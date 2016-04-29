380 novos espaços Véligo na Île-de-France

Para facilitar a compra dessa assinatura, a SNCF Transilien abriu uma plataforma de vendas online para a assinatura do Véligo. Esse novo serviço permite que você assine o abrigo de sua escolha em poucos minutos

Além da plataforma online, os canais clássicos de informação ainda estão disponíveis para os clientes:

No Centro de Gestão de Véligo, em 01 71 25 06 50, das 7h às 20h, 7 dias por semana (preço de uma chamada local)

No guichê de bilhetes das estações equipadas com um armário Véligo, onde folhetos fornecem todas as informações necessárias para um uso simples e eficiente do serviço, além de informações práticas sobre como assinar.

O objetivo do PDUIF é desenvolver mais de 20.000 espaços Véligo até 2020.

