Mais de 5.400 vagas de estacionamento para bicicletas são oferecidas aos assinantes anuais do Navigo, Imagine R e tarifas para idosos

O que é o serviço de estacionamento para bicicletas da Île-de-France Mobilités?

Você os conhece como estacionamento "Véligo", Estacionamento para Bicicletas Île-de-France Mobilités, que são dois tipos de espaços dedicados às suas bicicletas, próximos a estações e estações de trem:

  • Espaços protegidos com acesso livre, com sistema de encaixe de bicicleta de 3 pontos, permitindo estacionamento seguro da sua bicicleta
  • Espaços fechados e seguros, acessíveis por assinatura com passe Navigo. A maioria desses espaços também se beneficia da proteção por vídeo. Alguns armários também oferecem tomadas de carregamento para bicicletas elétricas assistidas, armários e/ou bombas de inflação
Estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités, estação T4 Les Pavillons-sous-Bois, Seine-Saint-Denis
Estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités, estação T4 Les Pavillons-sous-Bois, Seine-Saint-Denis

5.400 vagas oferecidas em 98 estações... E muito mais!

E esses = 3.000 vagas oferecidas, então o que são? São os 77 compartimentos de bicicletas operados pela SNCF Gares & Connexions, nos quatro cantos da Île-de-France. Agora estão disponíveis gratuitamente para portadores de tarifas anuais válidas para Navigo, Imagine R e Senior. E obviamente continuam acessíveis, mas não gratuitos, para outros assinantes do Navigo.

Mais 2.400 ingressos grátis

Um mapa interativo também lista todos os estacionamentos para bicicletas Île-de-France Mobilités operados por outros proprietários de projetos. Entre as outras vagas de estacionamento para bicicletas da Île-de-France Mobilités, 2.400 vagas disponibilizadas por autoridades locais, operadores de transporte ou Île-de-France Mobilités também são oferecidas gratuitamente para assinantes anuais de transporte público.

Estacionamento gratuito para bicicletas: como aproveitá-lo?

Para aproveitar uma das 3000 vagas de estacionamento para bicicletas oferecidas nas estações operadas pela SNCF Gare & Connexions, é muito simples:

1. Acesse o novo site de assinatura do serviço de estacionamento de bicicletas Île-de-France Mobilités da SNCF : https://sncf-parking-velos.iledefrance-mobilites.fr

2. Selecione uma Instalação de Estacionamento para Bicicletas entre as 127 estações envolvidas

3. Siga estes passos:

- Identificação Navigo: verificação da elegibilidade para viagem gratuita. Isso se aplica aos assinantes de preços Navigo Annual, Imagine R (alunos e escola) e idosos

- Escolha da duração da assinatura

- Criação de uma conta pessoal

- Pagamento (se aplicável): €4/dia, €10/mês, €30/ano

Bom saber: todos os assentos operados pela SNCF nas 77 estações em questão são acessíveis por assinatura

Estacionamento de bicicletas Île-de-France Mobilités e passagem de uma Francilien na estação Herblay, no Val-d'Oise (Transilien - linha J)
Estacionamento de bicicletas Île-de-France Mobilités e passagem de uma Francilien na estação Herblay, no Val-d'Oise (Transilien - linha J)

Uma medida concreta para incentivar a intermodalidade

Em fevereiro de 2020, a Île-de-France Mobilités decidiu multiplicar por 10 o número de vagas de estacionamento para bicicletas disponíveis, com o objetivo de alcançar 140.000 vagas de estacionamento em estações de trem e estações planejadas até 2030.

Ao oferecer estacionamento gratuito para bicicletas aos assinantes anuais, a Île-de-France Mobilités quer oferecer um melhor transporte intermodal, incentivando os moradores da Île-de-France a usarem bicicletas além do transporte público, sem se preocupar em encontrar um espaço seguro.

Hoje, mais de 1.500 vagas seguras ou de acesso autônomo para bicicletas com o selo Île-de-France Mobilités estão acessíveis nas proximidades de estações na Île-de-France.

As instalações de estacionamento para bicicletas são financiadas pela Île-de-France Mobilités e implantadas por operadores de transporte (SNCF ou RATP), por autoridades locais (municípios, EPCIs ou departamentos) ou pela Île-de-France Mobilités.