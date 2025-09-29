O que ver e fazer em outubro na Île-de-France?
Nossas quatro recomendações foram divulgadas em outubro de 2025
Outubro começa e com ele chega o outono, os dias mais curtos, os suéteres esquecidos que são guardados de volta nos armários e a vontade de comer chocolate quente.
Como todas as estações do ano são boas para aproveitar a Île-de-France , e ela fica ainda mais bonita sob as cores do outono: lá vamos nós novamente para ideias para passeios deste mês.
Magasins Généraux: um espaço livre de cultura aberto a todos
Desde 2017, os antigos armazéns de mercadorias de Pantin, localizados às margens do Canal de l'Ourq, foram transformados em um local de cultura e criação aberto a todos : bem-vindos aos Magasins Généraux.
No térreo do grande prédio de ferro e concreto (reabilitado pela agência de comunicação BETC, que instalou sua sede ali), acontecem exposições culturais, oficinas, concertos e outros eventos gratuitos para todas as idades!
Qual é o programa em outubro nos Magasins Généraux?
Até 12 de outubro, o retorno à infância está em destaque em Pantin com a exposição A Escola Ideal. O programa revisita o parquinho, a sala de aula e os jogos do parquinho por meio de instalações artísticas, intercâmbios, modelos de arquitetos e atividades divertidas onde jovens e idosos podem imaginar juntos a escola do futuro.
Bom saber
As atividades e exposições mudam regularmente e giram em torno de grandes temas. Embora todos os eventos oferecidos sejam gratuitos, alguns são por reserva: verifique antes de ir.
Pssst
No mesmo prédio, há um bar-restaurante com um abundante programa cultural que os gourmets podem experimentar à vontade.
Como chegar lá?
Os Magasins Généraux estão localizados em: 1 rue de l'Ancien Canal, 93500, Pantin.
- Metrô 5 : Igreja de Pantin
Terraço do Fécheray: uma vista deslumbrante de toda Paris
Montmartre? É imperdível, mas soa um pouco como um "déjà vu", não é?
Em agosto, já tínhamos encontrado um bom endereço para você voar sobre Paris e fazer um piquenique. Em outubro e no outono, gostaríamos de recomendar a Terrasse du Fécheray (mais conhecida como Mont-Valérien).
Este poleiro de vegetação, aninhado a 162 metros acima da cidade, está no topo da montanha que leva seu nome. Oferece um panorama inimitável de Paris, seus telhados e seus ícones (La Défense, a Torre Eiffel e todo o Vale do Sena).
Um café na mão, um suéter quente, boa companhia para caminhar no parque que termina lá e um banco para observar Paris, é tudo que você precisa para aproveitar.
Como chegar lá?
O terraço do Fécheray está localizado em: 16 rue du Fécheray, 14, 92150 Suresnes.
- Linha L : estação Suresnes Mont Valérien e então a seis minutos a pé.
Festival de Concertos ARTE: duas noites de concerto gratuitas na La Gaîté Lyrique
Rock, pop, electro, artistas conhecidos ou perlas emergentes : em outubro, mergulhe na atmosfera elétrica da 10ª edição do Festival de Concertos ARTE, na sexta-feira, 24 e sábado, 25 de outubro de 2025, no La Gaîté Lyrique, em Paris.
Festival de Concertos ARTE: o que é?
Nascido da colaboração entre o ARTE Concert, La Blogothèque e La Gaîté Lyrique, este festival gratuito reúne artistas consagrados e talentos emergentes, tanto francófonos quanto internacionais, em formatos de concerto projetados para serem vividos em ambientes fechados e acessíveis online.
Saiba Antes de Ir
- Gratuito com reserva (a partir de 1º de outubro)
- Endereço : La Gaîté Lyrique, rua Papin, 75002 Paris.
- Acesso : Metrô (linhas 3 ou 4) - estação "Réaumur-Sébastopol".
Mais espaço? Assista aos shows ao vivo
Para quem ainda não conseguiu ingressos, você pode assistir a todos os shows ao vivo no site do Arte Concert!
Um gostinho do outono na Floresta Nacional de Saint-Germain-en-Laye
Vá para o oeste de Paris para uma escapadinha no coração da Floresta Nacional de Saint-Germain-en-Laye, um pulmão verde de mais de 3.500 hectares.
No programa?
Mais de 50 km de trilhas sinalizadas, três ciclovias, centenas de quilômetros de trilhas e trilhas florestais, trilhas para cavaleiros... Resumindo, faça uma caminhada este mês e observe as cores do outono transformando a floresta.
Você está sem inspiração para sua caminhada?
A internet está cheia de trilhas para caminhada na Floresta de Saint-Germain-en-Laye. Escolha a que você mais deseja.
Informações práticas
Floresta nacional de Saint-Germain-en-Laye
- Acesso por transporte : RER A – estação Saint-Germain-en-Laye, depois 10 minutos a pé.
Resumindo: O que fazer em outubro na Île-de-France?
- Veja uma exposição nos Magasins Généraux em Pantin
- Aproveite a vista de Paris do terraço do Mont-Valérien em Suresnes
- Vá aos concertos gratuitos do Festival de Concertos ARTE em Paris
- Caminhando na floresta em Saint-Germain-en-Laye
Boas descobertas! Até o próximo mês para ideias de passeios acessíveis de transporte público, em Île-de-France.