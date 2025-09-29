O que ver e fazer em outubro na Île-de-France?

Desde 2017, os antigos armazéns de mercadorias de Pantin, localizados às margens do Canal de l'Ourq, foram transformados em um local de cultura e criação aberto a todos : bem-vindos aos Magasins Généraux.

No térreo do grande prédio de ferro e concreto (reabilitado pela agência de comunicação BETC, que instalou sua sede ali), acontecem exposições culturais, oficinas, concertos e outros eventos gratuitos para todas as idades!

Qual é o programa em outubro nos Magasins Généraux?

Até 12 de outubro, o retorno à infância está em destaque em Pantin com a exposição A Escola Ideal. O programa revisita o parquinho, a sala de aula e os jogos do parquinho por meio de instalações artísticas, intercâmbios, modelos de arquitetos e atividades divertidas onde jovens e idosos podem imaginar juntos a escola do futuro.

Bom saber

As atividades e exposições mudam regularmente e giram em torno de grandes temas. Embora todos os eventos oferecidos sejam gratuitos, alguns são por reserva: verifique antes de ir.