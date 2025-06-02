Convocação para projetosGares de demain

/!\ EXTENSÃO DA FASE DE INSCRIÇÃO: Você agora tem até 30 de setembro ao meio-dia para enviar sua inscrição na plataforma correspondente.

Em um contexto de transformação da mobilidade e afirmação do papel estruturador das estações na dinâmica territorial, Île-de-France Mobilités, a Região Île-de-France e a SNCF Gares & Connexions reafirmam seu compromisso de tornar as estações locais de vida e serviço o mais próximos possível das necessidades de passageiros e habitantes.

O programa Gares de Demain foi lançado para fornecer aos líderes de projetos espaços vagos nas estações , para que possam desenvolver projetos sustentáveis que sejam benéficos para os territórios e seus habitantes.