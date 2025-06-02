Stations of Tomorrow: um chamado para projetos que revitalizem estações nos subúrbios periféricos com serviços e lojas locais

As estações de amanhã: quais são?

Lançado em 2021 pela Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions, apoiados pela Região da Île-de-France neste ano, o programaGares de Demain propõe integrar serviços e lojas locais em estações nos subúrbios periféricos*, no centro das viagens diárias dos residentes da Île-de-France. A ideia? Simplificar a vida dos passageiros e revitalizar estações existentes ao aproveitar ao máximo os espaços vagos.

Qual é o objetivo?

Frequentemente equipadas com terminais de compra para bilhetes de transporte sem presença humana real ou serviços auxiliares, essas estações precisam ser reinvestidas para atender às necessidades dos passageiros e moradores locais.

O objetivo? Transformando lugares de mobilidade em lugares reais para viver : mais humanos, mais seguros e mais limpos.

Estações do Amanhã: Estações do Amanhã em imagens

O programa Gares de Demain já conta com 7 projetos lançados em 2024. Em breve, serão seguidas por 7 novas aberturas em 2025.

Descubra dois deles em vídeo!