O equipamento do viajante na Île-de-France

Quais são os horários do transporte público?

Para evitar se ver diante de portas fechadas à noite, ao voltar de um jantar com amigos, um lembrete dos horários da nossa rede.

No metrô

Durante a semana, os metrôs operam das 5h30 às 1h15,

Nas noites de sexta e sábado, assim como na véspera dos feriados : os metrôs funcionam até as 2h15.

No RER

O RER funciona todos os dias aproximadamente das 5h30 às 1h20.

Nos ônibus

A rede de ônibus da Île-de-France é titânica, com cem linhas em Paris e 1.900 linhas, no total, em Île-de-France.

Se os horários dos ônibus variarem conforme a linha escolhida, em geral:

Os ônibus circulam entre 7h e 20h30 de segunda a domingo e até 00h30 para as linhas principais de ônibus,

Muitas linhas não operam aos domingos e feriados.

