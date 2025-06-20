Onda de calor em Île-de-France: por que o tráfego de transporte está sendo interrompido?

Como o calor impacta seu transporte público?

Cabos elétricos = desaceleração dos trens com o calor

Cabos elétricos aéreos (chamados de catenárias), que alimentam grande parte dos trens, bondes e RER, são afetados pela onda de calor.

Elas podem relaxar ou quebrar, causando cortes de energia e paradas de trânsito não planejadas durante ondas de calor.

Calor elevado significa risco de expansão ferroviária

É um fenômeno natural: quando as temperaturas ultrapassam 30 °C, o metal dos trilhos aquece e se expande, atingindo entre 50 e 60 °C (quando a temperatura externa ultrapassa 37 °C).

Essa expansão pode causar uma leve deformação dos trilhos, que pode se tornar perigosa se os trens estiverem viajando em velocidade normal. Em alguns pontos, os trilhos são pintados de branco para reduzir sua temperatura e limitar a expansão.