Esse impulso não enfraquecerá em 2018, com mais de 40 novos reforços ou mudanças na oferta de ônibus em todo o país a partir de janeiro.

A revolução dos ônibus na Île-de-France também é sobre ônibus mais limpos que devem participar da luta contra a poluição urbana. Mais de 250 ônibus limpos – elétricos ou a gás – já estão circulando na rede de Île-de-France. A partir do primeiro trimestre de 2018, 20 novos veículos elétricos do tipo Bluebus serão adicionados às linhas 115 e 126. Um grande chamado a licitações também será lançado durante este período para fortalecer essa frota de veículos limpos e alcançar a meta estabelecida pela Île-de-France Mobilités de 100% de ônibus limpos nas áreas urbanas mais poluídas até 2025.