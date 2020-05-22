Mapa interativo: novas ciclovias para um desconfinamento por bicicleta

Assim, para incentivar o uso de bicicletas pelos moradores de Île-de-France após o fim do lockdown, foram criadas ciclovias temporárias. Embora algumas dessas vias tenham podido ser usadas por ciclistas a partir de 11 de maio, essa rede será mais ampla a partir de 18 de maio, com quase 50 quilômetros de trilhas adicionais, e depois quase 150 quilômetros em junho. Mais do que uma medida temporária, essa medida também tem o papel de lançar as bases para um desenvolvimento mais massivo e sustentável do uso das bicicletas na Île-de-France.

Para ajudar você a pedalar com segurança, um mapa interativo já está disponível no site Smart Services da Região Île-de-France. Estes últimos permitirão que você encontre instalações permanentes e temporárias para ciclismo, além de muitos outros serviços (reparadores, estacionamento para bicicletas, etc.).