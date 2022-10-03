Cabo C1: o trabalho começa!

Cabo C1: o primeiro teleférico da Île-de-France está em construção

Até 2025, será possível conectar Créteil a Villeneuve Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton por via aérea e em apenas 17 minutos.

A construção começou em 26 de setembro na estação de metrô Créteil-Pointe du Lac (linha 8), com primeiro trabalho preparatório de "concessão", necessário para então erguer o próprio teleférico.