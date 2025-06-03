Procedimento de inscrição
/!\ EXTENSÃO da fase de inscrição: Você pode agora enviar sua inscrição na plataforma associada até 30 de setembro de 2025, às 12h (meio-dia).
Convocação para projetos
Aberta a todos - pessoas físicas, jurídicas, empresas privadas, autoridades locais ou associações - a chamada Stations of Tomorrow para projetos está aberta de 3 de junho de 2025 a 30 de setembro de 2025.
A natureza do projeto proposto não é motivo para exclusão do projeto: qualquer proposta será examinada desde que atenda aos requisitos do regulamento de consulta e o arquivo de solicitação esteja completo. No entanto, a ambição do programa é fortalecer os serviços nos territórios envolvidos. Assim, os projetos esperados devem atender concretamente às necessidades dos habitantes. Uma análise territorial foi realizada pela Île-de-France Mobilités, pela Região da Île-de-France e pela SNCF Gares & Connexions para identificar os setores mais relevantes para cada estação:
- Lojas locais : supermercados, lanches, padaria, agência dos correios, etc. - serviços diários úteis para o maior número possível de pessoas;
- Serviços culturais : experiências educacionais, recreativas, estéticas ou espirituais;
- Serviços esportivos : atividades que promovem o movimento e a luta contra um estilo de vida sedentário;
- Serviços educacionais : espaços de trabalho ou apoio para crianças em idade escolar e estudantes que utilizam transporte público;
- Serviços de saúde : consultas leves de saúde ou pontos de análise médica complementares à oferta existente.
Os projetos devem ser integrados de forma coerente ao ecossistema local e contribuir para tornar a estação um local animado, atraente e aberto, inclusive para moradores locais que não necessariamente utilizam o trem.
Estações elegíveis
60 estações são elegíveis para o programa Stations of Tomorrow e, portanto, podem ser aprovadas pelos líderes do projeto em sua inscrição. É importante notar que apenas 20 estações, e portanto 20 projetos, poderão ser financiadas pela Île-de-France Mobilités para este chamado de projetos.
Seine-et-Marne (77)
Changis Saint-Jean • Chartrettes • Crécy La Chapelle • Crouy sur Ourcq • Fontaine le Port • Héricy • Isles Armentières Congis • La Grande Paroisse • Livry sur Seine • Montigny-sur-Loing • Montry Condé • Mortcerf • Nangis • Ponthierry Pringy • Saint Fargeau • Verneuil l'Etang • Villiers Montbarbin • Vulaines sur Seine Saoreau
Yvelines (78)
Achères Grand Cormier • Beynes • Bougival • Breval • Coignières • Epônes Mézières • Fontenay le Fleury • Gazeran • Juziers • Limay • Louveciennes • Maurecourt • Nézel Aulnay • Tacoingnières Richebourg • Thun le Paradis • Vaux sur Seine
Essonne (91)
Ballancourt • Bièvres • Boigneville • Boutigny • Breuillet, Bruyères-le-Chatel • Vila de Breuillet • Chamarande • Chilly Mazarin • Egly • Etrechy • Évry Val de Seine • La Ferté Alais • La Norville, Saint-Germain, les Arpajon • Lardy • Longjumeau • Maisse • Massy Verrières • Moulin Galant • Saint-Chéron
Val-d'Oise (95)
Belloy Saint-Martin • Eragny Neuville • Ermont Halte • L'Isle Adam Parmain • Mériel • Nointel Mours • Taverny • Us • Viarmes
Essas 60 estações listadas acima foram selecionadas de acordo com três critérios muito específicos:
- Essas são estações localizadas nos subúrbios da Grande Île-de-France;
- São estações com fluxo inferior a 2.500 passageiros por dia e, portanto, sem presença humana fixa;
- São estações com prédios de passageiros que podem ser usadas para uma nova oferta de serviço.
Calendário da convocatória para projetos
3 de junho de 2025
Lançamento do chamado para projetos
3 de junho de 2025 - 30 de setembro de 2025
Fase de aplicação
Outubro de 2025 - Dezembro de 2025
Estudo de projetos
Dezembro de 2025
Seleção dos vencedores
2026
Início do trabalho
2027
Entregando as chaves
Como me candidatar?
Para enviar sua inscrição nas melhores condições, recomenda-se que siga os passos abaixo:
- Consulte os regulamentos de consulta
Reserve um tempo para ler atentamente as regulamentações disponíveis na aba Documentos para download. Isso vai te ajudar a entender as expectativas da convocação para projetos, os critérios a serem atendidos e as melhores práticas para estruturar uma candidatura sólida, fiel ao seu projeto e facilmente avaliada pelo júri.
- Escolha a(s) estação(ões) onde deseja desenvolver seu projeto
Para ajudar você a fazer essa escolha, as fichas estão disponíveis na aba Documentos para download. Eles detalham, para cada estação elegível: sua localização, número de passageiros por dia, a área disponível, planos, uma descrição da atividade recomendada em relação às necessidades do território e outras informações importantes para ajudar você a avaliar a relevância do seu projeto.
- Baixe o formulário de inscrição
Este arquivo, disponível na aba Documentos para download, deve ser preenchido na íntegra para ser considerado admissível pelo júri.
- Envie sua inscrição na plataforma
Uma vez finalizada sua candidatura, você deve enviá-la diretamente na plataforma disponibilizada para esse fim.
Por favor, note: A data limite para inscrições é 15 de setembro de 2025.
Uma pergunta?
Consulte as Perguntas Frequentes para respostas práticas às suas perguntas.