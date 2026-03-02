O que ver e fazer em Île-de-France? Especial de 8 de março
#1. Mergulhe na história das mulheres e do feminismo na Biblioteca Marguerite Durand
Localizada no 13º arrondissement de Paris, a Bibliothèque Marguerite Durand é a primeira biblioteca baseada na história das mulheres, feminismo e gênero na França.
Criado em 1932 para abrigar os arquivos da jornalista e ativista feminista Marguerite Durand (1864-1936), hoje possui uma coleção excepcional com :
- Mais de 50.000 livros sobre direitos das mulheres, igualdade e lutas feministas
- 1500 periódicos de mulheres , feministas, ativistas e pesquisadores
- Uma coleção preciosa : cartazes, correspondências, fotografias e coleções arquivísticas
- Exposições e eventos (confira o site deles)
- Um blog científico O Efeito Marguerite : com artigos, decifrações e seleções de documentos para descobrir
Por que ir para lá?
A biblioteca exibe uma coleção de objetos fascinantes, como o leque "I want to vote", testemunha da conquista do direito de voto das mulheres (foto logo acima).
Informações práticas
Bibliothèque Marguerite Durand: 79 rue Nationale, 75013 Paris
- Metrô 14 : estação Olympiades
- Metrô 7 : estação Porte d'Ivry
- Admissão gratuita : consulta dos documentos sobre o registro
Por favor, note : como a Bibliothèque nationale de France é uma biblioteca de pesquisa, você não pode pegar documentos emprestados.
#2. A Maladrerie d'Aubervilliers, a arquitetura inventiva e social de Renée Gailhoustet
Dirija-se a Aubervilliers, em Seine-Saint-Denis, para descobrir a Maladrerie, um bairro construído entre 1975 e 1984 pela arquiteta Renée Gailhoustet (1929-2023).
Figura importante da arquitetura francesa que já recebeu muitos prêmios, Renée Gailhoustet é uma das poucas arquitetas de sua geração a ter deixado sua marca na paisagem urbana da região da Île-de-France.
La Maladrerie: beleza para habitação social
Longe dos blocos de apartamentos, La Maladredrie é um complexo habitacional social com terraços suspensos, diversidade, assimetria e jardins.
As 1000+ unidades habitacionais sociais do distrito desafiam os códigos do planejamento urbano tradicional com:
- Passarelas suspensas e passarelas que criam espaços de reunião
- Jardins e terraços plantados com árvores
- Volumes assimétricos que oferecem luz, beleza e privacidade aos habitantes
- Diversidade : habitação coexiste com lojas, instalações socioculturais e ateliês de artistas
Por que ir para lá?
Descobrir a visão coletiva e social de um gênio da arquitetura francesa.
La Maladrerie está listada como Patrimônio do Século XX e Arquitetura Contemporânea Notável.
Informações práticas
La Maladrerie, rue de la Maladrerie, 93300 Aubervilliers
- Metrô 7 : Estação Aubervilliers - Pantin Quatre Chemins, depois 10 minutos a pé
- Caminhada livre possível nas áreas públicas ao ar livre
#3. Suzanne Lenglen Park, uma homenagem a uma campeã à frente de seu tempo
Dirija-se ao 15º arrondissement de Paris para descobrir o Parc Suzanne Lenglen : um espaço verde de 15 hectares que leva o nome de uma campeã extraordinária.
Suzanne Lenglen (1899-1938) foi a primeira estrela internacional do tênis feminino, ganhando 241 ingressos e vencendo o torneio de Wimbledon seis vezes. O segundo pátio principal do estádio Roland-Garros leva seu nome (nada menos).
Ela abalou os códigos do tênis feminino na década de 1920 ao abandonar o espartilho por saias curtas e faixas. Isso liberta sua prática das amarras e escandaliza, no processo, uma era inteira.
Por que ir ao Parque Suzanne Lenglen?
- Campos esportivos integrados à paisagem : tênis (claro), rúgbi, atletismo, basquete, futebol, patins, boliche, ginásio...
- Um jardim paisagístico
- Uma fazenda educacional urbana (La Ferme de Suzanne): com cabras anãs, ovelhas Ouessant, galinhas e coelhos
Informações práticas
Parc Suzanne Lenglen, 2 rue Louis Armand, 75015 Paris
Aberto todos os dias
- Metrô 12 : Estação Corentin Celton
- Metrô 8 : Estação Balard
- RER C : Estação Issy Val de Seine
#4. A Verrerie de Soisy-sur-École, das chamas à garota
Vá para Essonne e descubra um lugar onde o know-how sopra a 1200°C: a Verrerie de Soisy-sur-École.
Tudo começou em 1977, quando Elizabeth Giraud (diretora da Verrerie de La Rochère em Haute-Saône) criou uma vidraria artesanal dedicada à transmissão de gestos artesanais, para combater a mecanização do comércio.
Seu objetivo? Continuar essa tradição milenária e torná-la acessível ao público. Ela escolheu um canto verde às margens do rio para construir a oficina e confiou a gestão à sua filha, Marie-Alice Alary.
Uma fábrica artesanal de vidro aberta a todos
A Verrerie de Soisy-sur-École é:
- Um workshop ativo onde você pode assistir os vidreiros soprando sua arte
- Um jardim de vidro poético: instalações artísticas espalhadas por um parque arborizado à beira da água
- Know-how excepcional : filigrana (trabalho feito de fios de vidro entrelaçados e soldados), incalmo (montagem de bolhas coloridas em quente) e outras técnicas artesanais
- Uma loja que apresenta todas as criações
Informações práticas
Verrerie de Soisy-sur-École, 12 Rue du Moulin des Noues, Soisy-sur-École
- Acesso: RER D até Melun, depois ônibus 3424 até a parada La Rionnerie
- Tour autoguiado gratuito para indivíduos
- Loja acessível e jardim de vidro
#5. Estúdio de Rosa Bonheur, Château, passeie pela terra de um artista livre
Imagem 1 de 3
Em Thomery, a poucos quilômetros de Fontainebleau, o Château de By (século XIX) foi o reino da mulher que pintava animais como ninguém, usava calças quando era ilegal e vivia com sua companheira: a pintora Rosa Bonheur (1822-1899).
O castelo tombado é um dos poucos lugares na região da Île-de-France que guarda alta a memória de uma artista talentosa, não conformista e visionária.
Por que ir para lá?
- Um parque romântico com acesso livre : para passear pelos jardins ingleses que inspiraram o pintor
- Uma casa de chá onde você pode desfrutar de um doce em um ambiente único
- Um museu (mediante pagamento) para descobrir todas as obras e o ateliê do artista
Informações práticas
Château Rosa Bonheur, 15 rue Rosa Bonheur, 77810 Thomery
- Acesso : Linha R até a estação Thomery + 20 minutos de caminhada pela floresta
- Acesso livre ao jardim
Resumindo: o que fazer em março na Île-de-France?
- Mergulhe na história das mulheres e das lutas feministas na Biblioteca Marguerite Durand
- Descubra a arquitetura social e audaciosa de Renée Gailhoustet na Maladrerie d'Aubervilliers
- Caminhe e respire no Suzanne Lenglen Park, uma homenagem viva a uma campeã de tênis
- Observe a magia do vidro soprado na Verrerie de Soisy-sur-École
- Passeie pelos jardins de Rosa Bonheur no Château de By, um refúgio criativo para uma artista livre