Cabo

Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Descubra o projeto

Intenção de desenvolvimento não contratual - © Île-de-France Mobilités/ Doppel France

O projeto em um olhar

+ flexibilidade

Uma solução de transporte adaptada a um território restrito (linhas de carga e TGV, pátio de triagem, estradas).

+ mobilidade

20.000 habitantes e várias áreas de emprego atendidas; uma ligação direta para o Metrô 8, Créteil - Pointe du Lac; Instalações projetadas para promover a intermodalidade.

+ consistência

Um meio de transporte que se liberta da saturação das estradas; uma frequência inferior a 30 segundos.

+ conforto

10 assentos em cada cabine; Tecnologia comprovada e confiável.

+ acessibilidade

Estações e cabines acessíveis a todos; Sinalização e acessórios adaptados a todos, desde o espaço público até as cabanas.

Principais benefícios do projeto

  • Abrindo as cidades de Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges para que seus habitantes tenham acesso mais fácil ao coração do Departamento, suas principais instalações (universidades, hospitais, etc.), bem como ao restante da Região da Île-de-France.
  • Oferecer acesso direto e fácil ao metrô 8 e a toda a rede de ônibus;
  • Criar transporte público adaptado às questões e geografia do território marcado por uma crescente densificação da população, quebras urbanas intransponíveis e estradas superlotadas;
  • Atender efetivamente uma área com 20.000 habitantes e várias áreas de emprego.

As vantagens do Cabo C1

  • Um meio de transporte atraente e inovador acessível a todos;
  • Uma solução de transporte público adaptada às restrições do território;
  • Uma infraestrutura que respeite o meio ambiente e o ambiente de vida dos habitantes;
  • Transporte público confortável e confiável;
  • Uma frequência sustentada e um tempo de viagem eficiente;
  • Uma faixa adaptada de horários.
