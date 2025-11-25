O que ver e fazer em dezembro na Île-de-France?
Nossas quatro recomendações para dezembro de 2025
Muitos de nós hibernamos enquanto esperamos os graus subirem. Mas boas ideias para passeios nunca têm medo do frio.
Então, para aproveitar ao máximo o início do inverno, lá vamos nós novamente para atividades gratuitas para fazer na Île-de-France este mês.
Separe o verdadeiro do falso com a exposição "Falsificações e falsificadores" no Arquivo Nacional
+ 100 peças incomuns contam a (verdadeira) história de falsificadores e falsificadores ao longo dos séculos
O que um passe assinado por Vercingetórix, uma carta de Cleópatra para Júlio César e uma sereia de pelúcia têm em comum?
Você pode encontrá-los todos na exposição " Falsificações e falsificadores - Da Idade Média aos Dias Atuais " agora e até 2 de fevereiro de 2026 no Arquivo Nacional.
O que ver na exposição?
A decifração de histórias de falsificadores e falsificadores impressionantes, desde o caso Dreyfus até Indiana Jones.
Perfeito para entender que notícias falsas e desinformação existiam muito antes das redes sociais...
E como bônus?
- Quatro instalações artísticas sobre fake news nos refinados salões barrocos do Hôtel de Soubise (que abriga a exposição)
- Oficinas do Banque de France (sábados e domingos): aprender o método TRI, que possibilita identificar cédulas falsas
- Conferências gratuitas : o caso dos crânios de cristal, divulgando notícias falsas com a AFP: há algo para todos
Informações práticas
- Até 2 de fevereiro de 2026
- Segunda a sexta-feira : 10h – 17h30 / Sábado e domingo: 14h – 19h.
- Entrada gratuita
Como chegar lá?
Museu dos Arquivos Nacionais – Hôtel de Soubise
60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris
- Metrô 1 : Saint-Paul ou Hôtel-de-Ville
- Metrô 11 : Rambuteau
Mercado medieval de Natal em Provins: mudança de época para um fim de semana
Que tal trocar o mercado clássico de Natal por uma versão mais original este ano?
Dirija-se a Provins, uma cidade medieval listada como Patrimônio Mundial da UNESCO, para sua 14ª edição do Mercado de Natal Medieval.
O que fazer no Mercado de Natal Medieval em Provins?
- Apresentações de Rua : Malabaristas, Músicos Medievais e Shows de Fogo
- Atividades gratuitas para crianças : jogos de madeira, lutas medievais, arco e flecha, pista de patinação no gelo e oficinas criativas
- Mercado de artesanato : trabalho em couro, ferraria, cerâmica, caligrafia, confeitaria... o know-how ancestral é destacado nas barracas de Provins
- Iluminações noturnas aos sábados!
Informações práticas
- Sábado, 13 e domingo, 14 de dezembro de 2025
- Sábado: 11h – 22h / Domingo: 10h – 18h
- Entrada gratuita
Como chegar lá?
O mercado se estende por três praças da Cidade Medieval : a Place du Châtel, a Place Saint Quiriace e a Cour de l'École.
- Para chegar lá, pare na estação Provins na linha P do Transilien.
Floresta de Carnel: um sopro de ar fresco a apenas 25 km de Paris
A floresta de Carnelle
Dirija-se à Floresta Nacional Carnelle e seus carvalhos centenários no Val-d'Oise.
No programa?
- Belas trilhas florestais
- Castanheiras majestosas
- Um lago e seu pequeno lago
- Um legado pré-histórico impressionante (monólitos, nada menos).
É um pequeno +? Um ponto culminante a 210 metros de altitude que oferece uma vista excepcional de todo o departamento.
Qual rota seguir para a caminhada?
Existem quilômetros de trilhas sinalizadas para todos os tipos de caminhantes.
Existem muitas rotas de caminhada na internet e aplicativos de trilha!
Nossa recomendação? O desvio trem-trem na linha H
Pegue o Transilien H, desça na estação Persan-Beaumont, atravesse a floresta e saia na estação Presles - Courcelles , ainda na linha H.
Street Art Avenue: uma galeria ao ar livre ao longo do Canal Saint-Denis
E se sua próxima exposição fosse visitada de tênis, ao longo de um canal?
Dirija-se à Street Art Avenue, uma galeria de arte urbana ao ar livre que se estende por mais de 4 km ao longo do Canal Saint-Denis, do Stade de France à Porte de la Villette.
Mais de 50 afrescos monumentais (grafites, estêncils, colagens ou afrescos gigantes) assinados por artistas franceses e internacionais transformam os bancos em um museu gratuito acessível a todos.
Novas obras completam a turnê todo ano!
Como visitar?
Com total autonomia e é gratuito!
A pé ou de bicicleta ao longo das margens, visite no seu próprio ritmo.
- Pegue o folheto gratuitamente na Agência da Comuna de Plaine (1 rue de la République, Saint-Denis)
- Ou se oriente com a versão online
Como chegar lá?
Canal Saint-Denis de Saint-Denis a Paris (Porte de la Villette)
Do lado de Saint-Denis:
- RER B e D: La Plaine - Stade de France
- Metrô 13: Saint-Denis - Porte de Paris
Do lado parisiense:
- Metrô 7: Corentin Cariou
- Bonde T3b: Canal Saint-Denis
Em resumo: O que fazer em dezembro em Paris e sua região?
- Aprimore suas habilidades de pensamento crítico com a exposição Falsificações e Falsificadores no Arquivo Nacional
- Volte no tempo no Provins Medieval Christmas Market nos dias 13 e 14 de dezembro de 2025
- Tome um pouco de ar fresco na floresta de Carnel , no Val-d'Oise
- Passeie pela Avenida de Arte de Rua no Canal Saint-Denis
Boas descobertas! Até o próximo mês para ideias de passeios de inverno acessíveis de transporte público em Île-de-France.