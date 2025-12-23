Nossas ideias para uma temporada de férias fora do comum na Île-de-France
Ideia nº 1 - Trocar as árvores das lojas de departamento para (realmente) ficarem verdes
- Quer uma microaventura em família?
- Um passeio solo com uma garrafa térmica quente?
- Ou uma caminhada romântica?
Descubra a Floresta Regional de Ferrières em Seine-et-Marne (antiga propriedade da família Rothschild), suas majestosas árvores e seus animais selvagens (cervos, corços, coelhos, javalis e raposas)!
Como chegar lá?
Forêt Régionale de Ferrières, 77135 Pontcarré
Há vários caminhos e entradas para caminhar na floresta
- Desça na estação Roissy-en-Brie na RER E e caminhe por 15 minutos
- Pegue o RER A até Torcy e depois o ônibus 2290
- Ou desça novamente em Ozoir-la-Ferrière na RER E , e depois pegue o ônibus 2290 até a parada Fleuriste
Ideia nº 2 - A Champs-Élysées de novo? Em vez disso, dê uma volta no Axe Majeur
Imagem 1 de 4
A avenida mais bonita do mundo está cheia deles... de pessoas, durante as festas! Se você procura um pouco mais de paz e tranquilidade e uma experiência arquitetônica única longe das lojas de departamento, vá até o Axe Majeur.
No programa? Uma caminhada de 3,2 km por Dani Karavan, pontuada por esculturas grandiosas. Enquanto caminha, você desfrutará de um panorama deslumbrante do Oise, da cidade de Paris e de seus edifícios monumentais.
Como chegar lá?
Axe-Majeur Cergy-Pontoise, 5 Rue de l'Esplanade de Paris, 95800 Cergy
- Linha L ou RER A : estação Cergy-Saint-Christophe + 10 minutos a pé
Ideia nº 3 - Prefira as iluminações à beira de um lago aos chalés dos lotados mercados de Natal
Contamos sobre Enghien-les-Bains em setembro. Mas a cidade pode ser visitada o ano todo!
No inverno, Enghien-les-Bains transforma suas fachadas em telas gigantes para celebrar o Natal! Até o início de janeiro, aproveite contos de fadas contados em forma de projeções monumentais nas muralhas da cidade.
O que há mais no programa?
- Uma vila natalina com tema de Harry Potter e sua enorme pista de gelo
- Bolhas decoradas de contos de fadas espalhadas pela cidade
- Uma caminhada ao longo das águas calmas do lago para terminar com estilo!
Informações práticas
Das 17h30 às 22h, de domingo a quinta-feira, e até as 23h às sextas e sábados.
Como chegar lá?
Onde? Fachadas da Prefeitura e da Igreja de São José
- Com o Transilien H : parada em Enghien-les-Bains
Ideia nº4 - A exposição gratuita Rêveries de pierres vale todas as vitrines de joalheiros do mundo
Imagem 1 de 5
E se você olhasse para as pedras de forma diferente? Escondido no cenário da Escola de Artes de Joias está um tesouro inestimável.
Com a exposição Reveries of Stones: Poetry and Minerals, de Roger Caillois, na École des Arts Joailliers, a natureza se torna fonte de sonhos e maravilhas.
Por meio de uma impressionante coleção de minerais com formas e cores espetaculares, a exposição conta a história da paixão do escritor Roger Caillois por essas pedras, que ele considerava verdadeiras obras de arte.
Aqui, você não precisa ser especialista: você se deixa levar pela beleza, curiosidade e imaginação, entre ciência, poesia e contemplação.
Informações práticas
- De 6 de novembro de 2025 a 29 de março de 2026
- De terça a domingo, das 11h às 19h (Abertura tardia de quinta até 21h)
- Entrada gratuita, por reserva
Visitas guiadas gratuitas, para jovens e idosos, também são oferecidas para prolongar a experiência.
Como chegar lá?
16 bis bd Montmartre, 75009, Paris
- Metrô 8 ou 9 : estação Richelieu-Drouot
Resumindo: o que fazer durante as férias na Île-de-France?
- Caminhe e aproveite a vista ao longo do Eixo Maior em Cergy
- Maravilhe-se com as monumentais projeções de luz de Enghien-les-Bains
- Caminhe pelos fabulosos caminhos arborizados da Forêt de Ferrières em Seine-et-Marne
- Mergulhe nos mistérios e na beleza do mundo mineral com a exposição Reveries of Stones na School of Jewelry Arts