O que ver e fazer em julho na Île-de-France?
Île-de-France é grande, múltipla e... Inesperado.
No coração de seus 12.000 metros quadrados escondem-se oito departamentos, florestas milenárias, museus de todos os tipos, trilhas exóticas, lugares onde inovamos, outros onde nascem as últimas tendências, paralelepípedos, castelos, campos, resumindo: calma e efervescência.
Nossas quatro recomendações foram divulgadas em julho de 2025
E para ajudar você (de verdade) a explorar a Île-de-France ao longo do ano, compartilhamos quatro recomendações com você a cada mês.
Lugares míticos, como pequenos pedaços escondidos. O que eles têm em comum? Todos eles são acessíveis por transporte público.
Marque no calendário, começa.
Natureza: Viva "Le Bel Été" no Parc Georges Valbon
O Parc Georges Valbon, para começar, é um poço de vegetação maior que o Central Park (com 70 hectares a mais que o pulmão verde de Nova York).
Também é uma área lindamente paisagística , com playgrounds para crianças, um centro equestre, uma pista de boliche, um lago e até um rebanho de ovelhas que mantém os gramados durante todo o ano.
Mas o Parc Georges Valbon também é um festival: o Bel Été. Que, este ano, acontece de 4 a 27 de julho de 2025.
O Bel Été no Parc Georges Valbon de 4 a 27 de julho, qual é o programa?
- Clube de comédia
- Concertos
- Cinema ao ar livre
- Bandas marciais, desfiles e roda-gigante
- Caminhadas guiadas
- Aulas de dança e oficinas criativas, culturais ou de sabor
- Para todos os gostos, todas as idades, e é gratuito!
Informações práticas
Parc Georges Valbon, 55 Avenue Waldeck Rochet, 93120, La Courneuve
Como chegar lá?
- Bonde 1 - La Courneuve - Seis Rotas
- Bonde 11 - Stains - La Cerisaie
- Muitas linhas de ônibus e RER também levam você ao parque : confira a rota que melhor se adapta a você no nosso aplicativo Île-de-France Mobilités.
Cultura: O cinema italiano chega a Paris de 4 a 8 de julho no Festival Dolce Vita sur Seine
Todo ano, Roma homenageia o cinema francês e Paris... Cinema italiano, durante o Festival Dolce Vita sur Seine, que une as duas cidades para quatro dias de encontros e celebrações em torno da sétima arte.
No programa?
- Exposições
- Prévias
- Mesas redondas
- Concertos
- Bailes de dança
- Atividades para os pequenos
- Exibições de filmes cult e curtas-metragens nas telonas
Tudo isso, nas míticas arenas romanas de Lutétia, em Paris, de 4 a 8 de julho de 2025.
Um festival, três locais diferentes
Enquanto a maioria dos eventos (gratuitos, mediante reserva) acontecerá na bela Arènes de Lutèce, no 5º arrondissement de Paris, o restante das atividades acontecerá em outros locais da capital:
- Instituto Cultural Italiano (acesso gratuito mediante reserva): 50 rue de Varenne, Paris.
Acesso : Metrô 13 - Varenne ou Metrô 12 - Rue du Bac.
- Clube da Escola de Cinema (entre €6 e €10 para a entrada): 23 rue des Écoles, 75005, Paris.
Acesso: Metrô 10 ou ônibus 47, 63, 86, 87 - ponto Maubert-Mutualité.
- Arènes de Lutèce (acesso gratuito mediante reserva): 49 rue Monge, Paris.
Acesso : ônibus 67, 68 ou metrô 7, 10 - parada Jussieu
Caminhada: um sopro de ar fresco na floresta da Comandância
Dirija-se ao sul de Seine-et-Marne para uma escapada no coração de uma das florestas mais bonitas da Île-de-France: a Forêt Domaniale de la Commanderie.
Menos conhecida que Fontainebleau, ainda assim é cheia de surpresas: rochas espetaculares, pinheiros marítimos, caminhos arenosos, uma estalagem gourmet para fazer uma pausa... e uma verdadeira sensação de mudança de cenário.
No programa?
Uma caminhada de cerca de vinte quilômetros entre as estações de Nemours – Saint-Pierre (partida) e Bourron-Marlotte – Grez (chegada), que leva você por bosques, pântanos, beladouros e míticos blocos de escalada (como os da Dame Jouanne).
Interessado no passeio, mas quer torná-lo mais curto?
O trajeto pode ser modulado conforme desejar : uma pausa na estalagem da floresta, um desvio até as rochas dos elefantes, uma parada para piquenique em uma clareira, uma curta caminhada antes de refazer os passos... Adapte isso às suas necessidades.
Informações práticas
- Linha R na estação Nemours — Saint-Pierre.
Herança: piquenique no Oise, nos jardins do Château de Méry
Um parque sombreado de 27 hectares onde você pode fazer piquenique ao ar livre, playgrounds, lagos inspirados nos quatro cantos do mundo e um magnífico castelo às margens do Oise ? Bem-vindos ao Château de Méry-sur-Oise.
Bônus? Se você não tem medo de caminhar um pouco (24 minutos do castelo), reserve um momento para visitar Auvers-sur-Oise. Cézanne, Van Gogh, Pissaro: o charme e a luz desta pequena vila bucólica inspiraram os maiores pintores.
Informações práticas
Domaine de Méry-sur-Oise, Chemin des Grandes Communes, 95540 Méry-sur-Oise
- Gratuito (aberto diariamente das 8h às 19h)
- Linha H - estação Méry-sur-Oise + 5 minutos a pé
