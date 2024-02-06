Investimento: 103 novos metrôs encomendados para as linhas 8, 12 e 13

O MF19 é a nova geração de metrô ferroviário que equipará 8 linhas de metrô na Île-de-France entre 2025 e 2033.

Confiável, conectado, acessível, moderno e mais eficiente em termos energéticos, é parte integrante da ambiciosa política de modernização do transporte público ativamente promovida pela Île-de-France Mobilités.

Em 2019, 44 conjuntos deste novo veículo foram encomendados para equipar as linhas 10, 3bis e 7bis entre 2025 e 2027.

103 trens MF19 para as linhas 8, 12 e 13

E no início de 2024, um novo pedido para 103 trens acaba de ser aprovado para as linhas 8, 12 e 13 do metrô de Île-de-France.

Um novo investimento de €1,1 bilhão, que permitirá que o novo MF19 opere nas três linhas envolvidas entre 2027 e 2029.