Uma campanha de compensação para os usuários afetados pelas greves no início do ano
No contrato mais recente entre a Île-de-France Mobilité e a SNCF voyageurs, solicita-se que seja oferecida uma oferta mínima de transporte nos dias de greve.
Cada dia abaixo do serviço mínimo estabelecido pelo contrato (ou seja, uma oferta inferior a 33% da oferta normal) dá direito ao viajante a uma aportação diária de 2,80 euros (dependendo do pacote).
Entre janeiro e abril de 2023, movimentos sociais tiveram forte impacto no tráfego ferroviário. 29 filiais sofreram um serviço inferior a 33% por pelo menos um dia, concedendo assim direitos de compensação aos assinantes envolvidos.
É por isso que a Île-de-France Mobilités está iniciando uma campanha de compensação de 5 de julho a 2 de agosto de 2023.
Como será calculada a compensação para o período de greve no início de 2023 para os assinantes da Navigo Anual ou Mensal para todos os assinantes?
- De 1 a 3 dias de interrupção: um reembolso mínimo de 10 euros será aplicado para assinantes que tenham sido afetados pela greve entre 1 e 3 dias.
- + 4 dias Perturbação : para pessoas afetadas por mais de 4 dias, os assinantes receberão 2,80 euros de reembolso por dia de greve, aos quais se adicionam mais 10 euros para compensar as dificuldades sofridas pelos residentes de Île-de-France.
Como acessar a compensação?
Uma plataforma dedicada,para permitir que os passageiros envolvidos enviem um pedido de reembolso pelas greves ocorridas no início do ano, estará aberta entre 5 de julho e 2 de agosto de 2023.
Quais são as condições para acesso ao reembolso?
Para obter compensação, o viajante deve:
- Ou assinou um dos planos elegíveis por um período de um mês entre janeiro e abril de 2023
- Escolheram as estradas envolvidas pela campanha de reembolso
Quais pacotes são elegíveis para a campanha de compensação?
- Navigo Anual
- Navigo Senior
- Navigo Mois em todas as zonas (incluindo nos Discovery Passes e em smartphones)
- Plano Mensal de 50% de Desconto
- Pacote do Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e Escola
Quais linhas são afetadas pela campanha de reembolso?
Linha C
Os diferentes ramais envolvidos na linha C:
- RER C: Dourdan La Forêt <> La Norville (1 dia impactado)
Infográfico representando o ramo do RER C envolvido na campanha de reembolso aqui entre as paradas La Norville e Dourdan La Forêt.
- RER C: Massy Palaiseau <> Salgueiros (2 dias impactados)
Infográfico representando o ramo do RER C envolvido na campanha de reembolso aqui entre as paradas Massy, Palaiseau e Les Saules.
- RER C: Chanteiras <> de Versalhes Petit-Vaux (5 dias impactados)
Infográfico representando a filial do RER C envolvida na campanha de reembolso aqui entre Versailles Chantier e Petit Vaux.
- RER C: Saint-Quentin en Yvelines <> Issy Val de Seine (5 dias impactados)
- RER C: Versalhes Château Rive-Gauche <> Issy Val de Seine (6 dias impactados)
Infográfico representando o ramo da RER C envolvido na campanha de reembolso aqui entre Versalhes, Château Rive Gauche e Issy Val de Seine
- RER C: Pontoise <> Saint-Ouen (5 dias impactados)
Infográfico representando o ramo da RER C envolvido na campanha de reembolso aqui entre Pontoise e Saint-Ouen.
A tabela de reembolsos na linha C
Linha D
Os diferentes ramais envolvidos na linha D:
- RER D: Melun e Malesherbes <> Ris-Orangis (Via Corbeil-Essonnes) (20 dias impactados)
Infográfico representando o ramo da RER D envolvido na campanha de reembolso aqui entre Melun e Malesherbes e Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes).
- RER D Nord: Creil <> Stade de France Saint-Denis (7 dias impactados)
Infográfico representando a filial do RER D envolvida na campanha de reembolso aqui entre Creil e o Stade de France Saint-Denis.
- RER D sul: Vigneux-sur-Seine <> Corbeil-Essonnes (Via Évry-Courcouronnes) (12 dias impactados)
Infográfico representando o ramo da RER D envolvido na campanha de reembolso aqui entre Vigneux-sur-Seine <> Corbeil-Essonnes (Via Évry-Courcouronnes).
- RER D Sul: Maisons-Alfort | Alfortville <> Melun (12 dias impactados)
Infográfico representando o ramo da RER D envolvido na campanha de reembolso aqui entre Maisons-Alfort | Alfortville e Melun.
A tabela de reembolsos na linha D
Linha E
Os diferentes ramais envolvidos na linha E:
- RER E: Ruidoso-le-Sec <> Chelles Gournay (6 dias impactados)
Infográfico representando a filial do RER E envolvida na campanha de reembolso aqui entre Noisy-le-Sec e Chelles Gournay.
- RER E: Ruidoso-le-Sec <> Tournan (2 dias impactados)
Infográfico representando o ramo do RER E envolvido pela campanha de reembolso aqui entre Noisy-le-Sec e Tournan.
A tabela de reembolsos na linha E
Linha H
Os diferentes ramais envolvidos na linha H:
- Linha H: Deuil-Montmagny <> Luzarches (Via Montsoult-Maffliers) (8 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha H envolvido na campanha de reembolso aqui entre Deuil-Montmagny <> Luzarches (Via Montsoult-Maffliers).
A tabela de reembolso para a linha H
Linha J
Os diferentes ramais envolvidos na linha J:
- Linha J: Ermont-Eaubonne <> Asnières-sur-Seine (3 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha J envolvido na campanha de reembolso aqui entre Ermont-Eaubonne e Asnières-sur-Seine.
- Linha J: Gisors e Mantes-la-Jolie <> Asnières-sur-Seine (Via Conflans) (5 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha J envolvido na campanha de reembolso aqui entre Gisors | Mantes-la-Jolie e Asnières-sur-Seine (Via Conflans).
- Linha J: Vernon Giverny <> Asnières-sur-Seine (Via Mantes-la-Jolie e Poissy) (3 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha J envolvido na campanha de reembolso aqui entre Vernon Giverny e Asnières-sur-Seine (Via Mantes-la-Jolie e Poissy).
A tabela de reembolsos na linha J
Linha K
Os diferentes ramais envolvidos na linha K:
- Linha K: Crépy-en-Valois <> Aulnay-sous-Bois (3 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha K envolvido na campanha de reembolso aqui entre Crépy-en-Valois e Aulnay-sous-Bois.
A tabela de pagamento na linha K
Linha L
Os diferentes ramais envolvidos na linha L:
Linha L: Saint-Nom La Bretèche | Margem Direita de Versalhes | Cergy Le Haut (3 dias impactados) entre:
- Clichy Levallois <> Saint-Nom La Bretèche
- Clichy Levallois <> Versailles Rive Droite
- Clichy Levallois <> Cergy le Haut
Infográfico representando o ramal da linha L envolvido na campanha de reembolso aqui nos ramais Saint-Nom La Bretèche | Margem Direita de Versalhes | Cergy Le Haut.
A tabela de reembolso para a linha L
Linha N
Os diferentes ramais envolvidos na linha N:
Linha N: Dreux e Mantes-la-Jolie <> Vanves Malakoff (4 dias impactados) entre:
- Vanves Malakoff (via St-Cyr-Versailles Chantiers-Sèvres-Clamar) <> Dreux
- Vanves Malakoff <> Mantes la Jolie
Infográfico representando o ramal da linha N envolvido na campanha de reembolso entre Dreux e Mantes-la-Jolie e Vanves Malakoff.
A tabela de reembolsos na linha N
Linha P
Os diferentes ramais envolvidos na linha P:
- Linha P: Esbly <> Crécy-la-Chapelle (9 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha P envolvido na campanha de reembolso entre Esbly e Crécy-la-Chapelle.
- Linha P: Château-Thierry <> Meaux (1 dia impactado)
Infográfico representando o ramal da linha P envolvido na campanha de reembolso entre Château-Thierry e Meaux.
- Linha P: Coulommiers <> Tournan (5 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha P envolvido na campanha de reembolso entre Coulommiers e Tournan.
- Linha P: La Ferté Milon <> Meaux (4 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha P envolvido na campanha de reembolso entre La Ferté Milon e Meaux.
- Linha P: Provins <> Verneuil l'Etang (7 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha P envolvido na campanha de reembolso entre Provins e Verneuil l'Etang.
A tabela de reembolso para a linha P
Linha R
Os diferentes ramificações envolvidos na linha R:
- Linha R: Montargis <> Melun (8 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha R envolvido na campanha de reembolso entre Montargis e Melun.
- Linha R: Montereau <> Melun (via Héricy) (30 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha R envolvido na campanha de reembolso entre Montereau e Melun (via Héricy).
- Linha R: Montereau <> Melun (via Moret | Vigneux-les-Sablons) (7 dias impactados)
Infográfico representando o ramal da linha R envolvido na campanha de reembolso entre Montereau e Melun (via Moret | Vigneux-les-Sablons).