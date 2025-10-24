O que ver e fazer em novembro na Île-de-France?

Nossas quatro recomendações divulgadas em novembro de 2025

Para aproveitar Paris e sua região, é sempre o momento certo.

Para aproveitar ao máximo o mês de novembro, selecionamos quatro ideias de passeios para seus fins de semana de novembro que cheiram a chocolate quente, folhas caindo e passeios para os dias cinzentos.

Tirem os lenços e casacos: lá vamos nós de novo para ideias de passeios na Île-de-France.

Mercado de Natal La Défense: pista de gelo, presentes e entretenimento sob a Grande Arche

No coração do mercado, um carrossel e entretenimento aguardam os pequenos
O grande Arco de La Défense, ao fundo do mercado de Natal iluminado
Uma das barracas que vendem artesanato no mercado de Natal em La Défense
Em um dos chalés, um DJ é responsável por animar o mercado
A pista de gelo ao ar livre do mercado La Défense iluminada à noite
No coração do mercado, um carrossel e entretenimento aguardam os pequenos
O grande Arco de La Défense, ao fundo do mercado de Natal iluminado
Uma das barracas que vendem artesanato no mercado de Natal em La Défense
Em um dos chalés, um DJ é responsável por animar o mercado
A pista de gelo ao ar livre do mercado La Défense iluminada à noite

Imagem 1 de 5

No coração do mercado, um carrossel e entretenimento aguardam os pequenos © @2A Organisation

Todo ano, a praça em frente à La Défense é transformada em uma vila natalina.

Quer saber o que fazer com sua família em novembro? Nos mais de 13.000 m² da esplanada há 200 chalés onde artesãos, criadores e produtores de toda a França oferecem seus artesanatos, decorações, brinquedos e especialidades gourmet.

Vá ao maior mercado de Natal da Île-de-France

A entrada no mercado é gratuita de 13 de novembro a 28 de dezembro de 2025.

O que fazer no Mercado de Natal de La Défense?

  • Aproveite a pista de gelo ao ar livre instalada aos pés da Grande Arche
  • Caminhe entre as iluminações depois de escurecer
  • Participe de entretenimento de rua e apresentações
  • Participe de oficinas criativas organizadaspara crianças

E quanto às iguarias?

As barracas oferecem uma ampla variedade de especialidades, entre vinho quente*, raclette saboiana, pretzels alsacianos, fondue suíço e culinárias crioula e de Quebec.

Como chegar lá?

Parvis de La Défense – Grande Arche,

  • Linha 1 do metrô : La Défense
  • RER A e E : La Défense - Grande Arche
  • Bonde T2 : La Défense - Grande Arche

Feira de Saint-Ouen: passe um dia no maior mercado de antiguidades do mundo

Foto da Casa Futuro no coração do mercado do Delfinado da feira de Saint-Ouen, pelo arquiteto Matti Suuronen. Após ser adquirida por Benoît Ramognino da Velvet Galerie, a Casa Futuro tornou-se o objeto mais atípico e o emblema deste mercado.
Foto da Casa Futuro no coração do mercado do Delfinado da feira de Saint-Ouen, pelo arquiteto Matti Suuronen. Após ser adquirida por Benoît Ramognino da Velvet Galerie, a Casa Futuro tornou-se o objeto mais atípico e o emblema deste mercado.

Imagem 1 de 4

Um dos becos da feira de Saint-Ouen onde você pode passear pelas barracas de usados. © Olivier Djiann

Bem-vindo ao Mercado de Pulgas de Saint-Ouen.

A poucos passos de Paris, na rue des Rosiers em Saint-Ouen-sur-Seine, esconde uma das atividades imperdíveis do leste da região da Île-de-France.

  • Móveis de design excepcionais
  • Vestidos de Grife Vintage
  • Antiguidades e objetos de todo o mundo
  • Brinquedos, livros e discos antigos
  • Cartões-postais, feiras de pulgas e objetos incomuns...

Entre as ruas animadas, os mercados cobertos, os cafés míticos (como La Chope des Puces ou o Café Paul Bert) e os vários "puciers ": você vem aqui para caçar pechinchas, caminhar ou tomar um café em um ambiente atemporal.

Como chegar à feira de pulgas de Saint-Ouen?

A Feira de Saint-Ouen está localizada entre a Porte de Clignancourt e a rue des Rosiers, em Saint-Ouen:

  • Metrô 4 - Bonde T3b : Porte de Clignancourt
  • Metrô 13 : Garibaldi
  • Metrô 14 : Prefeitura de Saint-Ouen (+ 15 minutos a pé)

Informações práticas

A entrada para a feira é gratuita.

Os mercados e revendedores de segunda mão estão abertos de sábado a segunda-feira : sábado e domingo das 10h às 18h, segunda-feira das 11h às 17h.

Festival Roussard: a arte urbana se instala no Poste du Louvre

Imagem 1 de 4

Artistas e visitantes trocam durante as pinturas ao vivo no festival © Charles Dengpheng

Quer um passeio cultural gratuito em Paris?

Pelo terceiro ano consecutivo, a Galerie d'art Roussard está transformando o magnífico edifício de telhado de vidro da La Poste du Louvre em um enorme espaço para exposição, criação e encontro no coração de Paris.

No programa?

  • 9 dias de festival
  • 17 artistas expuseram
  • 12 artistas convidados a criar obras no meio dos visitantes (pintura ao vivo)
Um festival gratuito aberto a todos, de 15 a 23 de novembro de 2025.

Como chegar lá?

Para chegar ao Poste du Louvre , no número 48 da rue du Louvre, Paris 1st, desça na parada Châtelet-Les-Halles :

  • Metrô : 1, 4, 7, 11, 14
  • RER : A, B, D
  • E muitas linhas de ônibus

Caminhada em alto percalço no Vale do Chevreuse

Imagem 1 de 6

Bosques na periferia da cidade de Bures-sur-Yvette © RandoNavigo - Michaël Perrin

Onde ir para uma caminhada em novembro, perto de Paris?

Vá para o Vale da Chevreuse, o pulmão verde do sul da região da Île-de-France, para uma caminhada de outono a apenas 30 minutos de Paris, e ainda na Île-de-France.

No programa?

Trilhas florestais, clareiras, pequenas vilas e vistas do vale a partir do muito alto Viaduc des Fauvettes (muito popular entre os amantes de escalada com seus 30 metros de altura).

Qual rota seguir para a caminhada?

Vários caminhos são possíveis, dependendo do seu desejo e das suas habilidades do dia. Um passeio tranquilo ou um circuito mais esportivo, a escolha é sua.

Você encontrará muitos exemplos de cursos online.

Pssst

Lembre-se de levar bons sapatos : alguns trechos podem ser lamacentos ou escorregadios dependendo da estação.

Como chegar lá?

As partidas das suas corridas podem ser feitas na estação RER B em Bures-sur-Yvette.

Em resumo: Quais atividades de outono fazer em novembro em Paris e sua região?

  • Um passeio de fim de semana para comemorar o Natal antecipadamente no Mercado de Natal de La Défense
  • Participar do Festival Roussard no Poste du Louvre
  • Passeie pelo Mercado de Pulgas de Saint-Ouen
  • Caminhe pelo Viaduto Fauvettes no vale do Chevreuse

Boas descobertas! Até o próximo mês para ideias de passeios de inverno acessíveis de transporte público em Île-de-France.

*O abuso de álcool é perigoso para sua saúde, consuma com moderação