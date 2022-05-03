Mais de 5.400 vagas de estacionamento para bicicletas são oferecidas aos assinantes anuais do Navigo, Imagine R e tarifas para idosos
O que é o serviço de estacionamento para bicicletas da Île-de-France Mobilités?
Você os conhece como estacionamento "Véligo", Estacionamento para Bicicletas Île-de-France Mobilités, que são dois tipos de espaços dedicados às suas bicicletas, próximos a estações e estações de trem:
- Espaços protegidos com acesso livre, com sistema de encaixe de bicicleta de 3 pontos, permitindo estacionamento seguro da sua bicicleta
- Espaços fechados e seguros, acessíveis por assinatura com passe Navigo. A maioria desses espaços também se beneficia da proteção por vídeo. Alguns armários também oferecem tomadas de carregamento para bicicletas elétricas assistidas, armários e/ou bombas de inflação
5.400 vagas oferecidas em 98 estações... E muito mais!
E esses = 3.000 vagas oferecidas, então o que são? São os 77 compartimentos de bicicletas operados pela SNCF Gares & Connexions, nos quatro cantos da Île-de-France. Agora estão disponíveis gratuitamente para portadores de tarifas anuais válidas para Navigo, Imagine R e Senior. E obviamente continuam acessíveis, mas não gratuitos, para outros assinantes do Navigo.
Mais 2.400 ingressos grátis
Um mapa interativo também lista todos os estacionamentos para bicicletas Île-de-France Mobilités operados por outros proprietários de projetos. Entre as outras vagas de estacionamento para bicicletas da Île-de-France Mobilités, 2.400 vagas disponibilizadas por autoridades locais, operadores de transporte ou Île-de-France Mobilités também são oferecidas gratuitamente para assinantes anuais de transporte público.
Estacionamento gratuito para bicicletas: como aproveitá-lo?
Para aproveitar uma das 3000 vagas de estacionamento para bicicletas oferecidas nas estações operadas pela SNCF Gare & Connexions, é muito simples:
1. Acesse o novo site de assinatura do serviço de estacionamento de bicicletas Île-de-France Mobilités da SNCF : https://sncf-parking-velos.iledefrance-mobilites.fr
2. Selecione uma Instalação de Estacionamento para Bicicletas entre as 127 estações envolvidas
3. Siga estes passos:
- Identificação Navigo: verificação da elegibilidade para viagem gratuita. Isso se aplica aos assinantes de preços Navigo Annual, Imagine R (alunos e escola) e idosos
- Escolha da duração da assinatura
- Criação de uma conta pessoal
- Pagamento (se aplicável): €4/dia, €10/mês, €30/ano
Bom saber: todos os assentos operados pela SNCF nas 77 estações em questão são acessíveis por assinatura
Uma medida concreta para incentivar a intermodalidade
Em fevereiro de 2020, a Île-de-France Mobilités decidiu multiplicar por 10 o número de vagas de estacionamento para bicicletas disponíveis, com o objetivo de alcançar 140.000 vagas de estacionamento em estações de trem e estações planejadas até 2030.
Ao oferecer estacionamento gratuito para bicicletas aos assinantes anuais, a Île-de-France Mobilités quer oferecer um melhor transporte intermodal, incentivando os moradores da Île-de-France a usarem bicicletas além do transporte público, sem se preocupar em encontrar um espaço seguro.
Hoje, mais de 1.500 vagas seguras ou de acesso autônomo para bicicletas com o selo Île-de-France Mobilités estão acessíveis nas proximidades de estações na Île-de-France.
As instalações de estacionamento para bicicletas são financiadas pela Île-de-France Mobilités e implantadas por operadores de transporte (SNCF ou RATP), por autoridades locais (municípios, EPCIs ou departamentos) ou pela Île-de-France Mobilités.