O equipamento do viajante na Île-de-France
Horários do primeiro e último metrô? Como usar ônibus noturnos? Dicas para comprar um ingresso? Dicas e truques para uma viagem bem-sucedida? É o kit de viajante na Île-de-France!
O essencial do viajante na Île-de-France
- Para entrar na rede de transporte : preste muita atenção aos pictogramas e sinalizações. Estações de metrô, pontos de ônibus, estações RER: tudo está indicado nas ruas!
- Para comprar um ingresso: a escolha é sua. Vá a uma estação ou a uma bilheteria, ou ao seu telefone diretamente no aplicativo Île-de-France Mobilités (para usuários de Android e iOS).
- Fique com seu bilhete, será solicitado que você faça isso em caso de verificação : não jogue fora seu bilhete após usá-lo; em caso de verificação, você será solicitado a apresentá-lo.
- Para chegar ao seu metrô, RER ou plataforma de trem : identifique o número (do metrô), a letra (do RER e dos trens) e a cor da linha, isso permitirá que você se oriente seguindo as placas de trânsito. Nas plataformas e a bordo, as telas mostram o tempo de espera e a direção do seu trem. No RER, as luzes mostram todas as estações atendidas e o mapa completo da linha.
- Nas escadas rolantes : para sua segurança e para evitar empurrões, posicione-se à direita para deixar passageiros que quiserem subir os degraus.
- Bagagem ou carrinho de bebê : um portão é fornecido para permitir a passagem fácil de bagagens volumosas e carrinhos de bebê, ao lado dos validadores.
- "Cuidado, carteiras podem estar presentes a bordo" : apesar da presença de câmeras de videovigilância e de seguranças, os batedores provavelmente agirão contra a rede. Feche seus bolsos e bolsas e nunca deixe seus pertences sem vigilância.
- Se você perdeu algo ou viu um item abandonado , denuncie a um agente.
Quais são os horários do transporte público?
Para evitar se ver diante de portas fechadas à noite, ao voltar de um jantar com amigos, um lembrete dos horários da nossa rede.
No metrô
- Durante a semana, os metrôs operam das 5h30 às 1h15,
- Nas noites de sexta e sábado, assim como na véspera dos feriados : os metrôs funcionam até as 2h15.
No RER
O RER funciona todos os dias aproximadamente das 5h30 às 1h20.
Nos ônibus
A rede de ônibus da Île-de-France é titânica, com cem linhas em Paris e 1.900 linhas, no total, em Île-de-France.
Se os horários dos ônibus variarem conforme a linha escolhida, em geral:
- Os ônibus circulam entre 7h e 20h30 de segunda a domingo e até 00h30 para as linhas principais de ônibus,
- Muitas linhas não operam aos domingos e feriados.
Para saber mais, acesse a seção de Horários do nosso site ou aplicativo, selecione a linha de ônibus de sua escolha e confira os horários da sua futura viagem!
Ônibus noturno: a alternativa pelo transporte público após o último metrô
Quando os metrôs, RER e ônibus diurnos deixarem de funcionar, você tem uma alternativa! Pegue a rede de ônibus noturnos! Esses ônibus operam aproximadamente das 0h30 às 5h30.
- Para planejar sua rota à noite, use o planejador de rotas,
- A rede de ônibus noturnos é estruturada em torno de cinco grandes estações de transferência : Châtelet, Montparnasse, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare, Gare de Lyon. Todas as estações do RER também são atendidas pela rede de ônibus noturnos.
- As linhas noturnas N01 e N02 permitem que você percorra Paris conectando as principais estações (Montparnasse, Saint-Lazare, de l'Est, Lyon e Austerlitz).
Para se locomover, comece identificando a rede de ônibus noturnos por meio da sinalização: os nomes das linhas são precedidos por um N.
Telefone ou passe: escolha optar por seus ingressos sem papel
Com o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, seu celular permite carregar bilhetes de transporte e até validar diretamente no ônibus, trem, bonde, RER ou metrô (no Android e Apple).
Prefere manter um passe físico? Os passes Navigo Easy ou Navigo Découverte são vendidos em máquinas de bilhetes e guichetes do resort: podem ser recarregados nas máquinas de bilhetes ou noaplicativo Île-de-France Mobilités.
Entendendo o Zoneamento de Transporte Público
Cinco áreas regionais compartilham a rede de transporte público na Île-de-France. De Paris até os subúrbios periféricos, eles devem ser escolhidos ao comprar certas passagens de transporte.
Quais áreas escolher para ir ao Disneyland Park? No Stade de France? Ou no Museu do Louvre? Como escolher as áreas que correspondem aos seus desejos de visitar? Nós explicamos tudo para você.
Acesso a aeroportos
Para acessar os aeroportos da Île-de-France, nada poderia ser mais simples: explicamos tudo em nossa página dedicada.