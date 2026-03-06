Cinco mulheres que revolucionaram o transporte

Bertha nasceu em 1849 na Alemanha. Aos 24 anos, conheceu e se casou com Carl Benz, que trabalhava no primeiro modelo de carro com motor de combustão.

Bertha o apoiou, financiou seus projetos e aprendeu a mecânica do veículo ao seu alcance. Em 1886, a patente foi assinada.

Revelação ao volante

Foi no volante que ela percebeu um grande problema: os freios se desgastavam rápido demais.

Bertha tem um acabamento em couro adicionado às pastilhas de freio para melhorar sua eficiência, segurança e durabilidade.

O revestimento de freio da Bertha Benz marca uma das primeiras melhorias no sistema de freio : um princípio que evoluirá para os revestimentos modernos ainda usados em carros, ônibus, bondes e trens.

O gênio do burburinho bem dominado

Em 1888, quando o carro do marido não encontrou público, Bertha Benz fez uma escolha ousada.

Ele percorreu mais de 100 quilômetros ao volante do carro: foi a primeira viagem de longa distância de carro na história e um grande destaque para o fabricante Mercedes-Benz.

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