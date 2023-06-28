Uma campanha de compensação para os usuários afetados pelas greves no início do ano

© Jean-Marc GOURDON - Île-de-France Mobilités

No contrato mais recente entre a Île-de-France Mobilité e a SNCF voyageurs, solicita-se que seja oferecida uma oferta mínima de transporte nos dias de greve.

Cada dia abaixo do serviço mínimo estabelecido pelo contrato (ou seja, uma oferta inferior a 33% da oferta normal) dá direito ao viajante a uma aportação diária de 2,80 euros (dependendo do pacote).

Entre janeiro e abril de 2023, movimentos sociais tiveram forte impacto no tráfego ferroviário. 29 filiais sofreram um serviço inferior a 33% por pelo menos um dia, concedendo assim direitos de compensação aos assinantes envolvidos.

É por isso que a Île-de-France Mobilités está iniciando uma campanha de compensação de 5 de julho a 2 de agosto de 2023.

Como será calculada a compensação para o período de greve no início de 2023 para os assinantes da Navigo Anual ou Mensal para todos os assinantes?

  • De 1 a 3 dias de interrupção: um reembolso mínimo de 10 euros será aplicado para assinantes que tenham sido afetados pela greve entre 1 e 3 dias.
  • + 4 dias Perturbação : para pessoas afetadas por mais de 4 dias, os assinantes receberão 2,80 euros de reembolso por dia de greve, aos quais se adicionam mais 10 euros para compensar as dificuldades sofridas pelos residentes de Île-de-France.

Como acessar a compensação?

Uma plataforma dedicada,para permitir que os passageiros envolvidos enviem um pedido de reembolso pelas greves ocorridas no início do ano, estará aberta entre 5 de julho e 2 de agosto de 2023.

Quais são as condições para acesso ao reembolso?

Para obter compensação, o viajante deve:

  1. Ou assinou um dos planos elegíveis por um período de um mês entre janeiro e abril de 2023
  2. Escolheram as estradas envolvidas pela campanha de reembolso

Quais pacotes são elegíveis para a campanha de compensação?

  • Navigo Anual
  • Navigo Senior
  • Navigo Mois em todas as zonas (incluindo nos Discovery Passes e em smartphones)
  • Plano Mensal de 50% de Desconto
  • Pacote do Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e Escola

Quais linhas são afetadas pela campanha de reembolso?

Linha C

Os diferentes ramais envolvidos na linha C:

  • RER C: Dourdan La Forêt <> La Norville (1 dia impactado)
Infográfico representando o ramo do RER C envolvido na campanha de reembolso aqui entre as paradas La Norville e Dourdan La Forêt.

  • RER C: Massy Palaiseau <> Salgueiros (2 dias impactados)
Infográfico representando o ramo do RER C envolvido na campanha de reembolso aqui entre as paradas Massy, Palaiseau e Les Saules.

  • RER C: Chanteiras <> de Versalhes Petit-Vaux (5 dias impactados)
Infográfico representando a filial do RER C envolvida na campanha de reembolso aqui entre Versailles Chantier e Petit Vaux.

  • RER C: Saint-Quentin en Yvelines <> Issy Val de Seine (5 dias impactados)
  • RER C: Versalhes Château Rive-Gauche <> Issy Val de Seine (6 dias impactados)
Infográfico representando o ramo da RER C envolvido na campanha de reembolso aqui entre Versalhes, Château Rive Gauche e Issy Val de Seine

  • RER C: Pontoise <> Saint-Ouen (5 dias impactados)
Infográfico representando o ramo da RER C envolvido na campanha de reembolso aqui entre Pontoise e Saint-Ouen.

A tabela de reembolsos na linha C

Linha D

Os diferentes ramais envolvidos na linha D:

  • RER D: Melun e Malesherbes <> Ris-Orangis (Via Corbeil-Essonnes) (20 dias impactados)
Infográfico representando o ramo da RER D envolvido na campanha de reembolso aqui entre Melun e Malesherbes e Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes).

  • RER D Nord: Creil <> Stade de France Saint-Denis (7 dias impactados)
Infográfico representando a filial do RER D envolvida na campanha de reembolso aqui entre Creil e o Stade de France Saint-Denis.

  • RER D sul: Vigneux-sur-Seine <> Corbeil-Essonnes (Via Évry-Courcouronnes) (12 dias impactados)
Infográfico representando o ramo da RER D envolvido na campanha de reembolso aqui entre Vigneux-sur-Seine <> Corbeil-Essonnes (Via Evry-Courcouronnes).

  • RER D Sul: Maisons-Alfort | Alfortville <> Melun (12 dias impactados)
Infográfico representando o ramo da RER D envolvido na campanha de reembolso aqui entre Maisons-Alfort | Alfortville e Melun.

A tabela de reembolsos na linha D

Linha E

Os diferentes ramais envolvidos na linha E:

  • RER E: Ruidoso-le-Sec <> Chelles Gournay (6 dias impactados)
Infográfico representando a filial do RER E envolvida na campanha de reembolso aqui entre Noisy-le-Sec e Chelles Gournay.

  • RER E: Ruidoso-le-Sec <> Tournan (2 dias impactados)
Infográfico representando o ramo do RER E envolvido pela campanha de reembolso aqui entre Noisy-le-Sec e Tournan.

A tabela de reembolsos na linha E

Linha H

Os diferentes ramais envolvidos na linha H:

  • Linha H: Deuil-Montmagny <> Luzarches (Via Montsoult-Maffliers) (8 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha H envolvido na campanha de reembolso aqui entre Deuil-Montmagny <> Luzarches (Via Montsoult-Maffliers).

A tabela de reembolso para a linha H

Linha J

Os diferentes ramais envolvidos na linha J:

  • Linha J: Ermont-Eaubonne <> Asnières-sur-Seine (3 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha J envolvido na campanha de reembolso aqui entre Ermont-Eaubonne e Asnières-sur-Seine.

  • Linha J: Gisors e Mantes-la-Jolie <> Asnières-sur-Seine (Via Conflans) (5 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha J envolvido na campanha de reembolso aqui entre Gisors e Mantes-la-Jolie e Asnières-sur-Seine (Via Conflans).

  • Linha J: Vernon Giverny <> Asnières-sur-Seine (Via Mantes-la-Jolie e Poissy) (3 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha J envolvido na campanha de reembolso aqui entre Vernon Giverny e Asnières-sur-Seine (Via Mantes-la-Jolie e Poissy).

A tabela de reembolsos na linha J

Linha K

Os diferentes ramais envolvidos na linha K:

  • Linha K: Crépy-en-Valois <> Aulnay-sous-Bois (3 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha K envolvido na campanha de reembolso aqui entre Crépy-en-Valois e Aulnay-sous-Bois.

A tabela de pagamento na linha K

Linha L

Os diferentes ramais envolvidos na linha L:

Linha L: Saint-Nom La Bretèche | Margem Direita de Versalhes | Cergy Le Haut (3 dias impactados) entre:

  • Clichy Levallois <> Saint-Nom La Bretèche
  • Clichy Levallois <> Versailles Rive Droite
  • Clichy Levallois <> Cergy le Haut
Infográfico representando o ramal da linha L envolvido na campanha de reembolso aqui nos ramais Saint-Nom La Bretèche | Margem Direita de Versalhes | Cergy Le Haut.

A tabela de reembolso para a linha L

Linha N

Os diferentes ramais envolvidos na linha N:

Linha N: Dreux e Mantes-la-Jolie <> Vanves Malakoff (4 dias impactados) entre:

  • Vanves Malakoff (via St-Cyr-Versailles Chantiers-Sèvres-Clamar) <> Dreux
  • Vanves Malakoff <> Mantes la Jolie
Infográfico representando o ramal da linha N envolvido na campanha de reembolso entre Dreux e Mantes-la-Jolie e Vanves Malakoff.

A tabela de reembolsos na linha N

Linha P

Os diferentes ramais envolvidos na linha P:

  • Linha P: Esbly <> Crécy-la-Chapelle (9 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha P envolvido na campanha de reembolso entre Esbly e Crécy-la-Chapelle.

  • Linha P: Château-Thierry <> Meaux (1 dia impactado)
Infográfico representando o ramal da linha P envolvido na campanha de reembolso entre Château-Thierry e Meaux.

  • Linha P: Coulommiers <> Tournan (5 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha P envolvido na campanha de reembolso entre Coulommiers e Tournan.

  • Linha P: La Ferté Milon <> Meaux (4 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha P envolvido na campanha de reembolso entre La Ferté Milon e Meaux.

  • Linha P: Provins <> Verneuil l'Etang (7 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha P envolvido na campanha de reembolso entre Provins e Verneuil l'Etang.

A tabela de reembolso para a linha P

Linha R

Os diferentes ramificações envolvidos na linha R:

  • Linha R: Montargis <> Melun (8 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha R envolvido na campanha de reembolso entre Montargis e Melun.

  • Linha R: Montereau <> Melun (via Héricy) (30 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha R envolvido na campanha de reembolso entre Montereau e Melun (via Héricy).

  • Linha R: Montereau <> Melun (via Moret | Vigneux-les-Sablons) (7 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha R envolvido na campanha de reembolso entre Montereau e Melun (via Moret | Vigneux-les-Sablons).

A tabela de reembolsos na linha R