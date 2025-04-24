MF19: do tecido ao teste, a história de uma cadeira como nenhuma outra

MF19, o metrô que repensa a experiência do passageiro

Para começar, o que é o MF19? É o metrô acessível, confiável e conectado que fornecerá 8 linhas até 2033 (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13), começando pela linha 10, a partir do final de 2025.

Desde a escolha dos materiais até a iluminação, do design das telas de informação ao formato final dos assentos, o MF19 é uma personificação tangível dos investimentos colossais feitos pela Île-de-France Mobilités (10 bilhões de euros investidos até 2035) para facilitar e tornar as viagens mais confiáveis para todos os residentes da Île-de-France.