Apresentação

O programa Stations of Tomorrow foi lançado por meio de uma primeira convocatória para projetos em 2021, a fim de proporcionar vida e serviços às estações dos subúrbios da Grande Île-de-France, sem a presença de agentes da SNCF.

Após esse primeiro chamado para projetos, os líderes do projeto puderam se beneficiar de um espaço na estação para montar seu serviço o mais próximo possível dos passageiros e moradores locais. Hoje, graças ao programa Gares de Demain, é possível encontrar, nos subúrbios da Grande Île-de-France, uma casa de chá, uma brechó, uma fábrica de chocolate ou até mesmo uma cooperativa dentro das estações!

Assim, para continuar esse grande impulso de revitalização das estações dos subúrbios da Grande Paris, uma segunda convocatória para projetos do programa Stations of Tomorrow está sendo lançada hoje, neste site.

Iniciado em 2021 pela Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions, o programa Gares de Demain está tomando uma nova direção este ano com o apoio da Região da Île-de-France para esta segunda convocatória de projetos.

Cada um desses atores desempenha um papel específico neste programa:

A Île-de-France Mobilités , a autoridade organizadora da mobilidade na região da Île-de-France, está financiando integralmente o trabalho para trazê-la aos padrões (estudos, remoção de chumbo, remoção de amianto, trabalhos de acessibilidade, isolamento, conexões, etc.);

, a autoridade organizadora da mobilidade na região da Île-de-France, (estudos, remoção de chumbo, remoção de amianto, trabalhos de acessibilidade, isolamento, conexões, etc.); A SNCF Gares & Connexions, que é proprietária dos edifícios e gerencia as estações, realiza o trabalho para trazê-los em conformidade (estudos, remoção de chumbo, remoção de amianto, trabalhos de acessibilidade, isolamento, conexões, etc.);

dos edifícios e gerencia as estações, (estudos, remoção de chumbo, remoção de amianto, trabalhos de acessibilidade, isolamento, conexões, etc.); A Região da Île-de-France, um ator no desenvolvimento econômico e territorial, está fornecendo assistência aos líderes de projeto do programa Gares de Demain para lojas locais em áreas rurais durante a fase de operação.

No final, os líderes do projeto Gares de Demain são responsáveis apenas pelo design de interiores, porque a Île-de-France Mobilités e a SNCF Gares & Connexions são responsáveis pelo trabalho para trazê-lo ao padrão, e mesmo isso pode ser parcialmente tratado pela Região da Île-de-France.