O que ver e fazer em outubro na Île-de-France?

Nossas quatro recomendações foram divulgadas em outubro de 2025

Outubro começa e com ele chega o outono, os dias mais curtos, os suéteres esquecidos que são guardados de volta nos armários e a vontade de comer chocolate quente.

Como todas as estações do ano são boas para aproveitar a Île-de-France , e ela fica ainda mais bonita sob as cores do outono: lá vamos nós novamente para ideias para passeios deste mês.

Magasins Généraux: um espaço livre de cultura aberto a todos

A fachada externa dos Magasins Généraux, vista do outro lado do Canal de l'Ourcq em Seine-Saint-Denis
Apresentado na exposição Ideal School, atualmente no Magasins Généraux.
Instalação a ser descoberta na exposição Ideal School atualmente no Magasins Généraux.
A fachada de concreto e metal dos Magasins Généraux se reflete no Canal de l'Ourcq em Pantin.
A fachada externa dos Magasins Généraux, vista do outro lado do Canal de l'Ourcq em Seine-Saint-Denis
Apresentado na exposição Ideal School, atualmente no Magasins Généraux.
Instalação a ser descoberta na exposição Ideal School atualmente no Magasins Généraux.
A fachada de concreto e metal dos Magasins Généraux se reflete no Canal de l'Ourcq em Pantin.

Imagem 1 de 4

A fachada externa dos Magasins Généraux vista do outro lado do Canal de l'Ourcq, em Seine-Saint-Denis © Mathis Payet Descombes

Desde 2017, os antigos armazéns de mercadorias de Pantin, localizados às margens do Canal de l'Ourq, foram transformados em um local de cultura e criação aberto a todos : bem-vindos aos Magasins Généraux.

No térreo do grande prédio de ferro e concreto (reabilitado pela agência de comunicação BETC, que instalou sua sede ali), acontecem exposições culturais, oficinas, concertos e outros eventos gratuitos para todas as idades!

Qual é o programa em outubro nos Magasins Généraux?

Até 12 de outubro, o retorno à infância está em destaque em Pantin com a exposição A Escola Ideal. O programa revisita o parquinho, a sala de aula e os jogos do parquinho por meio de instalações artísticas, intercâmbios, modelos de arquitetos e atividades divertidas onde jovens e idosos podem imaginar juntos a escola do futuro.

Bom saber

As atividades e exposições mudam regularmente e giram em torno de grandes temas. Embora todos os eventos oferecidos sejam gratuitos, alguns são por reserva: verifique antes de ir.

Pssst

No mesmo prédio, há um bar-restaurante com um abundante programa cultural que os gourmets podem experimentar à vontade.

Como chegar lá?

Os Magasins Généraux estão localizados em: 1 rue de l'Ancien Canal, 93500, Pantin.

  • Metrô 5 : Igreja de Pantin

Terraço do Fécheray: uma vista deslumbrante de toda Paris

Vista do terraço do fecheray em Suresnes, no topo do Mont Valérien
Vista do distrito La Défense a partir da Terrasse du Fécheray, em Suresnes, no topo do Mont-Valérien
Vista do terraço do fecheray em Suresnes, no topo do Mont Valérien
Vista do distrito La Défense a partir da Terrasse du Fécheray, em Suresnes, no topo do Mont-Valérien

Imagem 1 de 3

Vista de toda Paris e da Torre Eiffel a partir da Terrasse du Fécheray, em Suresnes, no topo do Mont-Valérien © Benoit Moyen / Ville de Suresnes

Montmartre? É imperdível, mas soa um pouco como um "déjà vu", não é?

Em agosto, já tínhamos encontrado um bom endereço para você voar sobre Paris e fazer um piquenique. Em outubro e no outono, gostaríamos de recomendar a Terrasse du Fécheray (mais conhecida como Mont-Valérien).

Este poleiro de vegetação, aninhado a 162 metros acima da cidade, está no topo da montanha que leva seu nome. Oferece um panorama inimitável de Paris, seus telhados e seus ícones (La Défense, a Torre Eiffel e todo o Vale do Sena).

Um café na mão, um suéter quente, boa companhia para caminhar no parque que termina lá e um banco para observar Paris, é tudo que você precisa para aproveitar.

Como chegar lá?

O terraço do Fécheray está localizado em: 16 rue du Fécheray, 14, 92150 Suresnes.

  • Linha L : estação Suresnes Mont Valérien e então a seis minutos a pé.

Festival de Concertos ARTE: duas noites de concerto gratuitas na La Gaîté Lyrique

O palco da La Gaité Lyrique em Paris durante a 9ª edição do Festival de Concertos ARTE em 2024.
O palco da La Gaité Lyrique em Paris durante a 9ª edição do Festival de Concertos ARTE em 2024.
O palco da La Gaité Lyrique em Paris durante a 9ª edição do Festival de Concertos ARTE em 2024.

Imagem 1 de 2

O palco da La Gaité Lyrique em Paris durante a 9ª edição do Festival de Concertos ARTE em 2024. © Cha_Gonzalez

Rock, pop, electro, artistas conhecidos ou perlas emergentes : em outubro, mergulhe na atmosfera elétrica da 10ª edição do Festival de Concertos ARTE, na sexta-feira, 24 e sábado, 25 de outubro de 2025, no La Gaîté Lyrique, em Paris.

Festival de Concertos ARTE: o que é?

Nascido da colaboração entre o ARTE Concert, La Blogothèque e La Gaîté Lyrique, este festival gratuito reúne artistas consagrados e talentos emergentes, tanto francófonos quanto internacionais, em formatos de concerto projetados para serem vividos em ambientes fechados e acessíveis online.

Saiba Antes de Ir

  • Gratuito com reserva (a partir de 1º de outubro)
  • Endereço : La Gaîté Lyrique, rua Papin, 75002 Paris.
  • Acesso : Metrô (linhas 3 ou 4) - estação "Réaumur-Sébastopol".
Mais espaço? Assista aos shows ao vivo

Para quem ainda não conseguiu ingressos, você pode assistir a todos os shows ao vivo no site do Arte Concert!

Um gostinho do outono na Floresta Nacional de Saint-Germain-en-Laye

Trilha florestal na Floresta Nacional de Saint-Germain-en-Laye, nas Yvelines
Posto de orientação na Floresta Nacional de Saint-Germain-en-Laye
Visto debaixo de uma árvore na floresta de Saint-Germain-en-Laye
Trilha florestal na Floresta Nacional de Saint-Germain-en-Laye, nas Yvelines
Posto de orientação na Floresta Nacional de Saint-Germain-en-Laye
Visto debaixo de uma árvore na floresta de Saint-Germain-en-Laye

Imagem 1 de 3

Trilha florestal na Floresta Nacional de Saint-Germain-en-Laye, nas Yvelines © Office de Tourisme intercommunal Saint Germain Boucles de Seine

Vá para o oeste de Paris para uma escapadinha no coração da Floresta Nacional de Saint-Germain-en-Laye, um pulmão verde de mais de 3.500 hectares.

No programa?

Mais de 50 km de trilhas sinalizadas, três ciclovias, centenas de quilômetros de trilhas e trilhas florestais, trilhas para cavaleiros... Resumindo, faça uma caminhada este mês e observe as cores do outono transformando a floresta.

Você está sem inspiração para sua caminhada?

A internet está cheia de trilhas para caminhada na Floresta de Saint-Germain-en-Laye. Escolha a que você mais deseja.

Informações práticas

Floresta nacional de Saint-Germain-en-Laye

  • Acesso por transporte : RER A – estação Saint-Germain-en-Laye, depois 10 minutos a pé.

Resumindo: O que fazer em outubro na Île-de-France?

  • Veja uma exposição nos Magasins Généraux em Pantin
  • Aproveite a vista de Paris do terraço do Mont-Valérien em Suresnes
  • Vá aos concertos gratuitos do Festival de Concertos ARTE em Paris
  • Caminhando na floresta em Saint-Germain-en-Laye

Boas descobertas! Até o próximo mês para ideias de passeios acessíveis de transporte público, em Île-de-France.