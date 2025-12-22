O que ver e fazer em janeiro na Île-de-France?
Nossas quatro recomendações para janeiro de 2026
Seja você mais interessado em cultura ou natureza, há opções para todos com nossas quatro ideias de atividades gratuitas acessíveis por transporte público em Île-de-France em janeiro.
Paname: A exposição de Bilal Hamdad captura cenas da vida cotidiana no Petit Palais
Imagem 1 de 3
Até 8 de fevereiro de 2026, o Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris (localizado no coração do edifício Petit Palais) está dando carta branca ao pintor Bilal Hamdad com sua exposição gratuita Paname. O pintor argelino oferece um mergulho na solidão urbana por meio de cenas da vida cotidiana.
O estilo dele? Grandes pinturas a óleo hiper-realistas, assim como fotos espontâneas tiradas no coração da efervescência da cidade.
No programa da exposição?
Cerca de vinte grandes telas a óleo e duas novas obras criadas para a ocasião, referências às obras da coleção permanente do museu (também gratuita)!
Informações práticas
- Será descoberto até 8 de fevereiro de 2026
- De terça a domingo: 10h – 18h (fechado às segundas-feiras)
- Entrada gratuita
Como chegar lá?
Musée des Beaux-Arts du Petit Palais
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
- Metrô 1 e 13 : Champs-Élysées – Clemenceau
- RER C : Inválidos
- Ônibus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93
O Bois Saint-Martin: um refúgio natural no portal do transporte
Imagem 1 de 3
Procurando natureza intocada sem sair da Île-de-France?
Dirija-se ao Bois Saint-Martin (entre Noisy-le-Grand e Villiers-sur-Marne), um pequeno tesouro que há muito tempo é mantido em segredo e está aberto aos viajantes desde a década de 2020.
Você sabia? Com 282 hectares, este bosque XXL é maior que o Parc de Sceaux, com seus 184 hectares !
Bois Saint-Martin, por que recomendamos?
- Belos caminhos florestais para caminhar no meio da natureza
- Prados brilhantes, árvores centenárias e lagoas cheias de vida
- Vida selvagem rica com corços protegidos, raposas, morcegos, passeriformes e anfíbios...
Qual rota seguir para a caminhada?
Deixe-se guiar pelos caminhos marcados que cruzam a floresta e siga as trilhas da floresta.
Com as outras quatro florestas (o Bois de Célie, o Bois de la Grange, o Bois du Boulay e o Bois de la Malnoue), forma um pulmão verde de 500 hectares, atravessado por um GR para seguir e prolongar sua caminhada.
Para chegar lá?
RER E: Estação Les Yvris – Noisy-le-Grand, a apenas dois minutos a pé do início das rotas.
Belvedere de Chamarande: voe em Essonne
Imagem 1 de 3
No verão, recomendamos o terraço do Mont-Valérien para ganhar altura e oferecer uma vista de tirar o fôlego.
Desta vez, levamos você ao sul da região da Île-de-France, para Chamarande (Essonne), para uma escapada que mistura patrimônio e paisagens deslumbrantes.
No programa?
O Belvedere de Chamarande está localizado no coração de uma magnífica propriedade de mesmo nome.
Durante sua caminhada, você verá os becos do Domaine de Chamarande e seu parque (o maior parque público do departamento), além do castelo reformado, classificado como monumento histórico!
A subida ao Belvedere é tranquila, e dali você será presenteado com as magníficas paisagens do campo de Essonne e seu horizonte montanhoso.
Como chegar lá?
Domaine départemental de Chamarande, 52 rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande
- RER C : Estação Chamarande
Dopamina: a exposição que decifra sua vida atrás da tela no Cube Garges
Imagem 1 de 5
Passar tempo no celular, pegá-lo para responder uma pergunta, rolar sem parar...
Esses gestos se tornaram tão naturais que nem pensamos mais neles. Mas de onde eles vêm? Por que eles são tão viciantes? E, acima de tudo: quem os inventou?
O Cube Garges, um espaço cultural que questiona a tecnologia digital
Até 11 de janeiro de 2026, a exposição Dopamina convida jovens e idosos a aprenderem sobre o lado oculto dos nossos hábitos digitais no Cube Garges.
Mas o Cubo Garges: o que é isso? É um espaço cultural de 1000 m² (com teatro, cinema, biblioteca de mídia, exposições e oficinas) onde todos podem vir aprender e criar.
Exposição de dopamina, o que vemos?
- Instalações imersivas inspiradas em nossos usos online
- Obras de arte contemporâneas únicas
- Os bastidores das plataformas mais populares dissecadas
Informações práticas
- Quando? De 11 de outubro de 2025 a 11 de janeiro de 2026
- Em que ocasião? Como parte da Némo – Bienal Internacional de Artes Digitais da Região da Île-de-France
Como chegar lá?
O Cubo Garges está localizado na 40 avenue du Général-de-Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse.
Para chegar lá, desça na estação Garges-Sarcelles (RER D), pegue o ônibus 133 e desça no ponto Le Cube Garges.
Resumindo: o que fazer em janeiro em Paris e sua região?
- Veja a vida parisiense de uma perspectiva diferente com a exposição Paname , de Bilal Hamdad, no Petit Palais
- Caminhando no coração do Bois Saint-Martin
- Uma caminhada entre castelo, parque e mirante excepcional em Chamarande
- Um mergulho na mecânica das nossas telas com a exposição gratuita Dopamina no Cube Garges
Boas descobertas! Até o próximo mês para ideias de passeios de inverno acessíveis de transporte público, em toda a Île-de-France.