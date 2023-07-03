Viajantes: como chegar aos aeroportos de Île-de-France?

Você está chegando ou voando da região de Paris? Ônibus externos, metrô automático ou transporte público: descubra as diferentes opções para suas viagens de ida ou volta ao aeroporto!

Se as estações de Île-de-France são facilmente acessíveis graças à rede de metrô, ônibus e bondes, os aeroportos também são acessíveis por RER, ônibus, metrô e ônibus.

Explicamos todas as opções para ir ou voltar dos dois aeroportos na região da Île-de-France (Roissy, Charles-de-Gaulle e Orly).

Você é assinante do Navigo Monthly ou Annual para todas as zonas (1-5)?

Viagens para os aeroportos estão incluídas nas suas assinaturas (exceto para o aeroporto Paris-Beauvais, que é feito com um ônibus independente).

Indo e voltando do Aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle (CDG)

Por RER B

A linha B do RER conecta todas as estações da linha B ao aeroporto Charles de Gaulle por trem.

Um trem passa a cada 6 a 15 minutos em ambas as direções.

A viagem dura entre 25 e 30 minutos.

Onde e quando levá-lo?

A partida é da estação RER B de sua escolha ou do aeroporto (com placas no aeroporto para encontrar o caminho).

Os trens vão para o aeroporto :

  • das 4h53 às 00h15 (Gare du Nord) / 5h26 às 00h11 (Châtelet-Les Halles) / 5h18 às 00h03 (Denfert-Rochereau).

Para Paris :

  • das 4h50 às 23h50.

Qual ingresso escolher?

Para se locomover pela linha B do RER até o terminal do Aeroporto Charles de Gaulle, você tem várias opções:

Onde posso comprar minha passagem?

Opção 1 : Eu compro no aplicativo Île-de-France Mobilités

  • Eu uso meu ticket validando diretamente com meu celular (no iOS e Android)
  • Ou eu o cargo em um Navigo Easy pass físico (para comprar no resort ou por correspondência pelo nosso site)

Opção 2 : Eu compro minha passagem em uma máquina de bilhetes na estação

  • Compro a passagem e a carrego no meu passe físico Navigo Easy (se eu já tiver uma)
  • Ou compro um Navigo Easy Pass carregado com o Bilhete de Aeroportos da Região <> de Paris

Importante saber

O Bilhete de Aeroportos da Região <> de Paris não pode ser armazenado no mesmo meio (passe ou telefone) que outro bilhete de transporte.

  • Certifique-se de reservar um passe específico (Navigo Easy)
  • Ou para carregar no celular, caso você já tenha bilhetes de transporte em um passe.

Pelo ônibus RoissyBus

A linha RoissyBus é um ônibus com ar-condicionado (e equipado com WiFi gratuito!) que atende todos os terminais do aeroporto Charles de Gaulle a partir de Paris (distrito da Ópera).

O transporte circula a cada 15 a 20 minutos em ambas as direções.

A viagem leva de 60 a 75 minutos.

Onde e quando levá-lo?

  • A partida é na esquina da rue Scribe com a rue Auber, no número 11 da rue Scribe, Paris 9th , ou a partir do terminal de sua escolha no aeroporto Charles de Gaulle (placas presentes no aeroporto).
  • O transporte opera das 5h15 às 00h30 (em direção ao aeroporto) e das 6h às 00h30 (em direção a Paris).

Qual ingresso escolher?

O custo do bilhete RoissyBus é o seguinte:

Onde comprar?

  • Das máquinas de venda automática nas estações da rede Île-de-France Mobilités
  • A bordo do ônibus com cartão de crédito, pelo motorista
  • Do aplicativo Île-de-France Mobilité (para usuários Android e iOS)

Viajantes ocasionais, se já têm um passe Navigo Week para todas as zonas (1-5), um Navigo Liberté+ ou um Paris Visite : não precisa comprar um novo bilhete de transporte, basta validar!

De ônibus nas linhas: 351 ou 350

As linhas de ônibus 351 e 350 levam você ao aeroporto Roissy - Charles de Gaulle

Qual ingresso escolher?

Onde comprar?

Ônibus 350 para Porte de la Chapelle

O ônibus 350 passa a cada 15 a 35 minutos e conecta Paris Porte de la Chapelle <> ao aeroporto Charles de Gaulle em 60 a 80 minutos , dependendo da parada que você pegar.

Ele circula de:

  • 5h33 - 21h30 para o aeroporto
  • 6:05 - 22:30 para Paris

Ônibus 351 para Nation

O ônibus 351 passa a cada 15 a 30 minutos e conecta Paris-Nation <> ao aeroporto Charles de Gaulle em 70 a 90 minutos , dependendo da parada em que você pegar.

Ele circula de:

  • 5h33 - 20h20 para o aeroporto
  • 7h - 21h37 para Paris

Indo e voltando do Aeroporto de Orly

De metrô com a linha 14

Com a linha 14 do metrô, vá ou volte rapidamente para o aeroporto de Orly.

Onde e quando levá-lo?

Ele opera nos horários regulares do metrô entre 5h30 e 1h55 (dependendo do dia da semana).

A duração da viagem depende do seu destino e da sua parada de partida, mas de uma ponta à outra da linha, de Saint-Denis Pleyel até o aeroporto de Orly: a viagem leva 40 minutos.

Qual passagem devo escolher para ir ao aeroporto de Orly com a linha 14?

  • O bilhete Aéroports da Região <> de Paris custa 13 euros: permite uma viagem direta de todas as estações de metrô da rede para chegar ao aeroporto e vice-versa (as conexões estão incluídas, exceto com ônibus e bondes).
  • Viajantes ocasionais, se já tiverem um passe Navigo Weekpara todas as zonas (1-5), um Navigo Liberté+ ou um passe Paris Visite: não precisa comprar um novo bilhete de transporte, basta validar!

Onde posso comprar minha passagem?

Pelo metrô automático de Orlyval

A linha de Orlyval é um metrô automático que conecta o aeroporto de Orly e todos os seus terminais à estação Antony no RER B.

O ônibus circula a cada 5 a 7 minutos em ambos os sentidos.

A viagem leva seis minutos.

Onde e quando levá-lo?

  • A partida é na linha B do RER para chegar ao Orlyval na estação Antony ou diretamente da estação Antony : Boulevard Pierre Brossolette 92160, Antony.
  • O metrô opera diariamente das 5h40 às 23h35.

Qual ingresso escolher?

Você tem várias opções:

  • Um ingresso de Orlyval apenas em formato de papelão : 13 euros*
  • Uma passagem para a Região <> de Paris Aéroports ao preço de 13 euros : permite uma viagem direta entre a estação RER B de sua escolha e o aeroporto de Orly, e vice-versa.
  • ou graças ao bilhete Paris Visite : viagens em Orlyval estão incluídas.

*Para Orlyval, crianças de 4 a 9 anos se beneficiam de um desconto de 50%

Onde comprar?

  • No aplicativo Île-de-France Mobilités
  • Nas agências comerciais localizadas : Portão 12 (Orly 1,2,3), Portão 48a (Orly 4) e na estação Antony

Pelo bonde T7

A linha de bonde T7 conecta os dois terminais de Villejuif-Louis Aragon no Val-de-Marne (71) ao aeroporto de Orly.

 O tempo de viagem depende do seu ponto de embarque (45 minutos de Villejuif-Louis Aragon até o aeroporto de Orly).

Quando devo tomá-lo?

O bonde opera diariamente entre 5h30 e 00h30.

Onde posso comprar minha passagem e a que preço?

O T7 leva você ao aeroporto de Orly com:

Onde comprar?

  • Em bilhetes e máquinas de venda automática nas estações (para serem carregadas em um suporte)
  • No aplicativo Île-de-France Mobilités Île-de-France