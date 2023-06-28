Uma campanha de compensação para os usuários afetados pelas greves no início do ano

No contrato mais recente entre a Île-de-France Mobilité e a SNCF voyageurs, solicita-se que seja oferecida uma oferta mínima de transporte nos dias de greve.

Cada dia abaixo do serviço mínimo estabelecido pelo contrato (ou seja, uma oferta inferior a 33% da oferta normal) dá direito ao viajante a uma aportação diária de 2,80 euros (dependendo do pacote).

Entre janeiro e abril de 2023, movimentos sociais tiveram forte impacto no tráfego ferroviário. 29 filiais sofreram um serviço inferior a 33% por pelo menos um dia, concedendo assim direitos de compensação aos assinantes envolvidos.

É por isso que a Île-de-France Mobilités está iniciando uma campanha de compensação de 5 de julho a 2 de agosto de 2023.