Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

O primeiro teleférico da Île-de-France completa a oferta de transporte da rede Île-de-France. Desde sua entrada em funcionamento em 13 de dezembro de 2025, o C1 Cable conecta diretamente as cidades de Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes e Valenton ao Metrô 8 Créteil – Pointe du Lac. Esse meio de transporte atraente e inovador oferece uma resposta concreta às dificuldades diárias de viagem enfrentadas pelos habitantes dessas cidades do Val-de-Marne.