Investimento: 103 novos metrôs encomendados para as linhas 8, 12 e 13
O MF19 é a nova geração de metrô ferroviário que equipará 8 linhas de metrô na Île-de-France entre 2025 e 2033.
Confiável, conectado, acessível, moderno e mais eficiente em termos energéticos, é parte integrante da ambiciosa política de modernização do transporte público ativamente promovida pela Île-de-France Mobilités.
Em 2019, 44 conjuntos deste novo veículo foram encomendados para equipar as linhas 10, 3bis e 7bis entre 2025 e 2027.
103 trens MF19 para as linhas 8, 12 e 13
E no início de 2024, um novo pedido para 103 trens acaba de ser aprovado para as linhas 8, 12 e 13 do metrô de Île-de-France.
Um novo investimento de €1,1 bilhão, que permitirá que o novo MF19 opere nas três linhas envolvidas entre 2027 e 2029.
Em quais linhas o MF19 vai seguir?
O MF19 chega em:
- 2025 na linha 10,
- 2026 na linha 7bis,
- 2027 na linha 3 bis,
- 2027 na linha 13,
- 2028 na linha 12,
- 2030 na linha 8,
- 2031 na linha 3,
- 2033 na linha 7.
Quer saber mais sobre o futuro do metrô em Île-de-France?
Imersão no futuro do transporte público em Île-de-France com nosso dossiê: MF19: um novo padrão para o metrô em Île-de-France