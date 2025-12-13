Cabo

Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

O primeiro teleférico da Île-de-France completa a oferta de transporte da rede Île-de-France. Desde sua entrada em funcionamento em 13 de dezembro de 2025, o C1 Cable conecta diretamente as cidades de Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes e Valenton ao Metrô 8 Créteil – Pointe du Lac. Esse meio de transporte atraente e inovador oferece uma resposta concreta às dificuldades diárias de viagem enfrentadas pelos habitantes dessas cidades do Val-de-Marne.

Imagem 1 de 5

Entrada da estação La Végétale © Île-de-France Mobilités | Doppel França - Intenção de desenvolvimento não contratual

Estado
França Relance
União Europeia
Região de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Île-de-France Mobilités

Plano

Números-Chave

4,5 km

de Créteil a Villeneuve-Saint-Georges

5 estações

espaçados entre 500 e 1800 metros

Menos de 30 segundos

Entre 2 passagens de cabine

4 municípios cruzados

Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges

11.000 passageiros por dia

esperado no momento da comissionação

Cabines com 10 assentos

100% acessível

Calendário

  1. 2019
    Investigação pública e declaração de utilidade pública
  2. 2021
    Concessão do Contrato Global de Desempenho para o projeto-construção-manutenção do C1 / Finalização dos estudos preliminares de projeto (AVP)
  3. 2022
    Estudo da organização das obras (PRO) / Início das obras de concessão (redirecionamento de redes)
  4. 2023-2024
    Obras de infraestrutura: construção do teleférico, estações e suas instalações
  5. Maio a dezembro de 2025
    Testes de trânsito e ensaios técnicos
  6. Hoje
    13 de dezembro de 2025
    Comissionamento
  7. Início de 2026
    Conclusão do trabalho final ao redor das estações