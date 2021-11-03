Prepare sua estadia em Paris e sua região

Prepare-se para sua viagem
- Ingressos adaptados à sua estadia
- Diferentes opções para se locomover de transporte público
- Muitos conselhos práticos
Encontre o essencial para aproveitar sua estadia em Paris e sua região.
Os horários do primeiro e último metrô? Tudo o que você precisa saber sobre ônibus noturnos? Nosso conselho para viajar com tranquilidade? É o kit de viajante na Île-de-France!
Por um fim de semana, alguns dias, uma semana ou mais: descubra nossas dicas para comprar e escolher o ingresso que melhor combina com você.
Monumentos históricos, florestas, museus, trilhas e passeios, espetáculos e gastronomia...
Paris e sua região estão cheias de surpresas e endereços para descobrir! De ônibus, trem, bicicleta ou Vélib', parta para descobrir a região da Île-de-France!
Descubra Paris e seus arredores com total liberdade com o pacote Paris Visite.
Aluguel de metrô, bonde, ônibus, RER, trem, bicicleta ou compartilhamento de carros: não faltam opções de transporte público! Acesse nosso planejador de rotas para planejar suas viagens.
Você vai chegar ou sair de avião? Ônibus transferidos, metrô automático, transporte público: descubra as diferentes opções para sua chegada ou partida do aeroporto.
Para viajar pela Île-de-France, há mais do que apenas o metrô!
Bicicletas para aluguel ou uma frota de scooters e carros autoatendidos: para visitar de uma forma diferente, escolha uma bicicleta na Île-de-France.
