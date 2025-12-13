Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

O primeiro teleférico da Île-de-France completa a oferta de transporte da rede Île-de-France. Desde sua entrada em funcionamento em 13 de dezembro de 2025, o C1 Cable conecta diretamente as cidades de Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes e Valenton ao Metrô 8 Créteil – Pointe du Lac. Esse meio de transporte atraente e inovador oferece uma resposta concreta às dificuldades diárias de viagem enfrentadas pelos habitantes dessas cidades do Val-de-Marne.
Imagem 1 de 5
Plano
Números-Chave
4,5 km
de Créteil a Villeneuve-Saint-Georges
5 estações
espaçados entre 500 e 1800 metros
Menos de 30 segundos
Entre 2 passagens de cabine
4 municípios cruzados
Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges
11.000 passageiros por dia
esperado no momento da comissionação
Cabines com 10 assentos
100% acessível
Calendário
- 2019Investigação pública e declaração de utilidade pública
- 2021Concessão do Contrato Global de Desempenho para o projeto-construção-manutenção do C1 / Finalização dos estudos preliminares de projeto (AVP)
- 2022Estudo da organização das obras (PRO) / Início das obras de concessão (redirecionamento de redes)
- 2023-2024Obras de infraestrutura: construção do teleférico, estações e suas instalações
- Maio a dezembro de 2025Testes de trânsito e ensaios técnicos
- Hoje13 de dezembro de 2025Comissionamento
- Início de 2026Conclusão do trabalho final ao redor das estações