Passo 1: trabalho em concessão

Esse trabalho é realizado pelos gestores das redes subterrâneas: esgoto, gás, eletricidade, telecomunicações, água, etc.

Essas diferentes redes são movidas para liberar o espaço necessário para a construção do Cabo C1, mas também para permitir sua manutenção durante a operação.

Esse trabalho se dedicou principalmente a Créteil Pointe du Lac para construir os suportes para a futura estação e a passarela que conecta o shopping François Mitterrand à estação de metrô 8 Pointe du Lac.