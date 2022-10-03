Cabo C1: o trabalho começa!
Cabo C1: o primeiro teleférico da Île-de-France está em construção
Até 2025, será possível conectar Créteil a Villeneuve Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton por via aérea e em apenas 17 minutos.
A construção começou em 26 de setembro na estação de metrô Créteil-Pointe du Lac (linha 8), com primeiro trabalho preparatório de "concessão", necessário para então erguer o próprio teleférico.
O que é trabalho de concessão?
Eles são operados pelos concessionários das redes subterrâneas (água, eletricidade, saneamento, etc.). Para liberar o espaço necessário para a construção do teleférico, a realocação dessas redes subterrâneas é essencial e requer intervenções sucessivas.
Por sua vez, cada concessionária irá mover sua própria rede:
- o Conselho Departamental de Val-de-Marne / rede de esgoto
- Suez / redes de água
- Enedis / redes de transmissão de eletricidade
Concessões funcionam: quais são as consequências?
Dependendo das fases da obra, algumas faixas de tráfego serão neutralizadas, mas o tráfego nunca será interrompido.
Observe que, neste setor, o tráfego será limitado a 30 km/h durante toda a duração da obra. O acesso aos serviços de emergência será naturalmente mantido.