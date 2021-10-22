Descubra o projeto
O projeto em um olhar
+ flexibilidade
Uma solução de transporte adaptada a um território restrito (linhas de carga e TGV, pátio de triagem, estradas).
+ mobilidade
20.000 habitantes e várias áreas de emprego atendidas; uma ligação direta para o Metrô 8, Créteil - Pointe du Lac; Instalações projetadas para promover a intermodalidade.
+ consistência
Um meio de transporte que se liberta da saturação das estradas; uma frequência inferior a 30 segundos.
+ conforto
10 assentos em cada cabine; Tecnologia comprovada e confiável.
+ acessibilidade
Estações e cabines acessíveis a todos; Sinalização e acessórios adaptados a todos, desde o espaço público até as cabanas.
Principais benefícios do projeto
- Abrindo as cidades de Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges para que seus habitantes tenham acesso mais fácil ao coração do Departamento, suas principais instalações (universidades, hospitais, etc.), bem como ao restante da Região da Île-de-France.
- Oferecer acesso direto e fácil ao metrô 8 e a toda a rede de ônibus;
- Criar transporte público adaptado às questões e geografia do território marcado por uma crescente densificação da população, quebras urbanas intransponíveis e estradas superlotadas;
- Atender efetivamente uma área com 20.000 habitantes e várias áreas de emprego.
As vantagens do Cabo C1
- Um meio de transporte atraente e inovador acessível a todos;
- Uma solução de transporte público adaptada às restrições do território;
- Uma infraestrutura que respeite o meio ambiente e o ambiente de vida dos habitantes;
- Transporte público confortável e confiável;
- Uma frequência sustentada e um tempo de viagem eficiente;
- Uma faixa adaptada de horários.