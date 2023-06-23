Cabo C1: descubra o protótipo da cabine do 1º teleférico na Île-de-France
Você estava esperando por isso, está quase chegando. Descubra hoje o protótipo da cabine de cabo C1, cujo protótipo foi revelado em 22 de junho. O primeiro teleférico da Île-de-France, o C1 foi projetado em resposta ao aumento das necessidades de mobilidade dos moradores da Île-de-France, em uma área limitada por inúmeros cortes urbanos (estradas, pátio de triagem, ferrovias, etc.).
Cabines feitas sob medida e 100% acessíveis
O cabo C1 não se destaca apenas por seu modo único de transporte. A busca por inovação e a proposta de uma nova experiência para os usuários também (e especialmente!) guiaram sua criação.
Personalização aprofundada
Assim, o design de suas cabines tem sido objeto de personalização profunda pelas equipes Île-de-France Mobilités, em consulta com futuros usuários e o fabricante (grupo Doppel France). O objetivo: que as 105 cabines que compõem o teleférico sejam acessíveis a todos os públicos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida e crianças em carrinhos de bebê.
Para isso, foi tomado um cuidado meticuloso com os equipamentos internos, com modularidade de 10 assentos por cabine, implementação de assentos prioritários, acesso nivelado às estações (zero escadas, zero elevadores, zero escadas rolantes), telas transmitindo informações dos passageiros em tempo real, Braille e dispositivos de segurança específicos projetados para o C1.
Design global, responsável e inclusivo
Fiel aos seus compromissos, a Île-de-France Mobilités incluiu, portanto, o design do cabo C1 em uma abordagem global, responsável e inclusiva. Tudo isso com um forte desejo de melhorar a mobilidade para todos, em termos de utilidade, uso e operação.
Uma capacidade de carga deliberadamente superdimensionada
Com capacidade de transporte de 1.600 pessoas por hora e por direção durante os horários de pico, o cabo C1 foi projetado desde o início para ter um número maior de assentos do que as necessidades estimadas quando foi colocado em serviço. O objetivo: otimizar as condições de conforto e acessibilidade para os passageiros, sabendo que será possível aumentar essa capacidade de transporte para 2000 pessoas por hora e por direção, graças à adição de 25 cabines.
Uma pegada ambiental controlada
Nada foi deixado ao acaso no desenvolvimento do cabo C1. O design externo das cabanas foi escolhido pelos habitantes da região de Île-de-France durante uma consulta na primavera de 2022.
A arquitetura das estações foi projetada para se integrar da melhor forma possível ao ambiente urbano, com materiais sóbrios e telhados verdes. Lógico, já que o projeto é guiado por uma abordagem forte de desenvolvimento sustentável. Assim, seu projeto foi certificado como Alta Qualidade Ambiental (HQE) – Infraestrutura Sustentável em © maio de 2022, e ações monitoradas e controladas serão realizadas durante toda a duração do trabalho e até a entrada em operação.
Além disso, as equipes responsáveis pelo projeto pensaram harmoniosamente na integração do cabo C1 à paisagem natural e urbana, limitando a área das infraestruturas (estações e pilares) para se adaptar às restrições do território.
Uma resposta às mudanças de uso
Não é segredo que a população da região da Île-de-France aumentou drasticamente nos últimos anos. E quem diz que a população aumenta, também diz que a oferta de transporte precisa se adaptar. E isso, em um contexto onde a mobilidade suave e a intermodalidade devem ser favorecidas para enfrentar desafios ambientais.
O cabo C1 conectará Créteil a Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton ao longo de um trajeto de 4,5 km e 5 estações, com menos de 30 segundos entre as cabines durante o horário de pico. Eu
Assim, abrirá cidades, conectando-as ao metrô 8, e tornará os centros nervosos do território, como hospitais, universidades e áreas de emprego, mais acessíveis aos 20.000 habitantes da região.
A escolha do teleférico como meio de transporte faz, portanto, sentido para responder aos problemas de cortes urbanos (linhas ferroviárias, infraestrutura rodoviária) nesta área.
Objetivo 2025: os próximos passos do projeto
Até 2025, os usuários poderão subir um pouco de altura! Enquanto isso, o protótipo ainda estará sujeito a algumas evoluções antes do início da produção de uma primeira série no início de 2024. As cabines serão então transportadas para as oficinas-garagens da estação Temps Durables* em Limeil-Brévannes para testes programados para a primeira metade de 2025.
Boas notícias: para o impatients.es, já é possível se projetar nas futuras estações e descobrir sua implementação nos bairros.
*O nome da estação é provisório.