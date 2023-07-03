Como escolho e onde compro meu ingresso?

Pacote Paris Visite: o aliado de estadias de 1 a 5 dias

O pacote Paris Visite é um bilhete nominativo de papelão que dá acesso a Paris e sua Região por 1, 2, 3 ou 5 dias consecutivos.

É um extra?

O acesso aos aeroportos Roissy-Charles de Gaulle e Orly está incluído

Oferece vantagens culturais e comerciais nos diversos pontos turísticos regionais!

Onde e como comprar?

No aplicativo Île-de-France Mobilités : para usuários de Android e iOS (não é necessário criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect para comprar esses ingressos no app)

: para usuários de Android e iOS (não é necessário criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect para comprar esses ingressos no app) Em formato desmaterializado : para ser baixado em um passe Navigo Easy de um terminal ou de um guichê de bilhetes em estações e estações.

Nosso conselho? Compre seu ingresso apenas no dia em que usar. Pra quê? Ele opera da meia-noite à meia-noite. Se você usar uma noite pela primeira vez, perde um dia inteiro de planejamento.