Stations of Tomorrow: um chamado para projetos que revitalizem estações nos subúrbios periféricos com serviços e lojas locais

A fachada da casa de chá "Aux Quais" na Gare de l'Étang-la-Ville, nas Yvelines (78) © Cyril Cagnat

As estações de amanhã: quais são?

Lançado em 2021 pela Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions, apoiados pela Região da Île-de-France neste ano, o programaGares de Demain propõe integrar serviços e lojas locais em estações nos subúrbios periféricos*, no centro das viagens diárias dos residentes da Île-de-France. A ideia? Simplificar a vida dos passageiros e revitalizar estações existentes ao aproveitar ao máximo os espaços vagos.

Qual é o objetivo?

Frequentemente equipadas com terminais de compra para bilhetes de transporte sem presença humana real ou serviços auxiliares, essas estações precisam ser reinvestidas para atender às necessidades dos passageiros e moradores locais.

O objetivo? Transformando lugares de mobilidade em lugares reais para viver : mais humanos, mais seguros e mais limpos.

Estações do Amanhã: Estações do Amanhã em imagens

O programa Gares de Demain já conta com 7 projetos lançados em 2024. Em breve, serão seguidas por 7 novas aberturas em 2025.

Descubra dois deles em vídeo!

Para poder ver este vídeo, deve

Desenvolva serviços que transformem o conforto do dia a dia

  • Comprar um buquê de flores frescas a caminho do trabalho?
  • Abastecer legumes frescos à noite, antes de ir para casa?
  • Quer treinar com entusiastas para aprender xadrez?
  • Deixar um pacote antes de sair para o trabalho?

Tantas possibilidades que simplificam a vida e otimizam as viagens diárias nos subúrbios externos.

A brechó vintage "Joéma" na estação Bourron-Marlotte-Grez em Seine-et-Marne (77) © Cyril Cagnat

Você é líder de projeto? Inscreva-se de 3 de junho a 30 de setembro de 2025!

Você tem um negócio ou projeto de serviço local? Para se candidatar e investir em uma das 60 estações nos subúrbios externos identificadas pelo programa, até breve, de 3 de junho a 30 de setembro de 2025 (meio-dia).

Por que escolher o programa Stations of Tomorrow para o seu projeto?

  • Atendimento diário garantido pelo fluxo de passageiros
  • Seu projeto é apoiado e subsidiado pelos principais atores da mobilidade em Île-de-France
  • Opiniões unânimes de viajantes e moradores**: 92% deles consideram o serviço útil e 84% consideram que o negócio atende às necessidades dos moradores do distrito
  • Os lojistas estabelecidos deram nota de 8,9/10 ao número de visitantes em seus estabelecimentos e 9,3/10 à qualidade do local (atravessado por um fluxo diário de viajantes e moradores)
  • Você está ajudando a revitalizar seu território e melhorar o conforto nas estações da sua região

Mais do que uma estação de trem, um lugar para morar

O interior acolhedor da casa de chá "Aux quais" na estação Étang-la-Ville, nas Yvelines (78) © Cyril Cagnat

Entre os lugares de mobilidade e os lugares da vida, o programa Gares de Demain dá significado às estações, que estão no centro da vida diária de milhares de passageiros na região da Île-de-France, criando, em suas viagens de casa para o trabalho, serviços úteis que simplificam suas atividades diárias.

A promessa de mais dinâmica, prática e maior mobilidade humana nos subúrbios externos. Uma transformação que beneficia a todos: viajantes, moradores locais e lojistas.

*Recebendo menos de 2500 viajantes por dia e com espaço disponível

**Pesquisa realizada em janeiro de 2025 com 159 entrevistados