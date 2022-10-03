Cabo C1: o trabalho começa!

Cabo C1: o primeiro teleférico da Île-de-France está em construção

Até 2025, será possível conectar Créteil a Villeneuve Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton por via aérea e em apenas 17 minutos.

A construção começou em 26 de setembro na estação de metrô Créteil-Pointe du Lac (linha 8), com primeiro trabalho preparatório de "concessão", necessário para então erguer o próprio teleférico.

O que é trabalho de concessão?

Eles são operados pelos concessionários das redes subterrâneas (água, eletricidade, saneamento, etc.). Para liberar o espaço necessário para a construção do teleférico, a realocação dessas redes subterrâneas é essencial e requer intervenções sucessivas.

Por sua vez, cada concessionária irá mover sua própria rede:

  • o Conselho Departamental de Val-de-Marne / rede de esgoto
  • Suez / redes de água
  • Enedis / redes de transmissão de eletricidade
Direito de passagem das obras de concessão para a construção do Cabo C1

Concessões funcionam: quais são as consequências?

Dependendo das fases da obra, algumas faixas de tráfego serão neutralizadas, mas o tráfego nunca será interrompido.

Observe que, neste setor, o tráfego será limitado a 30 km/h durante toda a duração da obra. O acesso aos serviços de emergência será naturalmente mantido.

Futura estação Créteil Pointe du Lac no cabo C1