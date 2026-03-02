O que ver e fazer em Île-de-France? Especial de 8 de março

#1. Mergulhe na história das mulheres e do feminismo na Biblioteca Marguerite Durand

Um dos objetivos da coleção da biblioteca Marguerite Durand é um fã militante pelo direito de voto das mulheres na França (obtido em 1945) - Eu quero votar: o voto feminino, 26 de abril a 3 de maio de 1914: 505.972 votos, "o voto em branco" organizado pelo "Le journal"
Um dos objetivos da coleção da biblioteca Marguerite Durand é um fã militante pelo direito de voto das mulheres na França (obtido em 1945) - Eu quero votar: o voto feminino, 26 de abril a 3 de maio de 1914: 505.972 votos, "o voto em branco" organizado pelo "Le journal" © Ville de Paris / bibliothèque Marguerite Durand

Localizada no 13º arrondissement de Paris, a Bibliothèque Marguerite Durand é a primeira biblioteca baseada na história das mulheres, feminismo e gênero na França.

Criado em 1932 para abrigar os arquivos da jornalista e ativista feminista Marguerite Durand (1864-1936), hoje possui uma coleção excepcional com :

  • Mais de 50.000 livros sobre direitos das mulheres, igualdade e lutas feministas
  • 1500 periódicos de mulheres , feministas, ativistas e pesquisadores
  • Uma coleção preciosa : cartazes, correspondências, fotografias e coleções arquivísticas
  • Exposições e eventos (confira o site deles)
  • Um blog científico O Efeito Marguerite : com artigos, decifrações e seleções de documentos para descobrir

Por que ir para lá?

A biblioteca exibe uma coleção de objetos fascinantes, como o leque "I want to vote", testemunha da conquista do direito de voto das mulheres (foto logo acima).

Informações práticas

Bibliothèque Marguerite Durand:   79 rue Nationale, 75013 Paris

  • Metrô 14 : estação Olympiades
  • Metrô 7 : estação Porte d'Ivry
  • Admissão gratuita : consulta dos documentos sobre o registro

Por favor, note : como a Bibliothèque nationale de France é uma biblioteca de pesquisa, você não pode pegar documentos emprestados.

#2. A Maladrerie d'Aubervilliers, a arquitetura inventiva e social de Renée Gailhoustet

A fachada dos edifícios no bairro Maladrerie de Aubervilliers
A fachada dos edifícios no bairro Maladrerie de Aubervilliers © BSantiard

Dirija-se a Aubervilliers, em Seine-Saint-Denis, para descobrir a Maladrerie, um bairro construído entre 1975 e 1984 pela arquiteta Renée Gailhoustet (1929-2023).

Figura importante da arquitetura francesa que já recebeu muitos prêmios, Renée Gailhoustet é uma das poucas arquitetas de sua geração a ter deixado sua marca na paisagem urbana da região da Île-de-France.

La Maladrerie: beleza para habitação social

Longe dos blocos de apartamentos, La Maladredrie é um complexo habitacional social com terraços suspensos, diversidade, assimetria e jardins.

As 1000+ unidades habitacionais sociais do distrito desafiam os códigos do planejamento urbano tradicional com:

  • Passarelas suspensas e passarelas que criam espaços de reunião
  • Jardins e terraços plantados com árvores
  • Volumes assimétricos que oferecem luz, beleza e privacidade aos habitantes
  • Diversidade : habitação coexiste com lojas, instalações socioculturais e ateliês de artistas

Por que ir para lá?

Descobrir a visão coletiva e social de um gênio da arquitetura francesa.

La Maladrerie está listada como Patrimônio do Século XX e Arquitetura Contemporânea Notável.

Informações práticas

La Maladrerie, rue de la Maladrerie, 93300 Aubervilliers

  • Metrô 7 : Estação Aubervilliers - Pantin Quatre Chemins, depois 10 minutos a pé
  • Caminhada livre possível nas áreas públicas ao ar livre

#3. Suzanne Lenglen Park, uma homenagem a uma campeã à frente de seu tempo

Suzanne Lenglen © Park Elodie Gutbrod
Dirija-se ao 15º arrondissement de Paris para descobrir o Parc Suzanne Lenglen : um espaço verde de 15 hectares que leva o nome de uma campeã extraordinária.

Suzanne Lenglen (1899-1938) foi a primeira estrela internacional do tênis feminino, ganhando 241 ingressos e vencendo o torneio de Wimbledon seis vezes. O segundo pátio principal do estádio Roland-Garros leva seu nome (nada menos).

Ela abalou os códigos do tênis feminino na década de 1920 ao abandonar o espartilho por saias curtas e faixas. Isso liberta sua prática das amarras e escandaliza, no processo, uma era inteira.

Por que ir ao Parque Suzanne Lenglen?

  • Campos esportivos integrados à paisagem : tênis (claro), rúgbi, atletismo, basquete, futebol, patins, boliche, ginásio...
  • Um jardim paisagístico
  • Uma fazenda educacional urbana (La Ferme de Suzanne): com cabras anãs, ovelhas Ouessant, galinhas e coelhos

Informações práticas

Parc Suzanne Lenglen, 2 rue Louis Armand, 75015 Paris

Aberto todos os dias

  • Metrô 12 : Estação Corentin Celton
  • Metrô 8 : Estação Balard
  • RER C : Estação Issy Val de Seine

#4. A Verrerie de Soisy-sur-École, das chamas à garota

Os edifícios e jardins da Verrerie de Soisy-sur-École
Os edifícios e jardins da Verrerie de Soisy-sur-École © Verrerie de Soisy-sur-École

Vá para Essonne e descubra um lugar onde o know-how sopra a 1200°C: a Verrerie de Soisy-sur-École.

Tudo começou em 1977, quando Elizabeth Giraud (diretora da Verrerie de La Rochère em Haute-Saône) criou uma vidraria artesanal dedicada à transmissão de gestos artesanais, para combater a mecanização do comércio.

Seu objetivo? Continuar essa tradição milenária e torná-la acessível ao público. Ela escolheu um canto verde às margens do rio para construir a oficina e confiou a gestão à sua filha, Marie-Alice Alary.

Uma fábrica artesanal de vidro aberta a todos

A Verrerie de Soisy-sur-École é:

  • Um workshop ativo onde você pode assistir os vidreiros soprando sua arte
  • Um jardim de vidro poético: instalações artísticas espalhadas por um parque arborizado à beira da água
  • Know-how excepcional : filigrana (trabalho feito de fios de vidro entrelaçados e soldados), incalmo (montagem de bolhas coloridas em quente) e outras técnicas artesanais
  • Uma loja que apresenta todas as criações

Informações práticas

Verrerie de Soisy-sur-École, 12 Rue du Moulin des Noues, Soisy-sur-École

  • Acesso: RER D até Melun, depois ônibus 3424 até a parada La Rionnerie
  • Tour autoguiado gratuito para indivíduos
  • Loja acessível e jardim de vidro

#5. Estúdio de Rosa Bonheur, Château, passeie pela terra de um artista livre

Os jardins do Château de By, o ateliê e espaço de convivência da artista Rosa Bonheur
O ateliê do pintor para visitar no local (mediante pagamento)
Outra vista dos grandes jardins que cercam o castelo de Rosa Bonheur
Os jardins do Château de By, o ateliê e espaço de convivência da artista Rosa Bonheur © Château Rosa Bonheur

Em Thomery, a poucos quilômetros de Fontainebleau, o Château de By (século XIX) foi o reino da mulher que pintava animais como ninguém, usava calças quando era ilegal e vivia com sua companheira: a pintora Rosa Bonheur (1822-1899).

O castelo tombado é um dos poucos lugares na região da Île-de-France que guarda alta a memória de uma artista talentosa, não conformista e visionária. 

Por que ir para lá?

  • Um parque romântico com acesso livre : para passear pelos jardins ingleses que inspiraram o pintor
  • Uma casa de chá onde você pode desfrutar de um doce em um ambiente único
  • Um museu (mediante pagamento) para descobrir todas as obras e o ateliê do artista

Informações práticas

Château Rosa Bonheur, 15 rue Rosa Bonheur, 77810 Thomery

  • Acesso : Linha R até a estação Thomery + 20 minutos de caminhada pela floresta
  • Acesso livre ao jardim

Resumindo: o que fazer em março na Île-de-France?

  1. Mergulhe na história das mulheres e das lutas feministas na Biblioteca Marguerite Durand
  2. Descubra a arquitetura social e audaciosa de Renée Gailhoustet na Maladrerie d'Aubervilliers
  3. Caminhe e respire no Suzanne Lenglen Park, uma homenagem viva a uma campeã de tênis
  4. Observe a magia do vidro soprado na Verrerie de Soisy-sur-École
  5. Passeie pelos jardins de Rosa Bonheur no Château de By, um refúgio criativo para uma artista livre