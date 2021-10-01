Transporte e solidariedade: você conhece o Voucher de Mobilidade?
Qual é o papel do Voucher de Mobilidade?
Decidido em 1998 pela Île-de-France Mobilités e pela região da Île-de-France, o Voucher de Mobilidade é um programa que permite que jovens inscritos em um programa de integração e as pessoas mais precárias apoiadas por um serviço de ação social compreçam, a um custo menor, passagens de transporte para suas viagens ocasionais.
Para quem é o Voucher de Mobilidade?
Jovens em processo de integração
Na Île-de-France, vouchers de mobilidade podem ser concedidos a jovens envolvidos em um programa de integração desenvolvido com a ajuda de um conselheiro profissional da rede de acolhimento – com exceção de estágios de treinamento profissional e estágios de aprendizagem, para os quais já existe auxílio específico ao transporte.
Formandos de formação profissional contínua com menos de 26 anos de idade
Esses jovens, que participam de programas regionais que lhes permitem se beneficiar de transporte gratuito, têm acesso ao programa Chèque Mobilité durante o período de inscrição no curso, até que seu passe Navigo gratuito seja emitido.
As pessoas mais pobres
Após avaliação pelos serviços de ação social, pessoas muito desfavorecidas podem se beneficiar do Voucher de Mobilidade, na forma de assistência pontual.
Como funciona o Voucher de Mobilidade?
Pessoas elegíveis recebem um talão de cheques com 12 cheques no valor de 4 ou 8 euros incluindo impostos. Cada Voucher de Mobilidade permite que o beneficiário adquira um bilhete de transporte a preço integral, e o valor da compra pode ser ampliado pelo beneficiário se o valor a ser pago exceder o valor da concessão.
A renovação do livreto de Vouchers de Mobilidade depende da situação de cada beneficiário.
A quem posso pedir meus vouchers de mobilidade?
Você pode solicitar Vouchers de Mobilidade no Centro Comunal de Ação Social (CCAS) do seu município ou no Pôle emploi, caso esteja registrado.
Voucher de mobilidade: quem financia?
O financiamento dos Vales de Mobilidade solicitados é fornecido em 30% pela Île-de-France Mobilités e 70% pela Região da Île-de-France, dentro do limite total de €3,55 milhões (de 1º de janeiro a 31 de dezembro) para ambos os financiadores, ou seja, um máximo de €2,485 milhões por ano a ser pago pela Região.