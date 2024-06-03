Como novas metrópoles são testadas antes de serem colocadas em serviço?
Qual é o propósito dos testes?
Escolher equipar a rede de transporte com novos metrôs é uma aventura de longo prazo que começa com o projeto do futuro material rodante e termina com uma série de testes essenciais para garantir:
- A compatibilidade do material rodante com a infraestrutura da rede,
- Cumprimento das regulamentações em vigor,
- A segurança e o conforto dos passageiros.
Um a um, descubra as seis principais etapas dos testes antes do lançamento de um novo metrô na Île-de-France.
Passo 1: Testes estáticos, verificação da operação geral do seu metrô
Uma vez que os primeiros protótipos de trens sejam construídos, é hora dos testes. E para começar, é hora de começar os testes estáticos.
Esses testes têm um nome apropriado, pois ocorrem sem qualquer movimento do veículo. Primeiro são realizados em cada vagão, depois são realizados no trem montado.
Todos esses testes possibilitam verificar a operação geral do trem. Ar-condicionado, conexão elétrica, iluminação, equipamentos de freio, sinal sonoro, tudo é revistado. Testes de vazamento também são realizados para evitar o menor vazamento em caso de chuva.
Um problema? As equipes fazem os ajustes necessários antes de avançar para a segunda etapa.
Qual é a relação entre um "mendigo" e os testes de uma metrô?
O que é um mendigo? Um objeto pesado colocado dentro dos trens do metrô durante os testes para simular o peso real do trem em circulação, uma vez equipado e carregado com seus passageiros.
Passo 2: Segurança, desempenho e conforto, vamos para testes dinâmicos
Após os testes estáticos, é hora do fabricante testar o novo veículo em condições de funcionamento. No caso dos metrôs construídos pela Alstom, o trem é testado em trilhos dedicados nos locais Valenciennes-Petite Forêt ou Crespin, por exemplo, e depois em circuito fechado, especialmente no Centre d'Essais Ferroviaires (CEF) na região de Hauts-de-France.
Operação da bateria, telas, aceleração e frenagem, eletrônica, mais uma vez, tudo é analisado e validado com precisão.
Passo 3: testes climáticos, para um metrô capaz de operar em todas as condições climáticas
Para garantir que ele funcione sem problemas e que os passageiros estejam confortáveis em todas as condições climáticas, o metrô é testado em condições climáticas extremas (de -20° a +45°).
Os trens podem ser testados na França em simuladores (chamados câmaras climáticas), como a do Centro de Testes Ferroviários Petite-Forêt (CEF) em Valenciennes: alguns veículos também podem ser testados na Europa , como em Viena, Áustria.
Passo 4: Teste de validação
Esse é o passo mais longo. Primeiro nos trilhos do fabricante e, à noite, nas linhas da rede Île-de-France, os trens do metrô serão testados em condições de tráfego para verificar se todos os requisitos das especificações são respeitados.
Quais são as especificações? O documento que lista todas as condições que o trem futuro deve cumprir para ser comercializado (desempenho energético, equipamentos de conforto e segurança, ruído ou emissões de partículas, etc.). O operador é responsável por redigir esse documento para que o trem atendam melhor às suas necessidades e às dos passageiros.
O "" fala com você?
Jerk é o nome técnico dado ao choque sentido ao frear um trem. Ele é testado no momento do teste para ser minimizado ao máximo e garantir o conforto dos passageiros.
Passo 5: Teste de integração como uma questão de compatibilidade
Um metrô funcional é um metrô conectado ao centro de controle, aos sensores, aos vários faróis, aos outros trens em circulação, bem como a toda a infraestrutura que encontrará em seu caminho.
Neste estágio, a compatibilidade do futuro metrô com a rede de transporte público é verificada.
Os testes de integração estão acontecendo em paralelo com o treinamento dos pilotos. É um pouco como um ensaio geral antes de colocar o metrô em serviço e receber os primeiros passageiros.
Passo 6: Lançamento comercial, tudo a bordo
Após longos meses de testes, o novo metrô finalmente pode operar nas linhas e abrir suas portas nas estações!