Viajantes: como chegar aos aeroportos de Île-de-France?
Publicado em
Você está chegando ou voando da região de Paris? Ônibus externos, metrô automático ou transporte público: descubra as diferentes opções para suas viagens de ida ou volta ao aeroporto!
Se as estações de Île-de-France são facilmente acessíveis graças à rede de metrô, ônibus e bondes, os aeroportos também são acessíveis por RER, ônibus, metrô e ônibus.
Explicamos todas as opções para ir ou voltar dos dois aeroportos na região da Île-de-France (Roissy, Charles-de-Gaulle e Orly).
Você é assinante do Navigo Monthly ou Annual para todas as zonas (1-5)?
Viagens para os aeroportos estão incluídas nas suas assinaturas (exceto para o aeroporto Paris-Beauvais, que é feito com um ônibus independente).
Indo e voltando do Aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle (CDG)
Por RER B
A linha B do RER conecta todas as estações da linha B ao aeroporto Charles de Gaulle por trem.
Um trem passa a cada 6 a 15 minutos em ambas as direções.
A viagem dura entre 25 e 30 minutos.
Onde e quando levá-lo?
A partida é da estação RER B de sua escolha ou do aeroporto (com placas no aeroporto para encontrar o caminho).
Os trens vão para o aeroporto :
- das 4h53 às 00h15 (Gare du Nord) / 5h26 às 00h11 (Châtelet-Les Halles) / 5h18 às 00h03 (Denfert-Rochereau).
Para Paris :
- das 4h50 às 23h50.
Qual ingresso escolher?
Para se locomover pela linha B do RER até o terminal do Aeroporto Charles de Gaulle, você tem várias opções:
- O bilhete para Aeroportos da Região <> de Paris custa 13 euros: permite uma viagem direta entre a estação RER B de sua escolha e o aeroporto Charles de Gaulle e vice-versa.
- Viajantes ocasionais, se já tiverem um passe Navigo Week para todas as zonas (1-5), um Navigo Liberté+ ou um passe Paris Visite : não precisa comprar um novo bilhete de transporte, basta validar!
Onde posso comprar minha passagem?
Opção 1 : Eu compro no aplicativo Île-de-France Mobilités
- Eu uso meu ticket validando diretamente com meu celular (no iOS e Android)
- Ou eu o cargo em um Navigo Easy pass físico (para comprar no resort ou por correspondência pelo nosso site)
Opção 2 : Eu compro minha passagem em uma máquina de bilhetes na estação
- Compro a passagem e a carrego no meu passe físico Navigo Easy (se eu já tiver uma)
- Ou compro um Navigo Easy Pass carregado com o Bilhete de Aeroportos da Região <> de Paris
Importante saber
O Bilhete de Aeroportos da Região <> de Paris não pode ser armazenado no mesmo meio (passe ou telefone) que outro bilhete de transporte.
- Certifique-se de reservar um passe específico (Navigo Easy)
- Ou para carregar no celular, caso você já tenha bilhetes de transporte em um passe.
Pelo ônibus RoissyBus
A linha RoissyBus é um ônibus com ar-condicionado (e equipado com WiFi gratuito!) que atende todos os terminais do aeroporto Charles de Gaulle a partir de Paris (distrito da Ópera).
O transporte circula a cada 15 a 20 minutos em ambas as direções.
A viagem leva de 60 a 75 minutos.
Onde e quando levá-lo?
- A partida é na esquina da rue Scribe com a rue Auber, no número 11 da rue Scribe, Paris 9th , ou a partir do terminal de sua escolha no aeroporto Charles de Gaulle (placas presentes no aeroporto).
- O transporte opera das 5h15 às 00h30 (em direção ao aeroporto) e das 6h às 00h30 (em direção a Paris).
Qual ingresso escolher?
O custo do bilhete RoissyBus é o seguinte:
- Sobre passes Navigo Easy : 13 euros
- No aplicativo Île-de-France Mobilités : 13 euros
- No formato papelão : 13 euros
Onde comprar?
- Das máquinas de venda automática nas estações da rede Île-de-France Mobilités
- A bordo do ônibus com cartão de crédito, pelo motorista
- Do aplicativo Île-de-France Mobilité (para usuários Android e iOS)
Viajantes ocasionais, se já têm um passe Navigo Week para todas as zonas (1-5), um Navigo Liberté+ ou um Paris Visite : não precisa comprar um novo bilhete de transporte, basta validar!
De ônibus nas linhas: 351 ou 350
As linhas de ônibus 351 e 350 levam você ao aeroporto Roissy - Charles de Gaulle
Qual ingresso escolher?
- Com um único bilhete de ônibus-bonde (ou seja, 2 euros)
- Com um Bilhete de Embarque por SMS (2,50 euros para ser comprado por SMS diretamente a bordo do ônibus)
- Ou graças ao seu passe Navigo Week para todas as zonas (1-5), o Navigo Liberté+ ou o passe Paris Visite: não precisa comprar um novo bilhete de transporte, basta validar!
Onde comprar?
- A bordo do ônibus
- Nas bilheterias e máquinas de venda automática em estações e estações
- No aplicativo Île-de-France Mobilités
Ônibus 350 para Porte de la Chapelle
O ônibus 350 passa a cada 15 a 35 minutos e conecta Paris Porte de la Chapelle <> ao aeroporto Charles de Gaulle em 60 a 80 minutos , dependendo da parada que você pegar.
Ele circula de:
- 5h33 - 21h30 para o aeroporto
- 6:05 - 22:30 para Paris
Ônibus 351 para Nation
O ônibus 351 passa a cada 15 a 30 minutos e conecta Paris-Nation <> ao aeroporto Charles de Gaulle em 70 a 90 minutos , dependendo da parada em que você pegar.
Ele circula de:
- 5h33 - 20h20 para o aeroporto
- 7h - 21h37 para Paris
Indo e voltando do Aeroporto de Orly
De metrô com a linha 14
Com a linha 14 do metrô, vá ou volte rapidamente para o aeroporto de Orly.
Onde e quando levá-lo?
Ele opera nos horários regulares do metrô entre 5h30 e 1h55 (dependendo do dia da semana).
A duração da viagem depende do seu destino e da sua parada de partida, mas de uma ponta à outra da linha, de Saint-Denis Pleyel até o aeroporto de Orly: a viagem leva 40 minutos.
Qual passagem devo escolher para ir ao aeroporto de Orly com a linha 14?
- O bilhete Aéroports da Região <> de Paris custa 13 euros: permite uma viagem direta de todas as estações de metrô da rede para chegar ao aeroporto e vice-versa (as conexões estão incluídas, exceto com ônibus e bondes).
- Viajantes ocasionais, se já tiverem um passe Navigo Weekpara todas as zonas (1-5), um Navigo Liberté+ ou um passe Paris Visite: não precisa comprar um novo bilhete de transporte, basta validar!
Onde posso comprar minha passagem?
- Do aplicativo Île-de-France Mobilités
- Eu compro minha passagem em uma máquina de ingressos na estação
Pelo metrô automático de Orlyval
A linha de Orlyval é um metrô automático que conecta o aeroporto de Orly e todos os seus terminais à estação Antony no RER B.
O ônibus circula a cada 5 a 7 minutos em ambos os sentidos.
A viagem leva seis minutos.
Onde e quando levá-lo?
- A partida é na linha B do RER para chegar ao Orlyval na estação Antony ou diretamente da estação Antony : Boulevard Pierre Brossolette 92160, Antony.
- O metrô opera diariamente das 5h40 às 23h35.
Qual ingresso escolher?
Você tem várias opções:
- Um ingresso de Orlyval apenas em formato de papelão : 13 euros*
- Uma passagem para a Região <> de Paris Aéroports ao preço de 13 euros : permite uma viagem direta entre a estação RER B de sua escolha e o aeroporto de Orly, e vice-versa.
- ou graças ao bilhete Paris Visite : viagens em Orlyval estão incluídas.
*Para Orlyval, crianças de 4 a 9 anos se beneficiam de um desconto de 50%
Onde comprar?
- No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Nas agências comerciais localizadas : Portão 12 (Orly 1,2,3), Portão 48a (Orly 4) e na estação Antony
Pelo bonde T7
A linha de bonde T7 conecta os dois terminais de Villejuif-Louis Aragon no Val-de-Marne (71) ao aeroporto de Orly.
O tempo de viagem depende do seu ponto de embarque (45 minutos de Villejuif-Louis Aragon até o aeroporto de Orly).
Quando devo tomá-lo?
O bonde opera diariamente entre 5h30 e 00h30.
Onde posso comprar minha passagem e a que preço?
O T7 leva você ao aeroporto de Orly com:
- um bilhete de ônibus-bonde ( ou seja, 2 euros)
- graças ao seu passe Navigo Week para todas as zonas (1-5), um Navigo Liberté+ ou um passe Paris Visite: não precisa comprar um novo ingresso, basta validar!
Onde comprar?
- Em bilhetes e máquinas de venda automática nas estações (para serem carregadas em um suporte)
- No aplicativo Île-de-France Mobilités Île-de-France