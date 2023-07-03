Como escolho e onde compro meu ingresso?
Qual bilhete de transporte você deve escolher para sua estadia? Onde e como comprar? Um pequeno guia para viajantes para um fim de semana, alguns dias ou uma semana em Paris e sua região.
Viagem ilimitada para qualquer lugar da região
Pacote Paris Visite: o aliado de estadias de 1 a 5 dias
O pacote Paris Visite é um bilhete nominativo de papelão que dá acesso a Paris e sua Região por 1, 2, 3 ou 5 dias consecutivos.
É um extra?
- O acesso aos aeroportos Roissy-Charles de Gaulle e Orly está incluído
- Oferece vantagens culturais e comerciais nos diversos pontos turísticos regionais!
Onde e como comprar?
- No aplicativo Île-de-France Mobilités : para usuários de Android e iOS (não é necessário criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect para comprar esses ingressos no app)
- Em formato desmaterializado : para ser baixado em um passe Navigo Easy de um terminal ou de um guichê de bilhetes em estações e estações.
Nosso conselho? Compre seu ingresso apenas no dia em que usar. Pra quê? Ele opera da meia-noite à meia-noite. Se você usar uma noite pela primeira vez, perde um dia inteiro de planejamento.
Para uma estadia de uma semana ou mais
Semana Navigo : para uma semana ilimitada
O passe Navigo Week permite viagens ilimitadas por uma semana inteira em todos os meios de transporte* (aeroportos incluídos no passe para todas as zonas), sem se preocupar com taxas ou ingressos adicionais!
Você precisa escolher as zonas (entre 1 e 5) às quais deseja ter acesso com seu passe (de Paris para toda a região ilimitada).
Onde e como comprar?
- No aplicativo Île-de-France Mobilités : para usuários de Android e iOS
- Em formato desmaterializado : para ser baixado em um passe Navigo Découverte em um terminal ou bilheteria.
*inclui todo o transporte público, exceto Orlyval e bilhetes de ônibus turísticos.
Por um dia em Paris e sua região
Navego Day : o passe ilimitado e desmaterializado para viagens de um dia
Você vai para a Île-de-France e pretende usar transporte público por um dia inteiro?
O passe diárioNavigo oferece a possibilidade de viajar ilimitado por um dia inteiro em todos os meios de transporte* por toda a região da Île-de-France.
*inclui todo o transporte público, exceto bilhetes OrlyVal, ônibus turísticos e viagens de e para aeroportos.
Onde e como comprar?
- No aplicativo Île-de-France Mobilités : para usuários de Android e iOS (não é necessário criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect para comprar esses ingressos no app)
- Em formato desmaterializado: para ser baixado de um passe Navigo Easy ou Navigo Découverte de um terminal, de uma bilheteria na estação ou do aplicativo Île-de-France Mobilités.
Bilhetes de ônibus-bonde e Metro-Trem-RER: ideais para um número (muito) pequeno de viagens
Ideais para viajantes ocasionais, os bilhetes Bus-Tram e Metro-Train-RER dão acesso a uma única viagem de 1 hora e 30 minutos por toda a Île-de-France, entre a primeira e a última validação:
- De metrô, trens e RER para o bilhete Metro-Train-RER
- De ônibus e bonde para o bilhete Bus-Tram (exceto os bondes T11, T12 e T13)
Por favor, note : você não pode ir de ônibus/bonde para metrô/trem ou RER com a mesma passagem, será necessário comprar uma passagem diferente.
Onde e como comprar?
- No aplicativo Île-de-France Mobilités : para usuários de Android e iOS (não é necessário criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect para comprar esses ingressos no app)
- No formato desmaterializado : para ser baixado em um passe Navigo Easy de um terminal ou de um guichê em estações e estações
Por favor, note que os bilhetes Navigo Jour, ônibus-bonde e Metro-Trem-RER não dão acesso aos aeroportos
Indo e voltando do aeroporto
Roissy Charles de Gaulle ou Orly: descubra todas as opções para ir ou voltar do aeroporto pelo transporte público!
Para comprar e validar seus bilhetes de transporte, facilite sua vida: use seu celular!
Graças ao aplicativo Île-de-France Mobilités, seu telefone permite que você:
- Compre seus bilhetes de transporte,
- Recarregue seus passes,
- valide diretamente no ônibus, trem, bonde, RER ou metrô.*
*Lista de telefones compatíveis.