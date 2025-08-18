O que ver e fazer em Île-de-France

O que fazer este mês?
Cansado de sempre ir ao mesmo lugar? Quer descobrir (realmente) Paris e sua região?
Todo mês, oferecemos 4 ideias para passeios fora dos caminhos comuns e acessíveis por transporte público.
Metrô, bicicleta, trilha? Transporte público não te leva apenas ao trabalho! Campo, vinhedos, vilarejos históricos, trilhas à beira do rio e passeios culturais: aproveite nossas linhas para descobrir a Île-de-France de uma forma diferente.
Um pôr do sol sobre a Floresta de Carnelle no Val-d'Oise
Inverno, outono, primavera, verão: encontre todas as nossas boas ofertas estação após estação.
Paralelepípedos, cafés ao ar livre à beira da água, trilhas no meio da floresta, vilarejos históricos e vinhedos de champanhe a uma hora de Paris: bem-vindos à Île-de-France!
Com uma bicicleta alugada, self-service ou sua, escolha visitar a Île-de-France de uma forma diferente.
Todos os seus desejos estão ao alcance e #Cpasloinentrain os catalogaram para você!
Florestas, lagos, encostas calcárias, caminhos isolados do mundo: aproveite para descobrir a Île-de-France fora dos caminhos comuns.
O bilhete de transporte adaptado à sua estadia, as diferentes opções para se locomover de transporte público e muitos conselhos práticos: encontre o essencial para se locomover por Paris e sua região.
Você está se perguntando como comprar passagens de transporte e qual delas levar para suas atividades e passeios em Paris e sua região?
Deixe-nos explicar!
