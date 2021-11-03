Ficheiro

Prepare sua estadia em Paris e sua região

Pessoas em uma plataforma, Gare Saint Lazare

Pessoas em uma plataforma, Gare Saint Lazare

© Brice PERRIN

Prepare-se para sua viagem

  • Ingressos adaptados à sua estadia
  • Diferentes opções para se locomover de transporte público
  • Muitos conselhos práticos

Encontre o essencial para aproveitar sua estadia em Paris e sua região.

Instale o aplicativo Île-de-France Mobilités
Consulte nosso folheto
Foto de uma rua no bairro de Montmartre, em Paris

Foto de uma rua no bairro de Montmartre, em Paris

© Sami SERT

O Kit do Viajante

Os horários do primeiro e último metrô? Tudo o que você precisa saber sobre ônibus noturnos? Nosso conselho para viajar com tranquilidade? É o kit de viajante na Île-de-France!

Leia nossas dicas práticas
Duas pessoas olhando para um celular
© Sylvain HOMO

Ingressos e tarifas: tudo o que você precisa saber

Por um fim de semana, alguns dias, uma semana ou mais: descubra nossas dicas para comprar e escolher o ingresso que melhor combina com você.

Escolha meu bilhete
Ilustração mostrando as diferentes atividades que o transporte permite realizar: centro de arte, museu, teatro, cinema, dança, etc
© Île-de-France Mobilités

Descubra Paris e a Île-de-France de uma forma diferente

Monumentos históricos, florestas, museus, trilhas e passeios, espetáculos e gastronomia...

Paris e sua região estão cheias de surpresas e endereços para descobrir! De ônibus, trem, bicicleta ou Vélib', parta para descobrir a região da Île-de-France!

Descubra Paris e seus arredores com total liberdade com o pacote Paris Visite.

Compre o pacote Paris Visite
Estoque ideias para passeios
Duas pessoas entrando em um trem
© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM / IDFM

Planeje suas jornadas

Aluguel de metrô, bonde, ônibus, RER, trem, bicicleta ou compartilhamento de carros: não faltam opções de transporte público! Acesse nosso planejador de rotas para planejar suas viagens.

Encontre meu itinerário
Foto de um avião
© Michal Krakowiak

Como chegar do aeroporto ao seu destino

Você vai chegar ou sair de avião? Ônibus transferidos, metrô automático, transporte público: descubra as diferentes opções para sua chegada ou partida do aeroporto.

Preparar minha viagem ao aeroporto
Pessoas pedalando pelas ruas de Paris
© querbeet

Ciclismo, compartilhamento de carros: outras formas de mobilidade para se locomover na Île-de-France

Para viajar pela Île-de-France, há mais do que apenas o metrô!

Bicicletas para aluguel ou uma frota de scooters e carros autoatendidos: para visitar de uma forma diferente, escolha uma bicicleta na Île-de-France.

Visite a Île-de-France de uma forma diferente
Captura de tela do nosso planejador de rotas
© Île-de-France Mobilités

Acessibilidade no transporte público

Não importa para onde você vá, há uma rota acessível para chegar lá em nossa rede de transporte público.

Acesse nosso planejador de rotas e ajuste sua rota conforme suas necessidades na aba "Facilidade de acesso"!

Encontre uma rota acessível
Duas pessoas olhando para um celular

Duas pessoas olhando para um celular

© Sylvain HOMO

Uma pergunta, um problema?

Tem algum problema? Você tem alguma dúvida sobre sua passagem ou método de pagamento?

Consulte o FAQ