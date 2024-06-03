Como novas metrópoles são testadas antes de serem colocadas em serviço?

Uma vez que os primeiros protótipos de trens sejam construídos, é hora dos testes. E para começar, é hora de começar os testes estáticos.

Esses testes têm um nome apropriado, pois ocorrem sem qualquer movimento do veículo. Primeiro são realizados em cada vagão, depois são realizados no trem montado.

Todos esses testes possibilitam verificar a operação geral do trem. Ar-condicionado, conexão elétrica, iluminação, equipamentos de freio, sinal sonoro, tudo é revistado. Testes de vazamento também são realizados para evitar o menor vazamento em caso de chuva.

Um problema? As equipes fazem os ajustes necessários antes de avançar para a segunda etapa.

Qual é a relação entre um "mendigo" e os testes de uma metrô?

O que é um mendigo? Um objeto pesado colocado dentro dos trens do metrô durante os testes para simular o peso real do trem em circulação, uma vez equipado e carregado com seus passageiros.