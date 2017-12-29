Ônibus limpos e reforço dos serviços, especialmente nos subúrbios externos

A grande reformulação da rede de ônibus de Île-de-France, lançada em 2016, tomou forma concreta em 2017 após uma fase de consulta com moradores de Île-de-France e diálogo com autoridades locais e associações. Os últimos 2 anos foram excepcionais, com quase 250 linhas de ônibus modificadas para melhorar as condições de transporte de milhares de moradores de Île-de-France. Com essa decisão, a Île-de-France Mobilités aumentará o orçamento anual destinado à rede de ônibus em mais de €100 milhões desde 2016.

Ônibus para reforçar a rede de ônibus nos subúrbios externos paralisada
Reforço dos ônibus nos subúrbios externos

Esse impulso não enfraquecerá em 2018, com mais de 40 novos reforços ou mudanças na oferta de ônibus em todo o país a partir de janeiro.

A revolução dos ônibus na Île-de-France também é sobre ônibus mais limpos que devem participar da luta contra a poluição urbana. Mais de 250 ônibus limpos – elétricos ou a gás – já estão circulando na rede de Île-de-France. A partir do primeiro trimestre de 2018, 20 novos veículos elétricos do tipo Bluebus serão adicionados às linhas 115 e 126. Um grande chamado a licitações também será lançado durante este período para fortalecer essa frota de veículos limpos e alcançar a meta estabelecida pela Île-de-France Mobilités de 100% de ônibus limpos nas áreas urbanas mais poluídas até 2025.

Novo ônibus limpo no ponto
Ônibus elétrico Bluebus