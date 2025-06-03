Procedimento de inscrição

Aberta a todos - pessoas físicas, jurídicas, empresas privadas, autoridades locais ou associações - a chamada Stations of Tomorrow para projetos está aberta de 3 de junho de 2025 a 30 de setembro de 2025.

A natureza do projeto proposto não é motivo para exclusão do projeto: qualquer proposta será examinada desde que atenda aos requisitos do regulamento de consulta e o arquivo de solicitação esteja completo. No entanto, a ambição do programa é fortalecer os serviços nos territórios envolvidos. Assim, os projetos esperados devem atender concretamente às necessidades dos habitantes. Uma análise territorial foi realizada pela Île-de-France Mobilités, pela Região da Île-de-France e pela SNCF Gares & Connexions para identificar os setores mais relevantes para cada estação:

Lojas locais : supermercados, lanches, padaria, agência dos correios, etc. - serviços diários úteis para o maior número possível de pessoas;

: supermercados, lanches, padaria, agência dos correios, etc. - serviços diários úteis para o maior número possível de pessoas; Serviços culturais : experiências educacionais, recreativas, estéticas ou espirituais;

: experiências educacionais, recreativas, estéticas ou espirituais; Serviços esportivos : atividades que promovem o movimento e a luta contra um estilo de vida sedentário;

: atividades que promovem o movimento e a luta contra um estilo de vida sedentário; Serviços educacionais : espaços de trabalho ou apoio para crianças em idade escolar e estudantes que utilizam transporte público;

: espaços de trabalho ou apoio para crianças em idade escolar e estudantes que utilizam transporte público; Serviços de saúde : consultas leves de saúde ou pontos de análise médica complementares à oferta existente.

Os projetos devem ser integrados de forma coerente ao ecossistema local e contribuir para tornar a estação um local animado, atraente e aberto, inclusive para moradores locais que não necessariamente utilizam o trem.