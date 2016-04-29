380 novos espaços Véligo na Île-de-France
Esses 9 novos espaços Véligo fazem parte de um programa para implantar 76 novos espaços Véligo que serão inaugurados em 2016 na região de Île-de-France, dos quais 38 estarão sob gestão de projetos da SNCF. Esses armários seguros estão acessíveis sete dias por semana e vinte e quatro horas por dia.
- Le Bourget (linha B) – 54 assentos
- Sainte Geneviève des Bois (linha C) – 40 espaços
- Bouray (linha C) – 20 espaços
- Brétigny-sur-Orge (linha C) – 40 espaços
- Créteil Pompadour (linha D) – 40 espaços
- Rosa Parks (linha E) – 64 vagas
- Plaisir Grignon (linha N) – 40 espaços
- Courcouronnes de Évry (linha D) – 40 espaços
- Grigny Centre (linha D) – 40 vagas
Para facilitar a compra dessa assinatura, a SNCF Transilien abriu uma plataforma de vendas online para a assinatura do Véligo. Esse novo serviço permite que você assine o abrigo de sua escolha em poucos minutos
Além da plataforma online, os canais clássicos de informação ainda estão disponíveis para os clientes:
- No Centro de Gestão de Véligo, em 01 71 25 06 50, das 7h às 20h, 7 dias por semana (preço de uma chamada local)
- No guichê de bilhetes das estações equipadas com um armário Véligo, onde folhetos fornecem todas as informações necessárias para um uso simples e eficiente do serviço, além de informações práticas sobre como assinar.
O objetivo do PDUIF é desenvolver mais de 20.000 espaços Véligo até 2020.
Para mais informações sobre os armários Veligo e o Aluguel Veligo, visite a página dedicada a esses serviços.