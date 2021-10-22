O teleférico
5 razões lógicas para escolher o teleférico para este território
Princípios de funcionamento
Inspirado nas gôndolas das estações de esqui, o teleférico é um modo inovador de transporte público em áreas urbanas. Das várias tecnologias existentes, o monocabo foi o mais relevante para o Cabo C1 porque atende aos seguintes objetivos:
- Limitar a área de infraestrutura (estações e pilares) para se adaptar às limitações do território e garantir uma integração mais harmoniosa com a paisagem e a cidade.
- Oferecer capacidade de transporte suficiente e dimensionada em relação às atuais mudanças de viagem e demográficas no território.
Além disso, o monocabo é particularmente adequado para as condições climáticas do Val-de-Marne devido à ausência de ventos fortes durante a maior parte do ano.
Por que foi escolhido o sistema de cabo único?
- uma área de terra reduzida e estações mais compactas em um espaço urbano muito denso e muito restrito;
- infraestruturas, estações e pilares, melhor integrados à paisagem e à cidade;
- uma distância adequada entre a linha e as casas para proteger os moradores locais;
- um fornecimento de capacidade suficiente adaptado às necessidades de viagem do território;
- um sistema adaptado às condições climáticas do Val-de-Marne devido à ausência de ventos fortes durante a maior parte do ano.