Campanha para combater o assédio no transporte
"Nunca vamos minimizar o assédio sexual"
- De acordo com uma pesquisa do Fnaut de 2016, 87% das mulheres que usam transporte público dizem já ter sido vítimas de assédio sexista, assédio sexual, agressão sexual ou estupro no transporte público.
- Das mulheres entrevistadas pela Fnaut para o estudo já mencionado, 46% estavam em uma situação em que não reagiram ou não conseguiram reagir.
Para demonstrar sua preocupação e compromisso com a luta contra o assédio sexual no transporte, a Região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités, a RATP e a SNCF Transilien estão lançando uma vasta campanha de comunicação a partir de 5 de março de 2018.
Nunca minimize o assédio sexual, vítimas ou testemunhas, soe o alarme! agente, chamada, telefone 3117, SMS, app 3117;
Chamada e número gravados mesmo que ocultos. Serviço gratuito e ligação. SMS e número salvos mesmo que escondidos. Preço por SMS da sua operadora.
Números acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por favor, note que esses números não substituem os do pronto-socorro: 15 SAMU | 17 Fonte | 18 bombeiros | 112 emergência Europa.
O objetivo desta campanha é conscientizar os passageiros sobre o assunto, torná-los responsáveis e envolvê-los, mostrando que todos têm um papel a desempenhar na luta contra o assédio. Também é uma oportunidade para lembrar as pessoas dos reflexos certos, fornecendo informações sobre as diferentes ferramentas disponíveis para denunciar uma situação de bullying:
- Número do alerta: 3117
- SMS 31 17 7
- O app 31 17
- Terminais de chamada
- Agentes presentes no transporte
Uma campanha amplamente distribuída
Fora de casa e digital
Mais de 4.100 cartazes serão instalados nas redes RATP e SNCF Transilien entre 5 e 27 de março. E quase 4.750 cartazes também estarão visíveis em todos os ônibus da RATP, entre 5 e 19 de março. Quase 11.000 cartazes nas redes SNCF Transilien, por um mês, a partir de 6 de março.
A campanha será transmitida pelos sites www.ratp.fr, www.transilien.com, www.iledefrance-mobilites.fr, SNCF e RATP, aplicativos móveis da SNCF e RATP, redes sociais (Facebook, SNCF e Île-de-France Mobilités, blogs de linha e feeds no Twitter RATP, Île-de-France Mobilités, Région Île-de-France, SNCF Transilien) e um e-mail será enviado para assinantes da SNCF e da RATP. Nos trens para a Île-de-France, telas digitais exibirão imagens da campanha.
Uma campanha também realizada por agentes no campo
Nos dias 5 e 6 de março, 3 plataformas operadas por agentes da RATP serão instaladas na estação Saint-Lazare (linhas 3, 9, 13 e 14) e na Gare de Lyon (RER A, linhas 1 e 14) para oferecer um local de troca e conscientização aos passageiros:
- Manhã de 5 de março, das 8h45 às 11h15, na Gare de Lyon;
- Manhã de 6 de março, das 8h45 às 11h, na Gare de Lyon com Saint-Lazare
Mais de 55.000 folhetos informativos estarão disponíveis nos balcões de informações das estações e estações Transilien da RATP e SNCF. Esses folhetos, destinados a todos os viajantes, lembram os reflexos certos para soar o alarme como vítima ou testemunha de um ataque.
Um sistema de conscientização que dure
Mensagens informativas sobre os meios de alerta em caso de assédio sexual serão transmitidas em estações por meio de 3.000 telas de informação em tempo real, com anúncios transmitidos nos espaços da RATP e SNCF.
15.142 adesivos já foram colocados nos trens da rede SNCF:
- em todos os trens Transilien e trens RER,
- em todas as estações da Île-de-France.
Para mais informações: