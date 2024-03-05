O MF19, em um olhar

Nossa forma de enxergar a vida cotidiana está evoluindo, assim como a visão do transporte.

Para se adaptar às necessidades em mudança dos passageiros e oferecer uma solução forte aos crescentes desafios do número de passageiros, um novo padrão precisou ser inventado. Este é o MF19 : um metrô modular, símbolo de modernidade, projetado para enfrentar os desafios do amanhã e as necessidades de hoje.