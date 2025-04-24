MF19: do tecido ao teste, a história de uma cadeira como nenhuma outra
MF19, o metrô que repensa a experiência do passageiro
Para começar, o que é o MF19? É o metrô acessível, confiável e conectado que fornecerá 8 linhas até 2033 (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13), começando pela linha 10, a partir do final de 2025.
Desde a escolha dos materiais até a iluminação, do design das telas de informação ao formato final dos assentos, o MF19 é uma personificação tangível dos investimentos colossais feitos pela Île-de-France Mobilités (10 bilhões de euros investidos até 2035) para facilitar e tornar as viagens mais confiáveis para todos os residentes da Île-de-France.
Mas projetar um meio de transporte que possa atender às necessidades diferentes e em constante evolução de todos os viajantes é um desafio.
Um desafio que deve ser enfrentado por designers, cujo trabalho é combinar funcionalidade com conforto, imaginando, concreta e tecnicamente, o metrô que você pegará amanhã.
Ergonomia, robustez, inovação: design até a ponta do assento
Resultado de uma colaboração entre designers, ergonomistas e testes de usuários,o assento MF19 foi projetado com o objetivo claro de proporcionar máxima limpeza, acessibilidade e conforto, com um formato adaptado ao maior número possível de pessoas.
Os detalhes que fazem a diferença
- Um encosto adaptado a todos os tipos de corpo : sua curvatura naturalmente abraça as costas e sustenta a lombar, independentemente do tamanho do viajante.
- Um assento otimizado para conforto e movimento : levemente elevado na frente para manter uma postura confortável e curvado atrás, para absorver a frenagem.
- Uma capa projetada para durar : em veludo tecido com 85% de lã e 15% de poliamida nas cores da Île-de-France Mobilités, o assento é grosso o suficiente para dar uma sensação de salto suave. Resiste a poeira, luz, fogo, fumaça e até lacerações com uma grade protetora fina, semelhante a uma cota de malha.
- Iluminação integrada : O assento do MF19 é equipado com iluminação sob os bancos para aumentar a visibilidade e, assim, a sensação de segurança a bordo.
Um assento testado e aprovado por viajantes
Antes de sua validação, a sede do MF19 foi submetida a rigorosos testes com um painel de viajantes representativos : de vários tamanhos, idades e morfologias.
Equipados com sensores, os testadores avaliaram o assento em sessões de 20 minutos: a duração média de uma viagem no metrô.
Os dados coletados (tensão muscular, micromovimentos, posição, conforto) permitiram refinar o design para oferecer um assento universal, com classificação 16/20 (melhor pontuação na rede Île-de-France Mobilités).
Pronto para uma experiência de viagem de próxima geração?
Com o MF19, a Île-de-France Mobilités está redefinindo os padrões do transporte urbano ao colocar o conforto e a inovação no centro de suas prioridades. Uma visão inovadora e confortável, que revoluciona o transporte diário na Île-de-France.
Mal pode esperar para experimentar?