O que ver e fazer em dezembro na Île-de-France?

+ 100 peças incomuns contam a (verdadeira) história de falsificadores e falsificadores ao longo dos séculos

O que um passe assinado por Vercingetórix, uma carta de Cleópatra para Júlio César e uma sereia de pelúcia têm em comum?

Você pode encontrá-los todos na exposição " Falsificações e falsificadores - Da Idade Média aos Dias Atuais " agora e até 2 de fevereiro de 2026 no Arquivo Nacional.

O que ver na exposição?

A decifração de histórias de falsificadores e falsificadores impressionantes, desde o caso Dreyfus até Indiana Jones.

Perfeito para entender que notícias falsas e desinformação existiam muito antes das redes sociais...

E como bônus?