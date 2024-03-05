O MF19, em um olhar

A partir de 2025, um metrô de nova geração estará disponível em metade das linhas Île-de-France (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13). Acessível, confortável e confiável, coloca a tecnologia a serviço do conforto dos passageiros.
Conheça ele.
Ficheiro
MF19, o metrô ferroviário
Próxima geração
Um novo padrão para o metrô na Île-de-France
A partir de 2025, um metrô de nova geração estará disponível em metade das linhas Île-de-France (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13). Acessível, confortável e confiável, coloca a tecnologia a serviço do conforto dos passageiros.
MF19: nos segredos do design do novo metrô de Paris
Descubra em vídeo como foi concebido o design do MF19, o novo metrô de Paris. Três principais players da Île-de-France Mobilités, RATP e Alstom revelam todo o processo: design interno e externo, conforto dos passageiros, inovações técnicas e escolhas estéticas.
Descubra o primeiro trem MF19 que vai equipar a linha 10
Em 26 de setembro de 2025, o primeiro trem MF19 destinado a equipar a linha 10 do metrô chegou à Île-de-France. Descubra-a!
O MF19: uma nova visão de mobilidade
Nossa forma de enxergar a vida cotidiana está evoluindo, assim como a visão do transporte.
Para se adaptar às necessidades em mudança dos passageiros e oferecer uma solução forte aos crescentes desafios do número de passageiros, um novo padrão precisou ser inventado. Este é o MF19 : um metrô modular, símbolo de modernidade, projetado para enfrentar os desafios do amanhã e as necessidades de hoje.
O calendário do MF19
O MF19 chega em:
- 2025 na linha 10,
- 2026 na linha 7bis,
- 2027 na linha 3 bis,
- 2027 na linha 13,
- 2028 na linha 12,
- 2029 na linha 8,
- 2031 na linha 3,
- 2033 na linha 7.
O metrô de amanhã começa seus testes na Île-de-France
Os primeiros carros do MF19 chegaram às oficinas de Bobigny (Seine-Saint-Denis), onde iniciam uma série de testes nos cais antes de serem testados, à noite, em toda a rede.
Um passo final, antes que os primeiros passageiros sejam recebidos na linha 10 do metrô, a partir do final de 2025.
Imagem 1 de 2
O MF19 recebe o selo Janus de l'industrie do Instituto Francês de Design
Um rótulo de excelência que premia anualmente o trabalho de design industrial de empresas e autoridades locais, o Janus de l'industrie escolheu destacar o trabalho da Île-de-France Mobilités, RATP e Alstom (fabricante de metrô) em 2024, por seu compromisso sustentável com as condições de viagem e o ambiente dos passageiros na Île-de-France.
Vídeo: a montagem do primeiro carro
Junte-se a nós no local de produção da Alstom em Crespin, Hauts-de-France, para descobrir a montagem do primeiro carro do MF19.
O cartão de identidade MF19
Todas as informações que você precisa para conhecer melhor sua nova área metropolitana na mesma página? É a carteira de identidade do MF19!
O metrô na Île-de-France, uma história de inovação(s)
O metrô tem mais de um século de história. Desde os primeiros trens de madeira até os modelos de última geração, a mobilidade na Île-de-France está sendo construída por meio de inovações tecnológicas.
Velocidade, desempenho e materiais mais responsáveis : o MF19 está escrevendo um novo capítulo na história da mobilidade coletiva, trazendo consigo uma imagem mais atraente de viver na cidade.
O MF19, um design aberto e modular
- Adaptando-se às necessidades das diferentes linhas: modular, o metrô MF19 está disponível em três comprimentos de trem, pode ser alternado de condução manual para automática e possui vários tipos de layouts internos, para acompanhar as mudanças das diferentes linhas equipadas.
- Criando espaço : um trem "boa" aberto em todo o seu comprimento, o MF19 deixa entrar luz, abre o olho e facilita o movimento dos passageiros a bordo.
Mobilidade que escuta os passageiros
- Oferta de escolha: diferentes áreas de espera (viagem curta e longa, espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida) facilitam a distribuição dos passageiros e o conforto a bordo.
- Oferecendo mais conforto: ar-condicionado reversível, bancos confortáveis, ambiente de luz natural, portas USB e displays para informações em tempo real aos passageiros - o MF19 está equipado com a mais recente tecnologia.