Nos bastidores do seu transporte: como os metrôs são construídos?
Antes de construir um metrô, você precisa imaginar
Antes de construir um metrô, ele deve ser projetado peça por peça e planejando todos os menores detalhes de sua fabricação. Um passo que pode levar até dois anos.
Passo 1: Projeto
As especificações
Primeiramente, durante a convocação para licitações, a empresa que faz o pedido define e escreve suas especificações.
Dimensões, arquitetura, acabamentos internos, modo de direção (com ou sem cabine do motorista), segurança, acessibilidade, tecnologias a bordo... As especificações são o documento que especifica todos os requisitos que o trem futuro terá que cumprir (requisitos técnicos e funcionais, todos os quais levam em conta os padrões vigentes).
O construtor do futuro metrô então propôs um modelo que atendia a todos os requisitos e restrições.
A fase de desenvolvimento
O acordo está fechado! O projeto agora pode ser estudado, imaginado e projetado até o menor detalhe.
É nessa fase que decidimos o formato do metrô, as peças necessárias, os materiais que serão usados, mas também os assentos, o formato dos guides ou a forma como as portas se abrirão. Todos esses são detalhes que contam para a experiência dos viajantes, sua segurança e a durabilidade do veículo.
Bom saber
Durante todo o processo de produção, o cliente verifica que as especificações são respeitadas e garante que o metrô esteja devidamente integrado ao complexo ambiente da rede de metrô de Île-de-France.
Industrialização
Para construir um metrô em grande escala, sua construção precisa ser industrializada. O que isso significa?
Que as equipes de engenharia pensem em todas as etapas da fabricação do metrô e seus equipamentos (ar-condicionado, assentos, revestimento, etc.). Eles também verificam se o trem está em boa conexão com o equipamento que irá interagir com ele.
Como construir as peças e onde comprá-las? Qual passo começar? Quais ferramentas serão necessárias? Quanto tempo e pessoas para cada etapa de construção? Tudo é examinado com um pente fino.
Agora é hora de construir
Passo 2: Pré-equipamento dos subconjuntos
Foi com esse passo que o metrô começou a tomar forma.
Tradicionalmente, o fabricante fabricava a carroceria (ou seja, o esqueleto metálico que, uma vez equipado, será o veículo futuro).
Para os novos metrôs, as várias peças, chamadas subconjuntos, que compõem o veículo (chassi, rostos e teto) são pré-equipadas antes de serem montadas juntas.
Esse é o momento da instalação das janelas, dos mecanismos das portas, do isolamento, do piso, do piso, da primeira estofagem ou até mesmo de toda a fiação do trem e das primeiras conexões dos sistemas eletrônicos.
Bom saber
Os primeiros trens fabricados (chamados de trens "pré-série") são usados para testes de validação antes do início da produção em larga escala.
Passo 3: Montagem
Agora que os quatro lados do veículo futuro foram equipados, eles serão montados juntos : isso é chamado de rebitamento.
Os quatro lados são fixados uns aos outros por parafusos potentes (rebites ) para formar o futuro carro.
Passo 4: veículo líder ou carro simples, agora é a hora de decidir
Neste ponto, todas as caixas parecem iguais e estão abertas na frente e atrás. Para finalizá-las e transformá-las em um carro, acrescentamos a elas:
- Uma cabine : então torna-se um veículo líder com espaço para o motorista (caso o metrô não seja automático) ou uma janela para permitir que os passageiros observem a viagem (no caso em que o metrô seja automático). Ele ficará localizado em uma das extremidades do metrô.
Sim
- Um sistema de intercirculação : é a parte que conecta um carro ao outro. Os vagões podem ficar abertos uns sobre os outros para permitir que os passageiros se movam livremente pelo trem (isso é chamado de trem "boa") ou fechados entre eles.
Passo 5: uma segunda etapa para o equipamento e design de interiores
Eletrônicos, sistema de ar-condicionado, filtragem de ar, portas, telas, assentos, barras... O carro continua equipado para acomodar viajantes.
Passo 6: configuração de bogies (que permite que seu metrô funcione)
O veículo está pronto para dirigir... ou quase. É hora da instalação dos bogies - chamada de "instalação dos bogies".
Seja seu metrô com trilhos ou pneumático, ele está equipado com um bogie: um bonde localizado sob o vagão e no qual as rodas são fixadas com eixos.
Os bogies permitem que o metrô funcione e siga corretamente os trilhos.
Passo 7: Vamos para a produção
Uma vez que o primeiro carro tenha sido construído, testado e ajustado às necessidades, é hora da produção dos outros carros.
Bom saber
O primeiro carro levou algum tempo para ser construído , dando às equipes tempo para testá-lo, fazer os ajustes finais e se acostumar com os novos procedimentos de produção. Mas, uma vez que a mecânica é engraxada, a taxa de produção acelera até atingir o máximo de produção !
Passo 8: primeiro trem, validação ao longo de toda a linha
Um trem é o que você vê chegando à estação quando espera pelo metrô: um conjunto de carros montados juntos.
Uma vez que o primeiro trem esteja pronto, ele pode ser testado de todos os ângulos para garantir a segurança dos passageiros antes de ser colocado em circulação comercial.