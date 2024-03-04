Nos bastidores do seu transporte: como os metrôs são construídos?

MF19: o primeiro veículo metrô de nova geração na fábrica da Alstom em Crespin
Antes de construir um metrô, você precisa imaginar

Antes de construir um metrô, ele deve ser projetado peça por peça e planejando todos os menores detalhes de sua fabricação. Um passo que pode levar até dois anos.

Passo 1: Projeto

As especificações

Primeiramente, durante a convocação para licitações, a empresa que faz o pedido define e escreve suas especificações.

Dimensões, arquitetura, acabamentos internos, modo de direção (com ou sem cabine do motorista), segurança, acessibilidade, tecnologias a bordo... As especificações são o documento que especifica todos os requisitos que o trem futuro terá que cumprir (requisitos técnicos e funcionais, todos os quais levam em conta os padrões vigentes).

O construtor do futuro metrô então propôs um modelo que atendia a todos os requisitos e restrições.

A fase de desenvolvimento

O acordo está fechado! O projeto agora pode ser estudado, imaginado e projetado até o menor detalhe.

É nessa fase que decidimos o formato do metrô, as peças necessárias, os materiais que serão usados, mas também os assentos, o formato dos guides ou a forma como as portas se abrirão. Todos esses são detalhes que contam para a experiência dos viajantes, sua segurança e a durabilidade do veículo.

Bom saber

Durante todo o processo de produção, o cliente verifica que as especificações são respeitadas e garante que o metrô esteja devidamente integrado ao complexo ambiente da rede de metrô de Île-de-France.

Industrialização

Para construir um metrô em grande escala, sua construção precisa ser industrializada. O que isso significa?

Que as equipes de engenharia pensem em todas as etapas da fabricação do metrô e seus equipamentos (ar-condicionado, assentos, revestimento, etc.). Eles também verificam se o trem está em boa conexão com o equipamento que irá interagir com ele.
Como construir as peças e onde comprá-las? Qual passo começar? Quais ferramentas serão necessárias? Quanto tempo e pessoas para cada etapa de construção? Tudo é examinado com um pente fino.

Agora é hora de construir

Passo 2: Pré-equipamento dos subconjuntos

Foi com esse passo que o metrô começou a tomar forma.

Tradicionalmente, o fabricante fabricava a carroceria (ou seja, o esqueleto metálico que, uma vez equipado, será o veículo futuro).

Para os novos metrôs, as várias peças, chamadas subconjuntos, que compõem o veículo (chassi, rostos e teto) são pré-equipadas antes de serem montadas juntas.

Esse é o momento da instalação das janelas, dos mecanismos das portas, do isolamento, do piso, do piso, da primeira estofagem ou até mesmo de toda a fiação do trem e das primeiras conexões dos sistemas eletrônicos.

Bom saber

Os primeiros trens fabricados (chamados de trens "pré-série") são usados para testes de validação antes do início da produção em larga escala.

Passo 3: Montagem

Agora que os quatro lados do veículo futuro foram equipados, eles serão montados juntos : isso é chamado de rebitamento.

Os quatro lados são fixados uns aos outros por parafusos potentes (rebites ) para formar o futuro carro.

Passo 4: veículo líder ou carro simples, agora é a hora de decidir

Neste ponto, todas as caixas parecem iguais e estão abertas na frente e atrás. Para finalizá-las e transformá-las em um carro, acrescentamos a elas: 

  • Uma cabine : então torna-se um veículo líder com espaço para o motorista (caso o metrô não seja automático) ou uma janela para permitir que os passageiros observem a viagem (no caso em que o metrô seja automático). Ele ficará localizado em uma das extremidades do metrô. 

  • Um sistema de intercirculação : é a parte que conecta um carro ao outro. Os vagões podem ficar abertos uns sobre os outros para permitir que os passageiros se movam livremente pelo trem (isso é chamado de trem "boa") ou fechados entre eles.
Exemplo de um sistema de intercirculação entre dois carros no novo metrô MF19

Passo 5: uma segunda etapa para o equipamento e design de interiores

Eletrônicos, sistema de ar-condicionado, filtragem de ar, portas, telas, assentos, barras... O carro continua equipado para acomodar viajantes.

Passo 6: configuração de bogies (que permite que seu metrô funcione)

O veículo está pronto para dirigir... ou quase. É hora da instalação dos bogies - chamada de "instalação dos bogies".

Seja seu metrô com trilhos ou pneumático, ele está equipado com um bogie: um bonde localizado sob o vagão e no qual as rodas são fixadas com eixos.

Os bogies permitem que o metrô funcione e siga corretamente os trilhos.

Passo 7: Vamos para a produção

Uma vez que o primeiro carro tenha sido construído, testado e ajustado às necessidades, é hora da produção dos outros carros.

Bom saber

O primeiro carro levou algum tempo para ser construído , dando às equipes tempo para testá-lo, fazer os ajustes finais e se acostumar com os novos procedimentos de produção. Mas, uma vez que a mecânica é engraxada, a taxa de produção acelera até atingir o máximo de produção !

Passo 8: primeiro trem, validação ao longo de toda a linha

Um trem é o que você vê chegando à estação quando espera pelo metrô: um conjunto de carros montados juntos.

Uma vez que o primeiro trem esteja pronto, ele pode ser testado de todos os ângulos para garantir a segurança dos passageiros antes de ser colocado em circulação comercial.