Cabo

Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

A obra

O C1 Cable está em operação desde 13 de dezembro de 2025, mas os trabalhos de finalização continuarão até o início de 2026.

© Île-de-France Mobilités/Juliette Pavy

Entendendo o trabalho

São necessários quatro passos antes que o Cabo C1 seja comissionado.

Passo 1: trabalho em concessão

Esse trabalho é realizado pelos gestores das redes subterrâneas: esgoto, gás, eletricidade, telecomunicações, água, etc.

Essas diferentes redes são movidas para liberar o espaço necessário para a construção do Cabo C1, mas também para permitir sua manutenção durante a operação.

Esse trabalho se dedicou principalmente a Créteil Pointe du Lac para construir os suportes para a futura estação e a passarela que conecta o shopping François Mitterrand à estação de metrô 8 Pointe du Lac.

Passo 2: Trabalho preparatório

Esse trabalho precede o trabalho de infraestrutura. Eles possibilitam liberar os espaços necessários para a construção da linha, ao mesmo tempo em que garantem a área de trabalho futura (melhorias temporárias na via, por exemplo).

Passo 3: Trabalho de infraestrutura

Esta etapa inclui todo o trabalho necessário para a construção do Cabo C1:

  • construção da ponte entre o shopping François Mitterrand e a estação de metrô 8 Pointe du Lac, em Créteil,
  • construção das 5 estações e desenvolvimentos urbanos,
  • desenvolvimento e equipamentos dos resorts,
  • instalação dos pilares (construção das fundações, terraplenagem e sapata do pilar),
  • desenrolando o cabo ao longo de todo o trajeto,
  • instalação do sistema elétrico,
  • montagem das cabines.

Passo 4: Testando

A última etapa antes da comissionamento, os testes do Cabo C1 possibilitam garantir o desempenho, a segurança da infraestrutura, do sistema e o conforto dos passageiros.