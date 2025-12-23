Nossas ideias para uma temporada de férias fora do comum na Île-de-France

Ideia nº 1 - Trocar as árvores das lojas de departamento para (realmente) ficarem verdes

Sequoias na Floresta Regional de Ferrières
Sequoias na Floresta Regional de Ferrières © Île-de-France Nature / Hellio Vaningen
  • Quer uma microaventura em família?
  • Um passeio solo com uma garrafa térmica quente?
  • Ou uma caminhada romântica?

Descubra a Floresta Regional de Ferrières em Seine-et-Marne (antiga propriedade da família Rothschild), suas majestosas árvores e seus animais selvagens (cervos, corços, coelhos, javalis e raposas)!

Como chegar lá?

Forêt Régionale de Ferrières, 77135 Pontcarré

Há vários caminhos e entradas para caminhar na floresta

  • Desça na estação Roissy-en-Brie na RER E e caminhe por 15 minutos
  • Pegue o RER A até Torcy e depois o ônibus 2290
  • Ou desça novamente em Ozoir-la-Ferrière na RER E , e depois pegue o ônibus 2290 até a parada Fleuriste

Ideia nº 2 - A Champs-Élysées de novo? Em vez disso, dê uma volta no Axe Majeur

A passarela vermelha do Axe Majeur
A passarela vermelha do Axe Majeur © Ville de Cergy

A avenida mais bonita do mundo está cheia deles... de pessoas, durante as festas! Se você procura um pouco mais de paz e tranquilidade e uma experiência arquitetônica única longe das lojas de departamento, vá até o Axe Majeur.

No programa? Uma caminhada de 3,2 km por Dani Karavan, pontuada por esculturas grandiosas. Enquanto caminha, você desfrutará de um panorama deslumbrante do Oise, da cidade de Paris e de seus edifícios monumentais. 

Como chegar lá?

Axe-Majeur Cergy-Pontoise, 5 Rue de l'Esplanade de Paris, 95800 Cergy

  • Linha L ou RER A : estação Cergy-Saint-Christophe + 10 minutos a pé

Ideia nº 3 - Prefira as iluminações à beira de um lago aos chalés dos lotados mercados de Natal

Fachadas de Enghien-les-Bains iluminadas.
© Enghien-les-Bains Tourisme

Contamos sobre Enghien-les-Bains em setembro. Mas a cidade pode ser visitada o ano todo!

No inverno, Enghien-les-Bains transforma suas fachadas em telas gigantes para celebrar o Natal! Até o início de janeiro, aproveite contos de fadas contados em forma de projeções monumentais nas muralhas da cidade.

O que há mais no programa?

Informações práticas

Das 17h30 às 22h, de domingo a quinta-feira, e até as 23h às sextas e sábados.

Como chegar lá?

Onde? Fachadas da Prefeitura e da Igreja de São José

  • Com o Transilien H : parada em Enghien-les-Bains

Ideia nº4 - A exposição gratuita Rêveries de pierres vale todas as vitrines de joalheiros do mundo

Ágata - Provavelmente Rio Grande do Sul (Brasil)
Ágata - Provavelmente Rio Grande do Sul (Brasil) Paris, Muséum national d'histoire naturelle, coleção de minerais e gemas © François Farges

E se você olhasse para as pedras de forma diferente? Escondido no cenário da Escola de Artes de Joias está um tesouro inestimável.

Com a exposição Reveries of Stones: Poetry and Minerals, de Roger Caillois, na École des Arts Joailliers, a natureza se torna fonte de sonhos e maravilhas.

Por meio de uma impressionante coleção de minerais com formas e cores espetaculares, a exposição conta a história da paixão do escritor Roger Caillois por essas pedras, que ele considerava verdadeiras obras de arte.

Aqui, você não precisa ser especialista: você se deixa levar pela beleza, curiosidade e imaginação, entre ciência, poesia e contemplação.

Informações práticas

  • De 6 de novembro de 2025 a 29 de março de 2026
  • De terça a domingo, das 11h às 19h (Abertura tardia de quinta até 21h)
  • Entrada gratuita, por reserva

Visitas guiadas gratuitas, para jovens e idosos, também são oferecidas para prolongar a experiência.

Como chegar lá?

16 bis bd Montmartre, 75009, Paris

  • Metrô 8 ou 9 : estação Richelieu-Drouot

Resumindo: o que fazer durante as férias na Île-de-France?

  1. Caminhe e aproveite a vista ao longo do Eixo Maior em Cergy
  2. Maravilhe-se com as monumentais projeções de luz de Enghien-les-Bains
  3. Caminhe pelos fabulosos caminhos arborizados da Forêt de Ferrières em Seine-et-Marne
  4. Mergulhe nos mistérios e na beleza do mundo mineral com a exposição Reveries of Stones na School of Jewelry Arts