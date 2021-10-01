Transporte e solidariedade: você conhece o Voucher de Mobilidade?

Para quem é o Voucher de Mobilidade?

Jovens em processo de integração

Na Île-de-France, vouchers de mobilidade podem ser concedidos a jovens envolvidos em um programa de integração desenvolvido com a ajuda de um conselheiro profissional da rede de acolhimento – com exceção de estágios de treinamento profissional e estágios de aprendizagem, para os quais já existe auxílio específico ao transporte.

Formandos de formação profissional contínua com menos de 26 anos de idade

Esses jovens, que participam de programas regionais que lhes permitem se beneficiar de transporte gratuito, têm acesso ao programa Chèque Mobilité durante o período de inscrição no curso, até que seu passe Navigo gratuito seja emitido.

As pessoas mais pobres

Após avaliação pelos serviços de ação social, pessoas muito desfavorecidas podem se beneficiar do Voucher de Mobilidade, na forma de assistência pontual.