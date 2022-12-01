Metro: a automação da linha 13 votou
A Linha 13 tem uma longa história. Primeiramente, a de uma companhia conhecida pelo número recorde de passageiros e por suas viagens mais do que "apertadas" durante o horário de pico. Uma densidade problemática de passageiros que a extensão da linha 14, inaugurada em dezembro de 2020, busca remediar. Desde as obras, o número de passageiros nos horários de pico caiu 19%, para 27%.
Convencida da importância de melhorar o conforto desta linha, que é uma das mais movimentadas da rede, e antecipando o aumento de passageiros que deve acompanhar projetos de desenvolvimento e criação de empregos nos arredores de Paris, a Île-de-France Mobilités optou por investir em sua modernização. Uma modernização que envolve a automação da linha 13.
Automação, como ela funciona?
Automatar uma linha é um projeto colossal que exige muito tempo (até dez anos) e organização para continuar o serviço enquanto realiza o trabalho. De fato, não basta "automatizar", mas revisar a lógica e a logística do transporte globalmente ao longo de toda a linha.
Um projeto de longo prazo que oferece muitas vantagens, como aumento no número de trens por hora, mas também redução do tempo de espera entre dois trens.
Paraentender melhor como a automação de uma linha de metrô é preparada,como ela funciona e o que está em jogo, leia nosso artigo explicativo.
E para os viajantes, o que isso muda?
Além do acesso a estações mais modernas e trens confortáveis, a automação da linha 13 apresenta uma melhoria geral no transporte, em vários aspectos:
- Melhor regularidade do intervalo entre cada trem
- O aumento na frequência das travessias com uma média de 40 trens por hora
- A possibilidade de adicionar um trem de forma pontual para adaptar o tráfego apósum incidente ou aumento no número de passageiros
- Fachadas de vidro que tornam a espera nas plataformas mais segura
- Melhores informações de tráfego em tempo real a bordo dos trens e nas plataformas
- Espaços mais espaçosos e confortáveis
As etapas da modernização da linha 13
A partir de 2027: chegada dos MF19, metrôs de nova geração
A primeira etapa do plano de modernização diz respeito à implementação de novos modelos de metrô: o MF19. Modernos e com a maior capacidade (+5%), eles melhoram muito o conforto e a confiabilidade na linha.
Serão realizados grandes trabalhos para adaptar as estações e a infraestrutura ferroviária para acomodar os MF19. A sinalização precisará ser adaptada, a infraestrutura modificada e os sistemas de informação ao passageiro nas estações terão que ser atualizados. Os primeiros metrôs MF19 estão programados para operar em meados de 2027.
Até 2035: automação total
O próximo passo? Antes de atingir a culminação da automação total, serão realizados trabalhos adicionais; incluindo a construção de portas de tela nas plataformas de todas as plataformas da linha para tornar a espera na estação mais segura, mas também a adaptação dos pontos de controle.
Os futuros metrôs automáticos da linha 13 serão equipados com sistemas de automação e operação de trens, softwares que possibilitam, remotamente, garantir a segurança, supervisão e controle dos trens sem funcionários a bordo.
Uma ótima perspectiva para todos os moradores de Île-de-France que usam a linha 13 todos os dias e que terão um pouco mais de conforto na rede!