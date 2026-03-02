O que ver e fazer em Île-de-France? Especial de 8 de março

Localizada no 13º arrondissement de Paris, a Bibliothèque Marguerite Durand é a primeira biblioteca baseada na história das mulheres, feminismo e gênero na França.

Criado em 1932 para abrigar os arquivos da jornalista e ativista feminista Marguerite Durand (1864-1936), hoje possui uma coleção excepcional com :

Mais de 50.000 livros sobre direitos das mulheres, igualdade e lutas feministas

1500 periódicos de mulheres , feministas, ativistas e pesquisadores

Uma coleção preciosa: cartazes, correspondências, fotografias e coleções arquivísticas

Exposições e eventos (confira o site deles)

Um blog científico O Efeito Marguerite: com artigos, decifrações e seleções de documentos para descobrir

Por que ir para lá?

A biblioteca exibe uma coleção de objetos fascinantes, como o leque "I want to vote", testemunha da conquista do direito de voto das mulheres (foto logo acima).

Informações práticas

Bibliothèque Marguerite Durand: 79 rue Nationale, 75013 Paris

Metrô 14 : estação Olympiades

Metrô 7: estação Porte d'Ivry

Admissão gratuita: consulta dos documentos sobre o registro

Por favor, note : como a Bibliothèque nationale de France é uma biblioteca de pesquisa, você não pode pegar documentos emprestados.