ecológica. É por isso que a Île-de-France Mobilités está lançando a maior licitação para ônibus elétricos da Europa com a RATP. Para os subúrbios externos, a Île-de-France Mobilités está atualmente trabalhando para lançar um concurso para cerca de 450 ônibus ao longo de 3 anos para apoiar as melhorias nas linhas implementadas desde 2016 e continuar equipando outras operadoras da Île-de-France com ônibus limpos (Transdev, Keolis, Car Lacroix, etc.). »

Leia também: