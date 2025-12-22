O que ver e fazer em janeiro na Île-de-France?

Até 8 de fevereiro de 2026, o Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris (localizado no coração do edifício Petit Palais) está dando carta branca ao pintor Bilal Hamdad com sua exposição gratuita Paname. O pintor argelino oferece um mergulho na solidão urbana por meio de cenas da vida cotidiana.

O estilo dele? Grandes pinturas a óleo hiper-realistas, assim como fotos espontâneas tiradas no coração da efervescência da cidade.

No programa da exposição?

Cerca de vinte grandes telas a óleo e duas novas obras criadas para a ocasião, referências às obras da coleção permanente do museu (também gratuita)!

Informações práticas

Será descoberto até 8 de fevereiro de 2026

De terça a domingo: 10h – 18h (fechado às segundas-feiras)

Entrada gratuita

Como chegar lá?

Musée des Beaux-Arts du Petit Palais

Avenue Winston Churchill, 75008 Paris