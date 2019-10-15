Novos trens para o bem-estar dos moradores de Île-de-France

O que é um remo "boa"?

O acesso de um vagão para outro é fácil sem precisar sair do trem. Isso reforça a sensação de segurança a bordo, mas também permite que os passageiros se movimentem para se preparar para o desembarque ou se espalhar mais facilmente nos trens. No fim das contas, é um ganho de conforto para os passageiros e uma maior regularidade ao longo da linha, com subidas e descidas mais suaves.

Reforma dos trens

A renovação está em andamento em 133 trens que circulam nas linhas D e P (ramal Château-Thierry) para melhorar o conforto dos passageiros, com esforços direcionados ao conforto térmico, equipamentos internos, informações para os passageiros e instalação de tomadas USB. A implantação desses trens renovados começou em março e continuará até 31 de dezembro de 2021.

No RER B, foi iniciada a renovação de 31 trens e, além dos 117 trens em circulação, já foi renovada para melhorar o conforto dos 900.000 passageiros diários dessa linha. Além disso, foi lançado um concurso para substituir os trens MI79 e MI84 por novos trens MING, mais modernos e capazes.