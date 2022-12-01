Metro: a automação da linha 13 votou

A Linha 13 tem uma longa história. Primeiramente, a de uma companhia conhecida pelo número recorde de passageiros e por suas viagens mais do que "apertadas" durante o horário de pico. Uma densidade problemática de passageiros que a extensão da linha 14, inaugurada em dezembro de 2020, busca remediar. Desde as obras, o número de passageiros nos horários de pico caiu 19%, para 27%.

Convencida da importância de melhorar o conforto desta linha, que é uma das mais movimentadas da rede, e antecipando o aumento de passageiros que deve acompanhar projetos de desenvolvimento e criação de empregos nos arredores de Paris, a Île-de-France Mobilités optou por investir em sua modernização. Uma modernização que envolve a automação da linha 13.