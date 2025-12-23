Nossas ideias para uma temporada de férias fora do comum na Île-de-France

Contamos sobre Enghien-les-Bains em setembro. Mas a cidade pode ser visitada o ano todo!

No inverno, Enghien-les-Bains transforma suas fachadas em telas gigantes para celebrar o Natal! Até o início de janeiro, aproveite contos de fadas contados em forma de projeções monumentais nas muralhas da cidade.

O que há mais no programa?

Uma vila natalina com tema de Harry Potter e sua enorme pista de gelo

Potter e sua enorme pista de gelo Bolhas decoradas de contos de fadas espalhadas pela cidade

espalhadas pela cidade Uma caminhada ao longo das águas calmas do lago para terminar com estilo!

Informações práticas

Das 17h30 às 22h, de domingo a quinta-feira, e até as 23h às sextas e sábados.

Como chegar lá?

Onde? Fachadas da Prefeitura e da Igreja de São José