O que ver e fazer em Île-de-France

Metrô, bicicleta, trilha? Transporte público não te leva apenas ao trabalho! Campo, vinhedos, vilarejos históricos, trilhas à beira do rio e passeios culturais: aproveite nossas linhas para descobrir a Île-de-France de uma forma diferente.

Um pôr do sol sobre a Floresta de Carnelle no Val-d'Oise

© 2pieds1tete

O que fazer este mês?

Cansado de sempre ir ao mesmo lugar? Quer descobrir (realmente) Paris e sua região?

Todo mês, oferecemos 4 ideias para passeios fora dos caminhos comuns e acessíveis por transporte público.

Nossas ideias para saídas em dezembro

Nossa seleção de boas ofertas

Inverno, outono, primavera, verão: encontre todas as nossas boas ofertas estação após estação.

Île-de-France em fotos

Paralelepípedos, cafés ao ar livre à beira da água, trilhas no meio da floresta, vilarejos históricos e vinhedos de champanhe a uma hora de Paris: bem-vindos à Île-de-France!

A Avenida Street Art ao longo do Canal de Saint-Denis, um museu a céu aberto que convida caminhantes para uma exposição de artistas internacionais
A Floresta Estadual de Carnelle no Val-d'Oise, na linha H
Uma praia de verdade a 1 hora de Paris? Vá para a bela cidade de Isle-Adam: no programa, piscina, pedal, grandes gramados e natação no Oise. Linha H L'Isle-Adam
A bela vila de Gometz-le-Châtel, acessível após 30 minutos a pé da estação La Hacquinière, na RER B
Videiras de champanhe de verdade na Île-de-France? Com certeza! Junto com Saâcy-sur-Marne e Citry-sur-Marne, Nanteuil-sur-Marne é um dos apenas 3 municípios da Île-de-France a se beneficiar dessa designação. Como chegar: Nanteuil-Saâcy linha P.
Um belo dia ensolarado para aproveitar as margens do Sena e do Oise, em Conflans Sainte-Honorine, capital da região da Île-de-France para barqueiros. Linha L ou RER A Conflans Fins d'Oise

A Avenida Street Art ao longo do Canal de Saint-Denis, um museu a céu aberto que convida caminhantes para uma exposição de artistas internacionais © Plaine Commune

Paris e sua Região são...

50Milhões
Visitantes todos os anos
8Departamentos
Descobrir
+ 1500Linhas
que te levam até lá
Uma pessoa de bicicleta em um parque

Île-de-France de bicicleta

Com uma bicicleta alugada, self-service ou sua, escolha visitar a Île-de-France de uma forma diferente.

Ciclismo na Île-de-France
O interior do trem Île-de-France

É (nunca) longe de trem

Todos os seus desejos estão ao alcance e #Cpasloinentrain os catalogaram para você!

Tomery (77)

Tomery (77)

© Leonor de Bailliencourt - Île-de-France Mobilités

Caminhadas no coração da natureza

Florestas, lagos, encostas calcárias, caminhos isolados do mundo: aproveite para descobrir a Île-de-France fora dos caminhos comuns.

Descubra as caminhadas
Viajantes caminham por Paris
© Yoann Stoeckel / Group SJR / VHM / IDFM

Tornando-se ativo na Île-de-France: instruções de uso

O bilhete de transporte adaptado à sua estadia, as diferentes opções para se locomover de transporte público e muitos conselhos práticos: encontre o essencial para se locomover por Paris e sua região.

Veja informações práticas
Passageiros na estação Saint Lazare em Paris
© Sylvain Homo

Qual bilhete de transporte devo escolher para contornar?

Você está se perguntando como comprar passagens de transporte e qual delas levar para suas atividades e passeios em Paris e sua região?
Deixe-nos explicar!

Encontrei meu bilhete

Precisa de mais inspiração?

Procurando novos passeios? Organize suas escapadas, planeje suas atividades e encontre todos os bons conselhos para descobrir a Île-de-France no site oficial da região!

Descubra a Île-de-France