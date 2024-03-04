Nos bastidores do seu transporte: como os metrôs são construídos?

Antes de construir um metrô, você precisa imaginar

Antes de construir um metrô, ele deve ser projetado peça por peça e planejando todos os menores detalhes de sua fabricação. Um passo que pode levar até dois anos.

Passo 1: Projeto

As especificações

Primeiramente, durante a convocação para licitações, a empresa que faz o pedido define e escreve suas especificações.

Dimensões, arquitetura, acabamentos internos, modo de direção (com ou sem cabine do motorista), segurança, acessibilidade, tecnologias a bordo... As especificações são o documento que especifica todos os requisitos que o trem futuro terá que cumprir (requisitos técnicos e funcionais, todos os quais levam em conta os padrões vigentes).

O construtor do futuro metrô então propôs um modelo que atendia a todos os requisitos e restrições.

A fase de desenvolvimento

O acordo está fechado! O projeto agora pode ser estudado, imaginado e projetado até o menor detalhe.

É nessa fase que decidimos o formato do metrô, as peças necessárias, os materiais que serão usados, mas também os assentos, o formato dos guides ou a forma como as portas se abrirão. Todos esses são detalhes que contam para a experiência dos viajantes, sua segurança e a durabilidade do veículo.

Bom saber

Durante todo o processo de produção, o cliente verifica que as especificações são respeitadas e garante que o metrô esteja devidamente integrado ao complexo ambiente da rede de metrô de Île-de-France.

Industrialização

Para construir um metrô em grande escala, sua construção precisa ser industrializada. O que isso significa?

Que as equipes de engenharia pensem em todas as etapas da fabricação do metrô e seus equipamentos (ar-condicionado, assentos, revestimento, etc.). Eles também verificam se o trem está em boa conexão com o equipamento que irá interagir com ele.

Como construir as peças e onde comprá-las? Qual passo começar? Quais ferramentas serão necessárias? Quanto tempo e pessoas para cada etapa de construção? Tudo é examinado com um pente fino.