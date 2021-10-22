Princípios de funcionamento

Inspirado nas gôndolas das estações de esqui, o teleférico é um modo inovador de transporte público em áreas urbanas. Das várias tecnologias existentes, o monocabo foi o mais relevante para o Cabo C1 porque atende aos seguintes objetivos:

Limitar a área de infraestrutura (estações e pilares) para se adaptar às limitações do território e garantir uma integração mais harmoniosa com a paisagem e a cidade.

Oferecer capacidade de transporte suficiente e dimensionada em relação às atuais mudanças de viagem e demográficas no território.

Além disso, o monocabo é particularmente adequado para as condições climáticas do Val-de-Marne devido à ausência de ventos fortes durante a maior parte do ano.