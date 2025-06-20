Onda de calor em Île-de-France: por que o tráfego de transporte está sendo interrompido?
Como o calor impacta seu transporte público?
Cabos elétricos = desaceleração dos trens com o calor
Cabos elétricos aéreos (chamados de catenárias), que alimentam grande parte dos trens, bondes e RER, são afetados pela onda de calor.
Elas podem relaxar ou quebrar, causando cortes de energia e paradas de trânsito não planejadas durante ondas de calor.
Calor elevado significa risco de expansão ferroviária
É um fenômeno natural: quando as temperaturas ultrapassam 30 °C, o metal dos trilhos aquece e se expande, atingindo entre 50 e 60 °C (quando a temperatura externa ultrapassa 37 °C).
Essa expansão pode causar uma leve deformação dos trilhos, que pode se tornar perigosa se os trens estiverem viajando em velocidade normal. Em alguns pontos, os trilhos são pintados de branco para reduzir sua temperatura e limitar a expansão.
Quais medidas são tomadas no trânsito para garantir sua segurança em caso de onda de calor?
Monitoramento aprimorado da infraestrutura
As equipes técnicas que gerenciam a operação diária das linhas (SNCF e RATP) são mobilizadas para inspecionar os trilhos e monitorar os equipamentos em tempo real.
Altas temperaturas = adaptação imediata do tráfego
Quando as temperaturas ultrapassam o limite de 30 graus:
- Os limites de velocidade estão em vigor
- Trens podem ser cancelados ou sua circulação reorganizada (quando os trilhos estiverem muito deformados)para manter um nível ideal de segurança para os passageiros
Objetivo? Ar-condicionado para suas viagens
Para melhorar o conforto das suas viagens, a Île-de-France Mobilités está investindo em equipar todos os seus veículos com ventilação refrigerada ou ar-condicionado.
Em junho de 2025:
- 100% dos bondes são climatizados em Île-de-France
- 73% dos trens e trens RER possuem ventilação ou ar-condicionado a bordo
- 57% dos ônibus e ônibus são climatizados
- 48% das metrôpolis são equipadas com ventilação refrigerada ou ar-condicionado. Até 2035, 100% da frota estará equipada!
Do seu lado: o que fazer em caso de onda de calor?
- Verifique as informações de trânsito regularmente : no aplicativo Île-de-France Mobilités, no seu aplicativo de transporte habitual ou nas telas das estações
- Hidrate-se bem durante suas viagens, fontes de água potável estão disponíveis em toda a região e em mais de 140 estações e estações na Île-de-France
- Planeje um tempo de viagem um pouco maior durante os períodos de alerta de onda de calor e escolha a melhor rota da nossa calculadora
- Visite o aplicativo Île-de-France Mobilités