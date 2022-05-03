Mais de 5.400 vagas de estacionamento para bicicletas são oferecidas aos assinantes anuais do Navigo, Imagine R e tarifas para idosos

5.400 vagas oferecidas em 98 estações... E muito mais!

E esses = 3.000 vagas oferecidas, então o que são? São os 77 compartimentos de bicicletas operados pela SNCF Gares & Connexions, nos quatro cantos da Île-de-France. Agora estão disponíveis gratuitamente para portadores de tarifas anuais válidas para Navigo, Imagine R e Senior. E obviamente continuam acessíveis, mas não gratuitos, para outros assinantes do Navigo.

Mais 2.400 ingressos grátis

Um mapa interativo também lista todos os estacionamentos para bicicletas Île-de-France Mobilités operados por outros proprietários de projetos. Entre as outras vagas de estacionamento para bicicletas da Île-de-France Mobilités, 2.400 vagas disponibilizadas por autoridades locais, operadores de transporte ou Île-de-France Mobilités também são oferecidas gratuitamente para assinantes anuais de transporte público.