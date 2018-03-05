Campanha para combater o assédio no transporte

Uma campanha amplamente distribuída

Fora de casa e digital

Mais de 4.100 cartazes serão instalados nas redes RATP e SNCF Transilien entre 5 e 27 de março. E quase 4.750 cartazes também estarão visíveis em todos os ônibus da RATP, entre 5 e 19 de março. Quase 11.000 cartazes nas redes SNCF Transilien, por um mês, a partir de 6 de março.

A campanha será transmitida pelos sites www.ratp.fr, www.transilien.com, www.iledefrance-mobilites.fr, SNCF e RATP, aplicativos móveis da SNCF e RATP, redes sociais (Facebook, SNCF e Île-de-France Mobilités, blogs de linha e feeds no Twitter RATP, Île-de-France Mobilités, Région Île-de-France, SNCF Transilien) e um e-mail será enviado para assinantes da SNCF e da RATP. Nos trens para a Île-de-France, telas digitais exibirão imagens da campanha.