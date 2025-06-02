Stations of Tomorrow: um chamado para projetos que revitalizem estações nos subúrbios periféricos com serviços e lojas locais
As estações de amanhã: quais são?
Lançado em 2021 pela Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions, apoiados pela Região da Île-de-France neste ano, o programaGares de Demain propõe integrar serviços e lojas locais em estações nos subúrbios periféricos*, no centro das viagens diárias dos residentes da Île-de-France. A ideia? Simplificar a vida dos passageiros e revitalizar estações existentes ao aproveitar ao máximo os espaços vagos.
Qual é o objetivo?
Frequentemente equipadas com terminais de compra para bilhetes de transporte sem presença humana real ou serviços auxiliares, essas estações precisam ser reinvestidas para atender às necessidades dos passageiros e moradores locais.
O objetivo? Transformando lugares de mobilidade em lugares reais para viver : mais humanos, mais seguros e mais limpos.
Estações do Amanhã: Estações do Amanhã em imagens
O programa Gares de Demain já conta com 7 projetos lançados em 2024. Em breve, serão seguidas por 7 novas aberturas em 2025.
Descubra dois deles em vídeo!
Desenvolva serviços que transformem o conforto do dia a dia
- Comprar um buquê de flores frescas a caminho do trabalho?
- Abastecer legumes frescos à noite, antes de ir para casa?
- Quer treinar com entusiastas para aprender xadrez?
- Deixar um pacote antes de sair para o trabalho?
Tantas possibilidades que simplificam a vida e otimizam as viagens diárias nos subúrbios externos.
Você é líder de projeto? Inscreva-se de 3 de junho a 30 de setembro de 2025!
Você tem um negócio ou projeto de serviço local? Para se candidatar e investir em uma das 60 estações nos subúrbios externos identificadas pelo programa, até breve, de 3 de junho a 30 de setembro de 2025 (meio-dia).
Por que escolher o programa Stations of Tomorrow para o seu projeto?
- Atendimento diário garantido pelo fluxo de passageiros
- Seu projeto é apoiado e subsidiado pelos principais atores da mobilidade em Île-de-France
- Opiniões unânimes de viajantes e moradores**: 92% deles consideram o serviço útil e 84% consideram que o negócio atende às necessidades dos moradores do distrito
- Os lojistas estabelecidos deram nota de 8,9/10 ao número de visitantes em seus estabelecimentos e 9,3/10 à qualidade do local (atravessado por um fluxo diário de viajantes e moradores)
- Você está ajudando a revitalizar seu território e melhorar o conforto nas estações da sua região
Mais do que uma estação de trem, um lugar para morar
Entre os lugares de mobilidade e os lugares da vida, o programa Gares de Demain dá significado às estações, que estão no centro da vida diária de milhares de passageiros na região da Île-de-France, criando, em suas viagens de casa para o trabalho, serviços úteis que simplificam suas atividades diárias.
A promessa de mais dinâmica, prática e maior mobilidade humana nos subúrbios externos. Uma transformação que beneficia a todos: viajantes, moradores locais e lojistas.
*Recebendo menos de 2500 viajantes por dia e com espaço disponível
**Pesquisa realizada em janeiro de 2025 com 159 entrevistados