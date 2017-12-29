Ônibus limpos e reforço dos serviços, especialmente nos subúrbios externos
A grande reformulação da rede de ônibus de Île-de-France, lançada em 2016, tomou forma concreta em 2017 após uma fase de consulta com moradores de Île-de-France e diálogo com autoridades locais e associações. Os últimos 2 anos foram excepcionais, com quase 250 linhas de ônibus modificadas para melhorar as condições de transporte de milhares de moradores de Île-de-France. Com essa decisão, a Île-de-France Mobilités aumentará o orçamento anual destinado à rede de ônibus em mais de €100 milhões desde 2016.
Esse impulso não enfraquecerá em 2018, com mais de 40 novos reforços ou mudanças na oferta de ônibus em todo o país a partir de janeiro.
A revolução dos ônibus na Île-de-France também é sobre ônibus mais limpos que devem participar da luta contra a poluição urbana. Mais de 250 ônibus limpos – elétricos ou a gás – já estão circulando na rede de Île-de-France. A partir do primeiro trimestre de 2018, 20 novos veículos elétricos do tipo Bluebus serão adicionados às linhas 115 e 126. Um grande chamado a licitações também será lançado durante este período para fortalecer essa frota de veículos limpos e alcançar a meta estabelecida pela Île-de-France Mobilités de 100% de ônibus limpos nas áreas urbanas mais poluídas até 2025.