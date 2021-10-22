Poste - Estação

Convocação para projetosGares de demain

Vencedores

Vencedores da chamada para projetos

Os vencedores do chamado Stations of Tomorrow para projetos foram oficialmente anunciados no Assises des Transports dans la Ruralité em 5 de dezembro de 2025 e são os seguintes:

  • Bougival (Linha L) – Cœur – Estação Tiers-lieu
  • Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café
  • Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café
  • L'Isle Adam Parmain (Linha H) – La Gare Fermière – Comerciante de verduras em curto-circuito
  • Livry sur Seine (Linha R) – La Lyre Gourmande – Confeitaria
  • Massy Verrières (RER B e C) – Pausa para Costura – Café / Atendimento Pessoal
  • Lardy (RER C) – La MEUP – Café cooperativo com ações culturais e ambientais
  • Vaux sur Seine (Linha J) – Chez Julie – Café Jeux
  • Villiers Montbarbin (T14) – O Moulin Jaune – Espaço cultural