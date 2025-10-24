O que ver e fazer em novembro na Île-de-France?
Nossas quatro recomendações divulgadas em novembro de 2025
Para aproveitar Paris e sua região, é sempre o momento certo.
Para aproveitar ao máximo o mês de novembro, selecionamos quatro ideias de passeios para seus fins de semana de novembro que cheiram a chocolate quente, folhas caindo e passeios para os dias cinzentos.
Tirem os lenços e casacos: lá vamos nós de novo para ideias de passeios na Île-de-France.
Mercado de Natal La Défense: pista de gelo, presentes e entretenimento sob a Grande Arche
Todo ano, a praça em frente à La Défense é transformada em uma vila natalina.
Quer saber o que fazer com sua família em novembro? Nos mais de 13.000 m² da esplanada há 200 chalés onde artesãos, criadores e produtores de toda a França oferecem seus artesanatos, decorações, brinquedos e especialidades gourmet.
Vá ao maior mercado de Natal da Île-de-France
A entrada no mercado é gratuita de 13 de novembro a 28 de dezembro de 2025.
O que fazer no Mercado de Natal de La Défense?
- Aproveite a pista de gelo ao ar livre instalada aos pés da Grande Arche
- Caminhe entre as iluminações depois de escurecer
- Participe de entretenimento de rua e apresentações
- Participe de oficinas criativas organizadaspara crianças
E quanto às iguarias?
As barracas oferecem uma ampla variedade de especialidades, entre vinho quente*, raclette saboiana, pretzels alsacianos, fondue suíço e culinárias crioula e de Quebec.
Como chegar lá?
Parvis de La Défense – Grande Arche,
- Linha 1 do metrô : La Défense
- RER A e E : La Défense - Grande Arche
- Bonde T2 : La Défense - Grande Arche
Feira de Saint-Ouen: passe um dia no maior mercado de antiguidades do mundo
Bem-vindo ao Mercado de Pulgas de Saint-Ouen.
A poucos passos de Paris, na rue des Rosiers em Saint-Ouen-sur-Seine, esconde uma das atividades imperdíveis do leste da região da Île-de-France.
- Móveis de design excepcionais
- Vestidos de Grife Vintage
- Antiguidades e objetos de todo o mundo
- Brinquedos, livros e discos antigos
- Cartões-postais, feiras de pulgas e objetos incomuns...
Entre as ruas animadas, os mercados cobertos, os cafés míticos (como La Chope des Puces ou o Café Paul Bert) e os vários "puciers ": você vem aqui para caçar pechinchas, caminhar ou tomar um café em um ambiente atemporal.
Como chegar à feira de pulgas de Saint-Ouen?
A Feira de Saint-Ouen está localizada entre a Porte de Clignancourt e a rue des Rosiers, em Saint-Ouen:
- Metrô 4 - Bonde T3b : Porte de Clignancourt
- Metrô 13 : Garibaldi
- Metrô 14 : Prefeitura de Saint-Ouen (+ 15 minutos a pé)
Informações práticas
A entrada para a feira é gratuita.
Os mercados e revendedores de segunda mão estão abertos de sábado a segunda-feira : sábado e domingo das 10h às 18h, segunda-feira das 11h às 17h.
Festival Roussard: a arte urbana se instala no Poste du Louvre
Quer um passeio cultural gratuito em Paris?
Pelo terceiro ano consecutivo, a Galerie d'art Roussard está transformando o magnífico edifício de telhado de vidro da La Poste du Louvre em um enorme espaço para exposição, criação e encontro no coração de Paris.
No programa?
- 9 dias de festival
- 17 artistas expuseram
- 12 artistas convidados a criar obras no meio dos visitantes (pintura ao vivo)
Um festival gratuito aberto a todos, de 15 a 23 de novembro de 2025.
Como chegar lá?
Para chegar ao Poste du Louvre , no número 48 da rue du Louvre, Paris 1st, desça na parada Châtelet-Les-Halles :
- Metrô : 1, 4, 7, 11, 14
- RER : A, B, D
- E muitas linhas de ônibus
Caminhada em alto percalço no Vale do Chevreuse
Onde ir para uma caminhada em novembro, perto de Paris?
Vá para o Vale da Chevreuse, o pulmão verde do sul da região da Île-de-France, para uma caminhada de outono a apenas 30 minutos de Paris, e ainda na Île-de-France.
No programa?
Trilhas florestais, clareiras, pequenas vilas e vistas do vale a partir do muito alto Viaduc des Fauvettes (muito popular entre os amantes de escalada com seus 30 metros de altura).
Qual rota seguir para a caminhada?
Vários caminhos são possíveis, dependendo do seu desejo e das suas habilidades do dia. Um passeio tranquilo ou um circuito mais esportivo, a escolha é sua.
Você encontrará muitos exemplos de cursos online.
Pssst
Lembre-se de levar bons sapatos : alguns trechos podem ser lamacentos ou escorregadios dependendo da estação.
Como chegar lá?
As partidas das suas corridas podem ser feitas na estação RER B em Bures-sur-Yvette.
Em resumo: Quais atividades de outono fazer em novembro em Paris e sua região?
- Um passeio de fim de semana para comemorar o Natal antecipadamente no Mercado de Natal de La Défense
- Participar do Festival Roussard no Poste du Louvre
- Passeie pelo Mercado de Pulgas de Saint-Ouen
- Caminhe pelo Viaduto Fauvettes no vale do Chevreuse
Boas descobertas! Até o próximo mês para ideias de passeios de inverno acessíveis de transporte público em Île-de-France.
