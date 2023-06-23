Cabo C1: descubra o protótipo da cabine do 1º teleférico na Île-de-France

Cabines feitas sob medida e 100% acessíveis

O cabo C1 não se destaca apenas por seu modo único de transporte. A busca por inovação e a proposta de uma nova experiência para os usuários também (e especialmente!) guiaram sua criação.

Personalização aprofundada

Assim, o design de suas cabines tem sido objeto de personalização profunda pelas equipes Île-de-France Mobilités, em consulta com futuros usuários e o fabricante (grupo Doppel France). O objetivo: que as 105 cabines que compõem o teleférico sejam acessíveis a todos os públicos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida e crianças em carrinhos de bebê.

Para isso, foi tomado um cuidado meticuloso com os equipamentos internos, com modularidade de 10 assentos por cabine, implementação de assentos prioritários, acesso nivelado às estações (zero escadas, zero elevadores, zero escadas rolantes), telas transmitindo informações dos passageiros em tempo real, Braille e dispositivos de segurança específicos projetados para o C1.

Design global, responsável e inclusivo

Fiel aos seus compromissos, a Île-de-France Mobilités incluiu, portanto, o design do cabo C1 em uma abordagem global, responsável e inclusiva. Tudo isso com um forte desejo de melhorar a mobilidade para todos, em termos de utilidade, uso e operação.

Uma capacidade de carga deliberadamente superdimensionada

Com capacidade de transporte de 1.600 pessoas por hora e por direção durante os horários de pico, o cabo C1 foi projetado desde o início para ter um número maior de assentos do que as necessidades estimadas quando foi colocado em serviço. O objetivo: otimizar as condições de conforto e acessibilidade para os passageiros, sabendo que será possível aumentar essa capacidade de transporte para 2000 pessoas por hora e por direção, graças à adição de 25 cabines.