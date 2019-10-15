Novos trens para o bem-estar dos moradores de Île-de-France
A região da Île-de-France
Implantação nas linhas RER E E H, J, K, P.
Esses trens contam com equipamentos modernos, como ar-condicionado adaptado em tempo real ao número de passageiros, janelas panorâmicas e iluminação cuidadosapara aumentar o conforto dos passageiros na região da Île-de-France. Também éum trem mais acessível, graças às portas muito mais largas do que nos equipamentos anteriores. Isso possibilita melhorar a acessibilidade dos trens, mas também facilitar a troca de passageiros nas estações. O equipamento dos trens da Île-de-France entregues desde setembro passado foiaprimorado, incluindo a adição de portas USB e novas telas de informações para os passageiros a bordo.
O equipamento da Regio 2N oferece a todos a jornada que desejam: a presença de apoios de braço, tomadas de energia, mas também iluminação homogênea, permitindo que todos leiam, descansem ou trabalhem. Para mais conforto no inverno, os hóspedes podem aproveitar o aquecimento e o ar-condicionado no verão. Também é um trem 100% acessível, com acesso nivelado às plataformas para facilitar o acesso de todos os passageiros.
Implantação dos novos trens Regio2N nas linhas N e R
- Trem N: 73 trens novos até 20121
- Trem R: 42 novos trens até 2019
- Trem D: 19 novos trens desde o final de 2019*
* 19 novos trens na seção Juvisy / Malesherbes / Melun. O restante da linha D será equipado com novos trens RER NG a partir de 2021.
Île-de-France Mobilités financia a renovação dos trens a 100%
A nova geração do RER
Confiável, seguro, confortável e projetado especificamente para áreas densas, o RER (NG) de Nova Geração será entregue a partir de 2021 na linha RER D para melhorar o nível de conforto oferecido aos residentes de Île-de-France e a regularidade nessas linhas.
Como parte da extensão do RER E para o oeste, eles também equiparão o RER E a partir de 2022.
O que é um remo "boa"?
O acesso de um vagão para outro é fácil sem precisar sair do trem. Isso reforça a sensação de segurança a bordo, mas também permite que os passageiros se movimentem para se preparar para o desembarque ou se espalhar mais facilmente nos trens. No fim das contas, é um ganho de conforto para os passageiros e uma maior regularidade ao longo da linha, com subidas e descidas mais suaves.
Reforma dos trens
A renovação está em andamento em 133 trens que circulam nas linhas D e P (ramal Château-Thierry) para melhorar o conforto dos passageiros, com esforços direcionados ao conforto térmico, equipamentos internos, informações para os passageiros e instalação de tomadas USB. A implantação desses trens renovados começou em março e continuará até 31 de dezembro de 2021.
No RER B, foi iniciada a renovação de 31 trens e, além dos 117 trens em circulação, já foi renovada para melhorar o conforto dos 900.000 passageiros diários dessa linha. Além disso, foi lançado um concurso para substituir os trens MI79 e MI84 por novos trens MING, mais modernos e capazes.
Tweets das Mobilizações IDF:
[#Rentree2019] @idfmobilites e @RATPgroup estão reformando 43 #RERA trens. Esses trens, que estarão em serviço a partir de 2020, oferecerão conforto adicional aos passageiros, especialmente graças a um novo layout interno
Conforto melhorado, portas USB, informações para passageiros, etc. Para seu conforto, os trens da #RERD serão reformados e modernizados antes da chegada dos novos trens #RERNG. #TransportsIDF @RERD_SNCF
