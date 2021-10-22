A obra
O C1 Cable está em operação desde 13 de dezembro de 2025, mas os trabalhos de finalização continuarão até o início de 2026.
Entendendo o trabalho
São necessários quatro passos antes que o Cabo C1 seja comissionado.
Passo 1: trabalho em concessão
Esse trabalho é realizado pelos gestores das redes subterrâneas: esgoto, gás, eletricidade, telecomunicações, água, etc.
Essas diferentes redes são movidas para liberar o espaço necessário para a construção do Cabo C1, mas também para permitir sua manutenção durante a operação.
Esse trabalho se dedicou principalmente a Créteil Pointe du Lac para construir os suportes para a futura estação e a passarela que conecta o shopping François Mitterrand à estação de metrô 8 Pointe du Lac.
Passo 2: Trabalho preparatório
Esse trabalho precede o trabalho de infraestrutura. Eles possibilitam liberar os espaços necessários para a construção da linha, ao mesmo tempo em que garantem a área de trabalho futura (melhorias temporárias na via, por exemplo).
Passo 3: Trabalho de infraestrutura
Esta etapa inclui todo o trabalho necessário para a construção do Cabo C1:
- construção da ponte entre o shopping François Mitterrand e a estação de metrô 8 Pointe du Lac, em Créteil,
- construção das 5 estações e desenvolvimentos urbanos,
- desenvolvimento e equipamentos dos resorts,
- instalação dos pilares (construção das fundações, terraplenagem e sapata do pilar),
- desenrolando o cabo ao longo de todo o trajeto,
- instalação do sistema elétrico,
- montagem das cabines.
Passo 4: Testando
A última etapa antes da comissionamento, os testes do Cabo C1 possibilitam garantir o desempenho, a segurança da infraestrutura, do sistema e o conforto dos passageiros.