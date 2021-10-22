Vencedores
Vencedores da chamada para projetos
Os vencedores do chamado Stations of Tomorrow para projetos foram oficialmente anunciados no Assises des Transports dans la Ruralité em 5 de dezembro de 2025 e são os seguintes:
- Bougival (Linha L) – Cœur – Estação Tiers-lieu
- Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café
- Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café
- L'Isle Adam Parmain (Linha H) – La Gare Fermière – Comerciante de verduras em curto-circuito
- Livry sur Seine (Linha R) – La Lyre Gourmande – Confeitaria
- Massy Verrières (RER B e C) – Pausa para Costura – Café / Atendimento Pessoal
- Lardy (RER C) – La MEUP – Café cooperativo com ações culturais e ambientais
- Vaux sur Seine (Linha J) – Chez Julie – Café Jeux
- Villiers Montbarbin (T14) – O Moulin Jaune – Espaço cultural